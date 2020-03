In die Zukunft geht es nicht ohne Umwege. Für den Materialforscher Thomas Klassen heißt das, er muss auf seinem Weg von Geesthacht im Südosten Schleswig-Holsteins nach Kiel erst einmal über Hamburg fahren. In Kiel soll Klassen über die Zukunft sprechen: wie der Ausstoß von Treibhausgasen mithilfe von Wasserstoff gesenkt werden kann. Der Wissenschaftler forscht am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht an neuartigen Tanks dafür. Im politischen Berlin liefert das Gas gerade Stoff für Träume, die Bundesregierung arbeitet an einer "Nationalen Wasserstoffstrategie" (ZEIT Nr. 8/20). Aber ausgerechnet das, was in der aktuellen Euphorie von vielen beschworen wird, hält Klassen an diesem Mittwoch im Februar davon ab, auf direktem Wege ans Ziel zu gelangen: ein Wasserstoffauto.

Solche Pkw sind paradoxe Vorreiter. Denn sie sind nicht nur Botschafter für den neuen Energieträger. Man kann an ihnen auch sehen, warum Wasserstoff im Individualverkehr ein eher unwahrscheinlicher Ersatz ist für Benzin oder Diesel ist.

Rund 260 Kilometer sind es von Geesthacht nach Kiel und zurück. Thomas Klassen ist sich unsicher, ob die verbleibende Tankfüllung seines Wasserstoff-SUV ausreichen wird. Allerdings ist es weder in Geesthacht noch in Kiel möglich, dessen Tank zu füllen. Und deshalb muss der Umweg über Hamburg sein.

Der Mangel an Tankstellen ist der erste von drei großen Nachteilen: Nur etwa eine Tankstelle mit Wasserstoff-Zapfsäule pro eine Million Einwohner gibt es in Deutschland. Das Netz gewöhnlicher Benzin-Tankstellen ist ungleich dichter, eine auf knapp 6000 Menschen.

Die zweite, höhere Hürde stellt die Physik dar. Bevor das Gas grünen Antrieb leisten kann, muss Energie auf kompliziertem Weg vielfach umgewandelt werden, etwa so: von Windkraft zu Strom, mit dem per Elektrolyse Wasserstoff erzeugt wird, welcher unter Druck und Kühlung gelagert und transportiert werden muss und schließlich in der Brennstoffzelle eines Autos wiederum Strom erzeugt, der letztendlich den Elektromotor antreibt. "Mit der Umwandlung in jedem weiteren Einzelprozess verringert sich der jeweilige Gesamtwirkungsgrad", fassen die Experten der Denkfabrik Agora Verkehrswende das Problem zusammen. Kaum ein Drittel der ursprünglich eingesetzten Energie kommt am Ende auf der Straße an – nicht besonders effizient (bei einem batteriebetriebenen Elektroauto sind es immerhin mehr als zwei Drittel).

Überhaupt, und das ist Nachteil Nummer drei, hat das Batterie-Elektroauto einen deutlichen Vorsprung gegenüber Modellen mit Brennstoffzelle und Wasserstoff: Diese Kategorie ist so unbedeutend, dass sie in der monatlichen Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes noch gar nicht erwähnt wird. Die Behörde verweist auf eine Sonderauswertung, nach der Anfang 2019 nur 386 solcher Autos zugelassen waren, davon 372 Pkw. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor, es dürften aber kaum mehr als 500 Fahrzeuge sein. Dem standen zu Jahresbeginn knapp 240.000 Batterie-Elektromobile gegenüber, wie der Verband der Automobilwirtschaft gezählt hat. Schließlich setzt die Regierung hier schon seit Jahren Anreize, nicht nur beim Autokauf, sondern auch beim Bau von Ladestationen. Dass die wenigen Brennstoffzellen-Modelle derzeit auch noch konkurrenzlos teuer sind, geschenkt – es ist ein ungleiches Rennen.

Dennoch bescheinigt der Entwurf der Nationalen Wasserstoffstrategie der Brennstoffzelle "auch im Pkw-Bereich (...) gute Perspektiven". Bezeichnenderweise besonders da, wo reine Batterieautos an ihre Grenzen kommen, "bei Fahrzeugen mit einem hohen Eigengewicht, im Dauerbetrieb und im Einsatz auf langen Strecken". Wer die drei großen Nachteile des Energieträgers vor Augen hat, mag sich da wundern.

Weil aber die Treibhausgas-Emissionen (und an manchen Orten auch die Luftverschmutzung) im Straßenverkehr inakzeptabel hoch sind, bleibt der Wasserstoff im Spiel: In der Brennstoffzelle erzeugt er nur Wasserdampf. Sofern er mit Ökostrom produziert wurde, ist er sogar klimaneutral. Zumindest die CO₂-Statistik ließe sich mit dem Gas drücken: Das gilt sowohl für den Durchschnitt ("Flottenausstoß") einzelner Hersteller, die mit den EU-Obergrenzen hadern, als auch für die nach wie vor ansteigende Emissionskurve des gesamten deutschen Verkehrssektors.

Und dafür würde man, zumindest in Berlin, wohl auch ein paar Umwege in Kauf nehmen.