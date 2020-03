Dieser Artikel ist Teil des ZEIT-ONLINE-Schwerpunktes "Die neuen Familien" zu Patchwork-Familien aus dem Ressort X. Eine Auswahl weiterer Schwerpunkte finden Sie hier.

Da sitzt sie, auf der Bank hinterm Haus, schließt kurz die Augen und pustet Zigarettenrauch in die Vormittagssonne, die blass überm Feld hängt. Wie immer hofft sie, dass er nicht vor ihr steht, wenn sie ihre Augen wieder öffnet. Jener Mann, der immer alles allein entschied, der schrie, wenn ihm was nicht passte, mit dem sie trotzdem mehr als ihr halbes Leben lang verheiratet war und von dem sie sich nun hat scheiden lassen. Jede Zigarette, die sie ungestört rauchen kann, ist ein kleines Glück. Seit sie wieder allein ist, häufen sie sich, diese Glücksmomente, womit sie kaum noch gerechnet hätte. Dagmar ist 70 Jahre alt.

Es sei Zeit gewesen, zu gehen, sagt sie. Es sei ihr aber auch peinlich gewesen. Eine Scheidung, in ihrem Alter. Was die Leute im Dorf wohl sagen? Wo doch jeder weiß, dass sie eigentlich keine ist, die einfach verschwindet, sondern eine, die sich dem Leben stellt. Eine Frau, die eine Lösung findet. Nur manchmal, so kann man es auch sehen, und dieser Gedanke erschien ihr selbst von Tag zu Tag plausibler, ist Gehen eben die einzige Lösung. Ihre Ehe dauerte 39 Jahre.

– fünf gemeinsame Autos (ein Trabant, weiß, ein VW Scirocco, 139 PS, ein Landrover, Turbodiesel, ein Opel Zafira, sieben Sitze, ein Opel Corsa, Kombi-Limousine)

– drei Hunde (ein Pudel, Flora, ein Schäferhund, Lennox, ein Mischling, Sally)

– drei Umzüge

Weit ist sie nicht gekommen. Dagmar wohnt jetzt direkt gegenüber, im Haus der Mutter, 91 Jahre alt, dement. Sie kümmert sich um sie. Nach der Trennung räumte sie das Esszimmer aus, strich die Wände rosa und hängte einen Traumfänger auf. Einen Nachbarn bat sie, den Leuchter an die Decke zu schrauben. Sie kaufte sich ein Bett und stellte es darunter. Und hatte nun, zum ersten Mal, seit sie ein Kind war, ein Zimmer ganz für sich allein.

Wäre ihre Mutter nicht, sagt Dagmar, die Tochter und der Enkel, sie hätte ihre Heimat längst hinter sich gelassen. Wohin sie gegangen wäre, weiß sie selbst nicht, nur weit weg, so viel ist klar. An die Ostsee vielleicht, die Nordsee gefiele ihr auch. Sie mag die Küsten, die Leute dort. Die seien immer geradeheraus, sagt sie, immer ehrlich, anders als ihr Mann, das "Ex" hat sie sich noch nicht angewöhnen können. In dieser Geschichte soll er Joachim heißen.

– Sohn eines Landwirts

– gelernter Dachdecker

– selbstständiger Bauunternehmer

– spielt Mau-Mau mit dem Enkel

– schaut am liebsten Tiersendungen

– ist es gewohnt, dass abends Essen auf dem Tisch steht

– trägt, wann immer es geht, seine abgewetzte braune Lederjacke

Dagmar – auch ihr Name ist in Wahrheit ein anderer, einige Details sind verfremdet, er soll sich von dieser Geschichte nicht provoziert fühlen. Sie trägt die Haare kurz, ein paar Strähnchen sind blond gefärbt, die Augenbrauen dunkel nachgezogen. Unter dem bunten Halstuch baumeln zwei lange Silberketten, die gepunkteten Stiefeletten könnte auch eine 25-Jährige anziehen. Überhaupt wirkt sie jünger als 70, vor allem ihr Lachen, mädchenhaft. An ihrem Äußeren habe sie nichts verändert nach der Scheidung. Ein neues Kostüm hat sie sich gekauft, kirschrot, das ist alles. Noch mal jemanden kennenzulernen, sagt sie, darüber habe sie nie nachgedacht. "Wo sollte ich den noch unterkriegen?" Einen Mann, der keine Belastung ist, scheint sie sich nicht vorstellen zu können.

Dagmar mag eine ungewöhnliche Großmutter sein, weil sie so spät noch ihren Mann verließ. Sie ist aber auch eine ganz gewöhnliche Oma, immer zur Stelle, eine Stütze, ohne die ihre Familie nicht funktionieren würde. Neben der dementen Mutter ist sie täglich für den Enkel da, holt ihn mit dem Fahrrad von der Schule ab, hört ihm zu, macht Abendessen. Sie verwöhnt den Jungen, und sie weiß es. Denn der kam gefährlich früh zur Welt, musste die ersten Monate seines Lebens auf der Kinderstation eines Krankenhauses verbringen. Heute geht es ihm gut, er ist sieben Jahre alt. Aber die Sorge um ein Kind, von dem man nicht weiß, ob es überlebt, vergisst man nicht.

Auch im Ruhestand – sie war Buchhalterin in Ämtern und Familienunternehmen – ist Dagmar so beschäftigt, dass sie sich das Träumen verbietet. Manchmal denkt sie an Schottland, wo sie immer mal hinwollte, doch bevor ihre Fantasie den Gedanken bebildert, verwirft sie ihn wieder. Einmal die Woche geht sie schwimmen, das muss reichen.

Noch mal jemanden kennenzulernen, sagt Dagmar, darüber habe sie nie nachgedacht. © Bettina Theuerkauf für ZEIT ONLINE

Wäre die Trennung wenigstens leise über die Bühne gegangen. Aber es wurde unangenehm, mit Anwälten, vor Gericht. Weil Joachim sich querstellte. Er wollte die Scheidung nicht, sagt sie, ignorierte ihren Wunsch so lange, bis das Schreiben ihres Anwalts im Briefkasten steckte. Da erst hat er die Augen aufgemacht, sagt sie. Da hat er geschrien. Der hat ein Organ, sagt sie, das hat das halbe Dorf gehört. Die Nachbarn waren öfter kurz davor, die Polizei zu holen. Immer wenn Joachim etwas nicht passte, und es passte ihm mit den Jahren immer weniger, beschimpfte er seine Frau.

– "Blöde Kuh!"

– "Lügenmaul, du!"

– "Du hast keinen Geschmack!"

– "Verpiss dich!"

– "Verlogenes Aas"

– "Du Hure!"

Einmal kam er mit dem Schlauch angerannt und spritzte sie vor den Augen eines überrumpelten Besuchers von oben bis unten nass.

Dagmar hielt vieles aus, solange es gegen sie ging. Was sie nicht ertragen konnte, war, wenn der Enkel die Wutausbrüche mit anhören musste. "Opa, schrei nicht so", habe er manchmal gesagt, aber selbst das konnte Opa nicht bremsen. Als sie schließlich auszog, fühlte sie sich dennoch schuldig. "Ich wusste nicht, wie ich es dem Enkel erklären soll", sagt sie. Also überlegte sie sich etwas, das halb stimmte und halb gelogen war. "Du weißt ja", sagte sie, "der Opa schreit immer so viel. Außerdem muss ich mich noch besser um Uroma kümmern."

Die Gründe, die Dagmar schließlich dazu bewogen, die Scheidung ihrer Ehe nicht dem Tod zu überlassen: Hausbau, Jobverlust, Geld, Lügen. Und natürlich die Sache mit den Kois.

Der erste große Vertrauensbruch geschah Anfang der Neunziger, als Joachim ihr erstes Haus baute. Nicht irgendeins, eins mit sechseckigem Grundriss. Er hatte es drüben in Westdeutschland entdeckt und aus allen Himmelsrichtungen abfotografiert. Aus dem Kopf habe er es gebaut, erinnert sich Dagmar, habe kaum mal in die Bauzeichnungen gucken müssen. Er konnte das, Ideen so konkret denken, dass man meinte, sie anfassen zu können. Es wurde schön, nur das zweite Bad fehlte, das sie sich so sehr gewünscht hatte. Er hatte einfach den Grundriss geändert, ohne ihr etwas zu sagen. Zwei Wochen lang redete sie nicht mit ihm.

Nach dem Mauerfall hatte Joachim eine Baufirma gegründet. Ein Dutzend Mitarbeiter verputzten Fassaden, deckten Dächer, renovierten Hausflure. Der Osten hatte Nachholbedarf, und Joachim befriedigte ihn. "Nach der Wende wusste ja keiner, wie und was", sagt Dagmar, "und er hat einfach gemacht." Jahrelang lief es gut, dann kam die Jahrtausendwende, und die Aufträge brachen ein. Die Firma wurde insolvent. Von da an habe Joachim nur noch auf dem Sofa gesessen, erinnert sich Dagmar. "Ich konnte nicht begreifen, wie man so in den Tag leben kann, ohne Aufgabe, ohne Ziel." Jedes Mal, wenn sie ihm eine Stellenanzeige in die Hand drückte, bekam sie dieselbe Antwort. Er habe genug gearbeitet in seinem Leben, da war er noch keine 50 Jahre alt.

Und es gab noch etwas, das Dagmar nicht begreifen konnte. Dass Joachim ausgerechnet jetzt sein teures Hobby wiederentdeckte, die Koi-Zucht, die nicht nur Zeit verschlang, sondern auch Geld, das er nicht mehr hatte. Bald besaß er Hunderte Karpfen, die teures Spezialfutter fraßen und deren Teiche die Rasenfläche schrumpften. Am Ende hatte Dagmar Mühe, einen Platz für den Wäscheständer zu finden. Ein Teich, damit hätte sie leben können. Vier Teiche waren zu viel. Sie habe die Viecher einfach nicht mehr ertragen.