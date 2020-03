Unterbezahlt und unzufrieden? Keineswegs! Doktorandinnen und Doktoranden in Deutschland fühlen sich finanziell ausreichend abgesichert, forschen mit großer Leidenschaft. Dies zeigt jetzt eine neue Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), die der ZEIT vorliegt. Mit mehr als 20.000 Teilnehmern ist sie die bislang umfangreichste Befragung unter Promovierenden in Deutschland. Sie zeichnet das Bild einer optimistischen Generation, die sich trotz hoher Arbeitsbelastung mit ihrem Forschungsprojekt identifiziert. Beim Promovieren spielen wissenschaftlicher Idealismus genau wie pragmatische Gründe eine Rolle. Die Hälfte der Befragten hält den Doktortitel für die eigenen Karrierepläne für notwendig. Die Promovierenden sind im Schnitt 31 Jahre alt. Ihren Lebensunterhalt bestreiten sie überwiegend mit befristeten Teilzeitstellen. 60 Prozent sind an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung angestellt, 17 Prozent arbeiten außerhalb der Wissenschaft. 16 Prozent der Doktoranden erhalten ein Stipendium; 13 Prozent werden von Eltern oder Partnern unterstützt. Das klingt nach prekären Umständen, scheint für die meisten aber in Ordnung zu sein: Über 70 Prozent sagen, dass sie sich finanziell ausreichend abgesichert fühlen. Auffällige Unterschiede gibt es zwischen den Fächergruppen: Während 77 Prozent der Doktoranden in den Ingenieurswissenschaften an den Hochschulen eine Vollzeitstelle haben, müssen sich 84 Prozent der Geisteswissenschaftler mit Teilzeitstellen begnügen. Die Ergebnisse zeigen aber auch, wie schwer es manchen Doktoranden fällt, angesichts paralleler beruflicher Verpflichtungen genug Zeit für die eigene Forschung freizuschaufeln. Und für viele bleibt auch die Familiengründung auf der Strecke: 83 Prozent der Promovierenden sind noch kinderlos.

