Das klingt ein bisschen wie: Mutti hat versprochen, wenn ich artig bin, gibt’s später Eis. Allerdings, bevor man sich aufregt, muss man Mutti schon genau zuhören. Von Kontrollverlust hat die Bundeskanzlerin nämlich nie gesprochen. Nur davon, dass sich eine solche Situation nicht wiederholen darf.

Andere dagegen reden gerne von Kontrollverlust, weil es bedeutet, dass es möglich wäre, das Chaos zu kontrollieren. Muss nur der Richtige kommen. Horst Seehofer etwa. Von Februar 2018 an hat der Bundesinnenminister sein "Ein Kontrollverlust würde mit mir nicht stattfinden" so beharrlich durchgequengelt, dass daran beinahe die Koalition zerbrochen wäre. Bis er endlich die Kontrolle an der österreichischen Grenze mit Rückschickrecht bekommen hat. Immerhin 34 Flüchtlinge konnten damit bis Ende 2019 zurückgesandt werden.

Wie gut sich Kontrolle anfühlen muss, weiß auch Friedrich Merz, der gerade permanent vor dem Verlust derselben warnt. Und in seiner Funktion ... ähm, als was jetzt, äh, als "Kandidat" den Flüchtlingen, die da zwischen der Türkei und Griechenland festhängen, schon mal zuruft: "Es hat keinen Sinn, nach Deutschland zu kommen. Wir können euch hier nicht aufnehmen." Das klingt durchdacht.

Vielleicht ist das mit der Kontrolle auch so eine Typ-Sache. Dinge im Griff haben zu wollen. Das klingt nach Verstand, nicht nach Gefühl. Was wäre denn "kontrolliert" in der Situation gerade? Wenn die Menschen, die vor Assads Angriffen flüchten oder vor der Aussichtslosigkeit in Afghanistan oder einfach in Hoffnung auf bessere Verhältnisse, wenn diese Menschen sich ordentlich in eine Schlange stellen würden, Ausweis, polizeiliches Führungszeugnis und am besten noch Impfpass in der Hand? Das wäre schön ordentlich. Das ganze Chaos entsteht ja nur, weil sie überhaupt losgezogen sind.

Blöderweise ist das aber die Realität. Menschen machen sich auf den Weg, aus welchen Gründen auch immer. Vermutlich hätten die, deren Boot von der Küstenwache mit Stangen abgedrängt und beschossen wurde, auch gerne die Kontrolle zurück. Oder die, deren Kinder mit Tränengas attackiert werden. Oder sogar die Bewohner von Lesbos. All jene, die gerade zum Spielball zwischen Erdoğan und der EU werden, wären froh über ein paar Regeln, die auch gelten. Im Video zum Tweet erklärt Christian Lindner vom Sofa aus: "Ich habe heute Frau Merkel aufgefordert, zu ihrem Wort zu stehen und dafür zu sorgen, dass sich ein Kontrollverlust bei der Zuwanderung nach Deutschland wie 2015 nicht wiederholt."



Danke, Christian Lindner, das ist genau das, was jetzt hilft.