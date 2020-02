Wenn eine Stadt sich entscheidet, in den kommenden Jahren so weiterzumachen wie bisher, nur mit leicht veränderten Akzenten: Hat sie dann nicht eine konservative Entscheidung getroffen?

Der Gedanke ist gewöhnungsbedürftig, angesichts der Fortschrittseuphorie der Hamburger Sozialdemokraten und des Überschwangs, mit dem die Grünen nach ihrem Wahlerfolg den Aufbruch in eine neue, aus ihrer Sicht bessere Zukunft begrüßt haben. Aber das beides gehört zusammen: Der allgegenwärtige und neuerdings mehrheitsfähige Veränderungswille, der Klimaschutzprogramme, autofreie Zonen und ein Ausbauprogramm für die öffentlichen Verkehrsmittel in bislang ungekannter Größe hervorbringt – und der Wunsch, all das möge nicht zu schnell kommen, sondern behutsam, mit Augenmaß und Rücksicht auf betroffene Minderheiten.

Wahrscheinlich hat sich Hamburg seit dem Zweiten Weltkrieg nie so schnell verändert, wie es das unter seinem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher in den kommenden fünf Jahren tun soll. Allein das Busprogramm der sozialdemokratisch geführten Verkehrsbehörde reicht aus, die Stadt in eine Großbaustelle zu verwandeln, mit neuen Busspuren, neuen Ampelschaltungen, neuen Haltestellen, neuen Betriebshöfen und neuen Konflikten. Wer sich an den Streit um die Busbeschleunigung im Wahlkampf 2015 erinnert: Das war eine zarte Andeutung dessen, was nun kommt. Nur eines ist diesmal anders: Diese Mega-Busbeschleunigung stand am 23. Februar nicht mehr zur Wahl, weil sie längst zum Programm einer übergroßen Koalition gehörte. Sozialdemokraten und Grüne wollen sie, FDP und CDU standen oder stehen bereit, die Pläne zu unterstützen. Mit Klimaschutz und Innenstadtberuhigung verhält es sich ähnlich. Gemeinsam haben die Wahlkämpfer der unterschiedlichen Lager in den vergangenen Wochen erreicht, was keine Partei alleine hätte schaffen können: Sie haben eine Situation der politischen Ausweglosigkeit erzeugt. Wie immer die Wahl ausgehen würde, schon vorher stand fest, dass die kommenden fünf Jahre zur Periode eines beschleunigten Wandels werden.

Viele Sozialdemokraten stellen sich gerne in eine sozialistische Tradition. In Wirklichkeit denken die Wahlsieger vom Sonntag, die in den kommenden fünf Jahren den Senat führen werden, in der Regel konservativ. Und man muss sich nur das verheerende Wahlergebnis der Christdemokraten vor Augen führen, um zu sehen, dass ein konservatives Bürgertum, das es in Bundestagswahlen vorzugsweise mit der CDU hält, in Hamburg seine Interessen am besten von der SPD gewahrt sieht.

Aber sind es nicht gerade die Sozialdemokraten, die Hamburg seit neun Jahren umbauen und modernisieren? Es ist leicht zu übersehen, mit Blick auf die vielen Baukräne, die schicken neuen Stadtteile und die hochfliegenden Pläne und Absichtserklärungen für die noch viel größere, schönere und zudem natürlich leise, saubere, ja klimaneutrale Stadt von morgen: All diese Neuerungen sind kein Ausweis von Fortschritt, Modernität, Veränderungsbereitschaft. Das meiste davon ist schlicht alternativlos, nicht im Detail, aber in Richtung und Dimension.

Die Stadt wächst, braucht also Wohnungen. Das Straßennetz wächst nicht mit, also braucht die Stadt andere Verkehrsmittel. Sogar die Radwege, um die Hamburg mit so viel obsessiver Leidenschaft gestritten hat wie sonst nur um Schulreformen, sind so oder so ähnlich unvermeidlich. Denn Autofahrer, die aufs Rad umsteigen, schaffen Platz für andere Autofahrer, also muss man Radwege bauen. Es bedurfte keiner politischen Richtungsentscheidung, um all das zu planen, zu verwirklichen oder einfach nur geschehen zu lassen. Was es brauchte, war die Bereitschaft, einen unvermeidlichen Wandel zu akzeptieren und wo möglich zu gestalten.

Die kleinstmögliche Schulreform, als das dreigliedrige Schulsystem nicht mehr funktionierte; der kleinstmögliche Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, Busbeschleunigung genannt, als es mit der autogerechten Stadt nicht weiterging; Fahrradstreifen auf der Straße, als Radwege gebraucht wurden – all das war konservative sozialdemokratische Politik. Die Stadt ist gut damit gefahren. Aus Sicht der Sozialdemokraten lässt sich ihr Wahlergebnis als Auftrag deuten, diesen Kurs fortzusetzen.

Die Grünen auf der anderen Seite sind ihrer Zeit oft weit voraus. Die Radwege, die neuerdings alle wollen, haben sie schon in den Neunzigerjahren gefordert. Die Stadtbahn, mit der sie vor zehn Jahren scheiterten, wünschen sich heute viele Hamburger aus allen politischen Lagern. Für Klimaschutz setzten sich die Grünen bereits ein, als Greta Thunberg noch nicht geboren war. Der klimafreundliche Umbau des Fernwärmenetzes, dessen sich nun die SPD rühmt, war eine grüne Idee. Ohne den Rückkauf der städtischen Energienetze, unterstützt von den Grünen, bekämpft von den Sozialdemokraten, wäre er nicht möglich gewesen. Und im vergangenen Sommer waren es die Grünen, die einen ersten Plan einer weitgehend für den Autoverkehr gesperrten Innenstadt vorlegten. Wo die Partei in die Zukunft schaut – oder einfach nur ins weniger autobesessene Ausland –, da brauchten die anderen Parteien erst Meinungsumfragen, um sich der Idee anzuschließen.