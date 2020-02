Peter Dausend ist Politischer Korrespondent im Hauptstadtbüro der ZEIT © Unbekannt

Das Alter habe zwei große Vorteile, spöttelte einst der ebenfalls große irische Dramatiker und Satiriker George Bernard Shaw: "Die Zähne tun nicht mehr weh, und man hört nicht mehr all das dumme Zeug, das ringsum gesagt wird."

Zu dem dummen Zeug, das rings um Bernie Sanders, Joe Biden und Michael Bloomberg gesagt wird, gehört, dass man auf ihren Geburtstagstorten mittlerweile Fackelzüge veranstalten müsste, damit jedem Lebensjahr ein Lichtlein brenne. Biden ist 77, Bloomberg 78 und Sanders bis zur Wahl 79. Nun könnte man, in leichter Abwandlung eines legendären Zitats von Anthony Quinn, behaupten: Auch mit 80 kann man noch 50 sein – aber nur noch eine halbe Stunde am Tag. Doch dies würde den drei streitlustigen Alten nicht gerecht, die sich gerade darum balgen, wer von ihnen für die Demokraten bei der US-Präsidentschaftswahl im November den Jüngling Donald Trump – gerade mal 73 – aus dem Amt pusten darf. Denn alle drei sind nicht wirklich gealtert, sondern nur gereift.

Bloomberg zum Beispiel glaubte als Kind, Geld sei das Wichtigste im Leben. Jetzt, da er längst Milliardär geworden ist und sich nun daranmacht, für etliche seiner Millionen eine Präsidentschaft zu kaufen, weiß er: Es stimmt. Biden, der als Barack Obamas Vize noch so aussah, als halte er Kosmetik für ein geeignetes Mittel, sein Geburtsjahr aufzuhübschen, orientiert sich mittlerweile an der Lebensklugheit eines Jack Nicholson: "Älter werden heißt auch besser werden." Und Bernie Sanders, der Weißhaar-Che-Guevara aus dem grünen Vermont, strahlt in diesen Vorwahltagen ein Selbstbewusstsein aus, als könne er die Intellektualität eines der Gründerväter der Vereinigten Staaten, des Schriftstellers, Verlegers und Staatsmanns Benjamin Franklin, mit einem Schuss Chuzpe aufpimpen. Bereits Mitte des 18. Jahrhunderts wusste Franklin: "Mit 20 regiert der Wille, mit 30 der Verstand, mit 40 das Urteilsvermögen." – "Und mit 80 ich", mag Sanders heute ahnen.

Die drei alten weißen Männer aus dem amerikanischen Osten geben jenen die Würde zurück, die zuletzt oft Zielscheibe von Hohn und Spott waren: den alten weißen Männern überall auf der Welt. Dass am Ende einer von ihnen und nicht der Jungspund Pete Buttigieg, Jahrgang 1982, das Rennen machen wird, hat einen simplen Grund: Jung ist man in aller Regel in einem Alter, in dem man für das Jungsein einfach zu wenig Erfahrung hat.