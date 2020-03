Als Necla Aydın zum ersten Mal den Mann anrief, von dem sie sich Hilfe versprach, nahm er sofort ab. Er hörte sie an, kurz nur, dann sagte er: Was sind Sie für ein Glückspilz. Eigentlich nehme er keine neuen Patienten auf, aber für ihre Tochter mache er eine Ausnahme. Und Necla Aydın dachte: Was bin ich für ein Glückspilz.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden