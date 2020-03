Gerhard Schröder brauchte zum Regieren "nur Bild, BamS und Glotze". Wenn die Zauberformel des deutschen Altkanzlers noch gilt, macht Rudolf Anschober derzeit alles richtig. Kein Tag, an dem er nicht vor Kameras oder in den Schlagzeilen der Boulevardblätter auftaucht.

Am vergangenen Sonntag ist der grüne Gesundheitsminister rund um die Uhr präsent: am Vormittag zwei Stunden lang auf Ö3 in Frühstück bei mir, wo im Schnitt eine Million Österreicher zuhören. Tagsüber auf einer Doppelseite in der Kronen Zeitung. Und zu später Stunde noch Im Zentrum, vor mehr als einer halben Million Zuschauern. Einziges Thema: Corona. Das Virus, das so vieles durcheinanderbringt, auch Anschobers Rolle in der Regierung.

Gestartet als Sozialminister, der sich als einziger Grüner mit Regierungserfahrung auf diesem so wichtigen Feld gegen die ÖVP behaupten sollte, muss er sich plötzlich auf seine Gesundheitsagenden konzentrieren. Den Job als Krisenmanager erledigt der 59-Jährige dabei bislang so souverän, dass selbst die Opposition nicht um Lob herumkommt.

Am Ballhausplatz beobachtet man die mediale Präsenz, die schon bald Kanzlerformat erreicht hat, aber mit zunehmendem Argwohn. Offiziell lautet die Marschroute: staatspolitische Geschlossenheit statt parteipolitischer Eifersüchtelei. Und trotzdem tauchte der grüne Krisenmanager ganz schnell nicht mehr solo, sondern im Doppelpack mit dem türkisen Innenminister Karl Nehammer auf. Vielleicht weil sich auch die ÖVP an ein Prinzip von Gerhard Schröder hält. Man muss klarmachen, sagte der einmal, "wer in einer Koalition Koch ist und wer Kellner".

Drei Tage nach dem Corona-Alarm in Italien gesellte sich der Kanzler selbst dazu. Wieder zwei Tage später war das Krisen-Trio auf ein Quartett mit Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer angewachsen. Man könnte das als Signal an die verunsicherte Bevölkerung werten – alle Mann gegen das Virus. Aber warum fehlt dann der grüne Vizekanzler Werner Kogler auf den Bildern der Anti-Corona-Koalition? Warum drängen immer mehr Türkise den grünen Gesundheitsminister an den Bildrand?

Ein Kenner der Geschehnisse im Kanzleramt hat zwei Erklärungen. Die eine richtet sich an den grünen Mitregenten: "Anschober hat mit sehr besonnenen Auftritten Sympathien gesammelt und den Eindruck vermittelt, dass er den Prozess steuert. Da wollte die Kanzlerpartei auf Dauer nicht zusehen." Und auch an die FPÖ-Klientel werde gedacht: "Als die ersten Fälle auf Europa übersprangen, hat man versucht, das Thema einmal mehr zu einer Frage der inneren Sicherheit zu machen."

Das Ergebnis: der Stopp eines Zuges am Brenner, in dem vermeintlich zwei infizierte Passagiere Richtung Österreich reisten. Und die mehrstündige Sperre einer Schule, weil eine Lehrerin wegen eines Italienaufenthalts unter Corona-Verdacht stand. In beiden Fällen gab es umgehend Entwarnung.

Uniformierte Polizisten, die Gebäude abriegeln, Mediziner in Schutzkleidung – für diese bildstarken Einsätze steht eher Innenminister Karl Nehammer. Der Oberleutnant der Miliz weist schon mal in martialischer Sprache darauf hin, dass die Polizei Maßnahmen notfalls auch "mit Zwang" sichern werde.