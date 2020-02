182 Menschen sind in Deutschland seit 1990 von rechtsmotivierten Tätern getötet worden Regelmäßig dokumentiert ZEIT ONLINE in einer Langzeitrecherche jeden einzelnen Fall. Die Dokumentation aller Namen und Fälle soll den Opfern ein Gesicht geben. Seit der jüngsten Aktualisierung der Liste 2018 sind folgende Namen hinzugekommen: 19. Februar 2020 in Hanau: Gökhan Gültekin (37), Ferhat Unvar (23), Hamza Kurtović (Anfang 20), Mercedes Kierpacz (35), Sedat Gürbüz (30), Kalojan Welkow (32), Vili Viorel Păun (23), Fatih Saraçoğlu (34), Said Nessar El Hashemi (21) 9. Oktober 2019 in Halle/Saale: Jana L. (40), Kevin S. (20) 2. Juni 2019 in Wolfhagen-Istha: Walter Lübcke (65) 7. April 2018 in Aue: Christopher W. (27)

Fünf Tage nach den Morden steht Ferhat Unvars Mutter auf dem Hauptfriedhof von Hanau. Es ist ein kühler Nachmittag im Nieselregen. Hunderte Menschen drängen sich zwischen den Mauern. Die Mutter umfasst ein Mikrofon. Sie trägt einen schwarzen Schleier. Vor ihr steht der Sarg ihres Sohnes.

Ihr Sohn, sagt sie auf Kurdisch, sei in Hanau geboren worden, er sei hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er habe sich in Hanau zu Hause gefühlt. "Aber sein Zuhause wurde ihm durch eine feige rechtsradikale Tat genommen." Ihre Stimme ist leise, aber klar.

Sie sagt: "Ich habe Angst." Es müsse endlich etwas getan werden gegen den Rassismus in Deutschland.

Sie sagt: "Ich möchte nicht, dass andere Mütter das erleiden, was ich gerade durchmachen muss."

Ferhat Unvar ist das zweite Opfer des Anschlags, das am Montag dieser Woche zu Grabe getragen wird. Wenige Stunden zuvor haben sie im elf Kilometer entfernten Offenbach die zweifache Mutter Mercedes Kierpacz beerdigt. Ferhat, 23, und Mercedes, 35, kannten sich, sie gehörten zum selben Freundeskreis. Sie starben kurz hintereinander in der Arena Bar.

Claus Kaminsky, der Oberbürgermeister von Hanau, war schon bei der Beerdigung von Mercedes Kierpacz dabei, nun steht er hier, auf dem Friedhof seiner Stadt. Auch er spricht über Ferhat, er erzählt, dass der erst letzte Woche seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker erfolgreich beendet hatte. Dass er gern Techno und Hip-Hop hörte. Dass er unter den jungen Leuten der Stadt "bekannt war wie ein bunter Hund". Kaminsky sagt: "Ferhat war wahrlich ein Hanauer Bub."

Nach etwa einer Stunde stellen sich Familienmitglieder um Ferhats Sarg, sie heben ihn hoch und tragen ihn zum muslimischen Teil des Friedhofs. Auf einem grünen Stück Wiese halten sie an. Der Sarg wird in den Boden hinabgelassen. Angehörige und Freunde schaufeln Erde auf den Sarg. Und dann, schon nach kurzer Zeit, bedeckt ein Meer aus Blumen das Grab von Ferhat Unvar.

Man hätte diesen Artikel auch anders beginnen können. Statt von Ferhat Unvar und Mercedes Kierpacz hätte man von Gökhan Gültekin schreiben können, der 37 Jahre alt war, als er starb, oder von Sedat Gürbüz, der 30 Jahre alt wurde, oder von einem weiteren dieser neun Menschen, die eines gemeinsam haben: dass sie am späten Abend des 19. Februar 2020 in Hanau einem rechtsextremen Mörder zum Opfer fielen.

So wie Jana L. und Kevin S. vier Monate zuvor, am 9. Oktober 2019 in Halle.

So wie der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke acht Monate zuvor, am 2. Juni 2019, in Wolfhagen.

Nach dem Mord an Lübcke sprach Bundesinnenminister Horst Seehofer von einem Alarmsignal. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle benutzte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer dasselbe Wort.

Ein Alarm ertönt, wenn ein Feuer ausbricht. Und tatsächlich könnte man denken, es habe in diesen vergangenen Monaten in der Bundesrepublik zu brennen begonnen, der Rechtsextremismus sei in seiner mörderischen Form nach Deutschland zurückgekehrt. Aber dieser Eindruck ist falsch.

In Wahrheit war er nie weg.

In vielen Geschichtsbüchern ist von der RAF die Rede – nicht vom rechten Terror

Die Opfer von Hanau, Halle und Wolfhagen sind Teil einer bedrückenden Statistik, in der sie die Nummern 171 bis 182 tragen. 182 – so viele Menschen haben in der Bundesrepublik Deutschland seit 1990 durch rechtsextreme Gewalt ihr Leben verloren. Das haben Recherchen von ZEIT ONLINE und dem Berliner Tagesspiegel ergeben.

Zum Vergleich: Linksextremistischen Gewalttaten sind in den vergangenen drei Jahrzehnten drei Menschen zum Opfer gefallen. Bei Anschlägen von islamistischen Terroristen wurden 14 Menschen getötet.

Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist zweifellos die Geschichte einer funktionierenden Demokratie. Dieser Artikel aber wird argumentieren, dass es 75 Jahre nach Kriegsende höchste Zeit ist, sich einzugestehen, dass die Geschichte der Bundesrepublik auch eine Geschichte der rechten Gewalt ist.

Am 13. Februar, eine Woche vor den Schüssen von Hanau, kommen in Potsdam 140 meist jüngere Historiker und Sozialwissenschaftler im Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung zusammen. Sie hatten für ihre Tagung mit weniger Teilnehmern gerechnet, aber der Andrang ist so groß, dass sie in die Bibliothek ausgewichen sind. Sie haben ein kleines Podium aufgebaut und bei einem Veranstaltungszentrum in der Nähe Stühle ausgeliehen, die nun in engen Reihen zwischen Stahlträgern stehen.

Das Thema des zweitägigen Treffens: "Kontinuitäten rechter Gewalt". Die Tagungsteilnehmer sind sich einig: Da gibt es viel Verdrängtes und Vergessenes ans Licht zu holen. "Wenn man anfängt zu graben, läuft es einem kalt den Rücken runter", sagt Dominik Rigoll, einer der Organisatoren. "Rechte und rassistische Gewalt scheint ein integraler Bestandteil der politischen Kultur in der Bundesrepublik zu sein."

Es wollte nur lange kaum jemand wissen.

Liest man in dicken, von namhaften Historikern der älteren Generation verfassten Büchern über die Bundesrepublik Deutschland, lernt man ein Land kennen, das seit 1949 liberaler, friedfertiger und vielfältiger geworden ist. Man kann sich in solchen Büchern umfangreich über Terrorismus informieren, aber es geht dann immer um Terrorismus von links, es geht um die Stadtguerilla und den Deutschen Herbst, um Mogadischu und die Schleyer-Entführung, es geht um den letztlich erfolgreichen Kampf gegen die RAF. Über den Terror von rechts steht da so gut wie nichts. Offenbar passt es nicht zur großen deutschen Wie-wir-wurden-was-wir-sind-Erzählung, dass in diesem Land seit Jahrzehnten rechtsextreme Attentäter morden, bomben, einschüchtern.