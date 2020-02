Was zwei Monate lang als hypothetisches Risiko erschien, wurde vergangene Woche zum sehr wahrscheinlichen Szenario: eine Corona-Pandemie. Zuerst zeigte ein massiver Ausbruch von Erkrankungen in Südkorea mit inzwischen fast 1000 Fällen, dass auch demokratische Länder das Virus Sars-CoV-2 nicht effizient unter Kontrolle bringen können. Danach erwies die unbemerkte Ausbreitung des Erregers in Italien, dass er längst auch Europa erreicht hat. "Der Damm ist gebrochen, ohne dass es jemand gemerkt hat", sagt Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie am Campus Charité Mitte.

Am Dienstagabend wurden dann neue Einzelfälle aus Deutschland bekannt. Ein 25-jähriger Mann aus Göppingen in Baden-Württemberg habe sich nach einer Reise nach Mailand mit grippeähnlichen Beschwerden beim örtlichen Gesundheitsamt gemeldet, hieß es aus dem Sozialministerium in Stuttgart. Es sei die "erste bestätigte Infektion im Land". Schon aus Österreich, der Schweiz und Kroatien waren am selben Tag erste Fälle bestätigt worden. Und kurz vor Redaktionsschluss kam schließlich aus Nordrhein-Westfalen die Nachricht, ein 47-jähriger Mann aus dem Kreis Heinsberg sei positiv getestet worden. Am Aschermittwoch sollten daher sämtliche Schulen und Kitas im Landkreis geschlossen bleiben.

Es ist die Woche der Entscheidung. Werden wir in einer Welt leben, in der wir bei schweren, fieberhaften Atemwegserkrankungen regelmäßig fragen: Corona oder Influenza? Werden sich die Ausbreitungswellen der Viren, die Arztbesuche, die notwendigen Medikamente, Klinikplätze, Beatmungsbetten, werden sich die Todesfälle künftig addieren? Diese Fragen zeigen, warum Ärzte und Behörden sich nicht geschlagen geben. Warum Hotels in Innsbruck und auf Teneriffa unter Quarantäne gestellt, warum Opernhäuser und Kindergärten in Italien geschlossen und Fußballspiele der Serie A vor leeren Rängen ausgetragen werden.

Denn die Ausbreitung von Sars-CoV-2 steigert sich rasant. Im Iran, mitten in einer politisch hochbrisanten Region mit zahlreichen bewaffneten Konflikten, droht ein unkontrollierbarer Ausbruch der Krankheit. Mit Sorge blicken die Experten auf die oftmals mangelhaften Gesundheitssysteme vieler Schwellenländer. Das neue Coronavirus, das Ende vergangenen Jahres erstmals in China auftrat, ist offenbar nicht mehr zu stoppen.

Diese Einsicht verschiebt die Perspektive der Seuchenwächter. Die Devise lautet nicht mehr: die Weltreise des Erregers verhindern. Jetzt heißt es, seine Verbreitung mit allen Mitteln zu entschleunigen. Die Mediziner müssen Zeit gewinnen. Zeit, um Medikamente zu testen und Impfstoffe zu produzieren. Zeit, um die Gesundheitssysteme hochzurüsten. Zeit, um Kräfte zu bündeln.

In den ersten Wochen des Ausbruchs ging es in Deutschland darum, die wenigen Fälle hierzulande frühzeitig zu erkennen und zu isolieren. Weil das gelang, lautete die beruhigende Erstdiagnose: Deutschland ist gegen das neue Coronavirus gewappnet (ZEIT Nr. 6/20). Jetzt stellt sich die Systemfrage noch einmal neu: Was geschieht, wenn eine Corona-Welle das Land überspült? Wie gut verkraftet das Gesundheitssystem solch eine Last? Wie lässt sich diese Wucht abfangen?

Einige vergleichen die von Sars-CoV-2 ausgelöste Krankheit, Covid-19 genannt, mit der Grippe. Das ist nicht verharmlosend gemeint. Wir wissen, wie viele Menschenleben eine schlichte Influenza kosten kann. In der besonders schlimmen Grippesaison 2017/18 gab es 25.000 Todesfälle. Die Krankenhäuser mussten nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts in jenem Winter 45.000 zusätzliche Einweisungen bewältigen. In die Praxen der niedergelassenen Ärzte strömten neun Millionen Influenzakranke, zwei Millionen mehr als in den Jahren davor. Die extrem hohe Zahl von Erkrankten war eine harte Probe für ein Gesundheitssystem, das seit Jahren Klinikbetten abbaut und unter chronischem Personalmangel leidet – aber sie wurde bestanden.

Wer die Sars-CoV-2-Verbreitung vorausberechnen will, muss zunächst wissen, welche Personen sich wie schnell mit dem neuen Virus infizieren. Manche sind durch genetische Besonderheiten geschützt, andere durch eine vorherige Infektion mit ähnlichen Coronaviren immun. Bis zu 60 Prozent der Bevölkerung eines Landes könnten durch Sars-CoV-2 befallen werden, hat jüngst Gabriel Leung von der University of Hong Kong berechnet. Zwar beruht seine Kalkulation auf noch sehr unsicheren Daten, aber die Zahl von fast 50 Millionen potenziell infizierten Deutschen klingt zunächst einmal alarmierend.

Wichtiger als die potenzielle Gesamtzahl der Infizierten aber ist die Geschwindigkeit, mit der sich ein Virus ausbreitet. Wenn sich sechs von zehn Einwohnern im Laufe von drei Monaten anstecken würden, wäre das eine Katastrophe; zieht sich die Verbreitung des Virus dagegen über Jahre hin, ist die Herausforderung gut zu bewältigen.

Die Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus nennen Experten die "sekundäre Befallsrate": Welchen Anteil seiner Kontaktpersonen steckt ein Erkrankter an? Bei dieser Frage ist Christian Drosten vorsichtig optimistisch: "Ich denke, wir werden eine sekundäre Befallsrate von 10 bis 20 Prozent haben." Konkret bedeutet dies, dass sich Sars-CoV-2 "eher schleichend" ausbreitet, keinesfalls aber so rasend schnell wie die Hongkong-Grippe 1968, die damals an vielen Orten der westlichen Welt das öffentliche Leben stillstehen ließ.