Was tun, wenn Gefahr droht? Wir Menschen können rennen, auf und davon. Wer dagegen mit Wurzeln fest im Boden verankert ist, muss sich anderer Formen der Problemlösung bedienen, wenn es brenzlig wird. Wie also reagieren Bäume, wenn sich ihre Lebensumstände ändern? Sie treiben noch mehr Wurzeln in den Untergrund – als Antwort auf Trockenheit. Oder sie kurbeln den Blattwuchs an, wenn feuchtere Bedingungen dies erfordern.

Neben diesen individuellen, kurzfristigen Lösungen gibt es die kollektiven. Viele Baum- und Buschspezies etwa reagieren passiv über einen längeren Zeitraum hinweg auf die Erwärmung des Klimas. Veränderte Umweltbedingungen sorgen für eine natürliche Auslese – und als Folge davon siedeln Bestände von Generation zu Generation in höhere Lagen um. Oder sie entfernen sich weiter vom Äquator. Dies lässt sich seit Langem im Alpenraum wie auch in Sibirien beobachten.

Gut belegt ist, dass Pflanzen in Krisenzeiten kommunizieren. Wie Bäume sich über ihr Wurzelsystem und mithilfe von Duftstoffen untereinander austauschen, hat nicht erst der schriftstellernde Ex-Förster Peter Wohlleben kundgetan, das ist seit über dreißig Jahren bekannt (siehe Hans Schuh: "Hilfeschreiende Pflanzen", ZEIT Nr. 9/93). Attackiert eine Raupe eine Tomatenstaude, produziert diese umgehend Stoffe, die dem Schädling den Appetit verderben – gleichzeitig haucht sie der Nachbarin mit Düften eine Warnung zu: Vorsicht, Feind!

Eine weitere erstaunliche Fähigkeit, um akute Umweltbedingungen zu kontern, haben jetzt Wissenschaftler der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) erstmals nachgewiesen: Erleiden Bäume Krisenzeiten, geben sie Informationen dazu direkt an ihre Nachkommen weiter. Im Fachblatt Plant, Cell & Environment beschreiben die Forscher, wie Hölzer Erlebtes in Know-how verwandeln können. Dieses vererben sie – damit die kommende Generation gewappnet ist.

Konkret untersuchten Biologen um Arthur Gessler in einem Bewässerungsexperiment die Reaktion von Fichten. Zehn Jahre lang hielten sie auf Waldparzellen im Schweizer Gebirgskanton Wallis Bäume relativ trocken, andere kamen in den Genuss zusätzlicher Feuchte. Danach sammelten die Forscher Zapfen der Mutterbäume ein, ließen die Samen keimen und die daraus hervorgegangenen Jungpflanzen unter mal trockeneren, mal dunkleren, mal kälteren Bedingungen im Gewächshaus oder im elterlichen Wald wachsen.

Pinus sylvestris zeigte erstaunliche Reaktionen. Die Nachkommen jener Bäume, die von den Forschern auf Trockenheit getrimmt waren, erwiesen sich als deutlich dürreresistenter. Sie hatten offenbar von ihren Vorfahren die Information mitbekommen, wie man sich als Baum gegen Wassermangel wappnen kann. "Das ist der erste Nachweis, dass Elternbäume Umweltinformationen an ihre Nachkommen weitergeben", sagt Gessler. Dadurch kämen die Kleinen besser mit den Veränderungen klar, sie seien "von Anfang an auf die zu erwartende Situation vorbereitet".

Der Deutsche in schweizerischen Diensten widmet sich der Dynamik von Waldökosystemen. Von einigen Faktoren, die solche Dynamik ermöglichen, hatte er zu Beginn seines Forscherlebens noch andere Vorstellungen: "Was haben wir früher über den Biologen Lamarck gelacht! Der hatte einst postuliert, Tiere könnten ihre Gene trainieren." Vom Franzosen Jean-Baptiste de Lamarck stammt die Theorie, wonach zum Beispiel Giraffen das Längenwachstum ihres Halses befeuern würden, indem sie sich ständig nach hoch gelegenen Blättern streckten. Das so erworbene Merkmal könnten sie an die Nachkommen vererben – eine bis heute höchst umstrittene Theorie.

Gesslers Resultate weisen zumindest in diese Richtung – allerdings hat die Dürretortur das Genom der Fichten nicht verändert. Vielmehr ist etwas geschehen, was aktuell unter dem Begriff der Epigenetik erforscht wird. Es handelt sich um einen Mechanismus, der seit einigen Jahren bei Tieren und Menschen beobachtet wird. Daran beteiligt sind kleine Moleküle. Diese "Methylgruppen" hängen sich gezielt an einzelne Bausteine der DNA – wie eine Markierung. Das entstehende Muster sorgt dafür, dass bestimmte Gene eher aktiviert werden und andere nicht.

So feucht ist der deutsche Boden Es hat viel geregnet in den letzten Wochen. Noch ist die Nässe nicht in der Tiefe angekommen. Quellen: Helmholtz/Dürremonitor © ZEIT-Grafik

Von Dürre gebeutelte Fichten beeinflussen auf diese Weise offenbar jene Gene positiv, die eine Reaktion auf Trockenheit veranlassen können. "Die Pflanzen agieren etwa so wie Sie, wenn Sie im Text eines Buchs Stellen markieren, damit ein anderer sie später schneller finden kann", sagt Gessler. Die Sprösslinge brauchen in der Folge nur zu lesen, was ihnen die Erwachsenen im Buch der Gene angestrichen haben – und entsprechend zu handeln.

Ob und wie sich die einmal vererbten Tipps langfristig im Erbgut niederschlagen, bleibt weiterhin ein Mysterium. Die Inhalte des Erbguts basieren auf dem Prinzip der Selektion, wie Charles Darwin sie skizziert hat: Die überlebenstüchtigen, angepassten Individuen pflanzen sich in der Regel erfolgreicher fort. Die Epigenetik zeigt, dass Lebewesen auf diesen Prozess einwirken können: Sie ermitteln aufgrund gesammelter Informationen die zurzeit passenden Fähigkeiten zum Überleben – und aktivieren sie gezielt auf molekularer Ebene. Komplett falsch lag Lamarck mit seinen Giraffen also wohl doch nicht.

Die Versuche des WSL haben allerdings auch gezeigt, dass die kurzfristige Fähigkeit zur Anpassung Grenzen hat. So trockene Sommer wie in den beiden letzten Jahren halten auch die epigenetisch optimierten Jungpflanzen nicht gut aus. Unabhängig übrigens von ihrer Abstammung: Die extremen Dürren gaben vielen von Gesslers Schützlingen den Rest.