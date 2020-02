In der Karwoche inszeniert der Sender RTL die letzten Tage Christi als großes "Musik-Live-Event" auf dem Burgplatz in Essen. In einer Prozession wird ein vier mal sechs Meter großes, weiß leuchtendes Kreuz durch die Innenstadt getragen bis zur Hauptbühne, mit Chören, Moderationen, das ganz große Besteck, wie man in Fernsehunterhaltungskreisen so sagt. Das Ensemble strotzt nur so von großen Namen. Thomas Gottschalk gibt den Erzähler, der Musical-Star Alexander Klaws, Sieger der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar, der die DSDS-Liveshows nun auch ab März moderieren wird, mimt den Jesus. Dem lieh er schon zweimal in der deutschen Spielart von Andrew Lloyd Webbers Musical Jesus Christ Superstar seine Stimme. Als Judas ist Mark Keller aus der ZDF-Serie Der Bergdoktor zu sehen, die Rolle der Maria übernimmt die Popsängerin Ella Endlich. Die Volksmusik-Ikone Stefan Mross mischt sich unter die Jünger, ebenso wie Samuel Koch, der sich bei Wetten, dass ... eine Querschnittslähmung zuzog. Wer da nicht fehlen darf, ist Prince Damien, der soeben zum Dschungelkönig 2020 gewählt wurde.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden