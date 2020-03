Es ist ein kleiner Kasten, den Maria Vittoria Falchetti herstellt. Doch wenn der fehlt, kann er einen deutschen Weltkonzern lahmlegen. Falchetti ist Miteigentümerin des italienischen Autozulieferers MTA in der Lombardei. In dessen Werk in Codogno, 60 Kilometer südöstlich von Mailand, fertigt das Unternehmen sogenannte Stromverteiler-Einheiten, die in BMW-Modellen verbaut werden. Die kleinen Kästen gewährleisten, dass das Radio, die Klimaanlage und der Bordcomputer laufen. Ohne Stromverteiler kann kein modernes Auto ausgeliefert werden. Oder anders gesagt: An den kleinen Kästen aus Italien hängen am Ende Tausende Arbeitsplätze in Deutschland.

Und Ende Februar drohte Gefahr: Corona in Europa! Der erste mit dem Virus Infizierte in Italien stammt aus Codogno, weshalb die Regierung der Lombardei die Kleinstadt unter Quarantäne stellte. Um die Ansteckungsgefahr zu vermindern, wurden alle Unternehmen von den Behörden geschlossen, auch das MTA-Werk. Maria Vittoria Falchetti kann also keine Stromverteiler herstellen oder ausliefern. "Es ist eine Katastrophe", sagte sie der ZEIT am Telefon. In einer Presseerklärung von MTA hieß es: "Wenn am 2. März die Fabrik noch geschlossen ist, werden alle Fiat-Chrysler-, Renault-, BMW- und Peugeot-Fabriken in Europa geschlossen werden."

Die Epidemie trifft die deutschen Technologiekonzerne an ihrer verwundbarsten Stelle: der Lieferkette. Ein Auto aus deutscher Produktion wird aus 10.000 Einzelteilen aus der ganzen Welt zusammengebaut. Viele davon erreichen das Werk erst, kurz bevor sie gebraucht werden, Just-in-time-Produktion nennt sich die Methode, die teure Lagerhaltung verhindern soll. Nicht anders ist es in der Chemieindustrie, der Pharmaindustrie oder im Maschinenbau. Und der Handel importiert Jacken, Hosen und Schuhe pünktlich zum Saisonstart. Wird dieser Lieferprozess unterbrochen, ist die gesamte Produktion in Gefahr.

20 Fabriken sind an der Produktion einer Jacke beteiligt.

Doch die Unternehmen in Deutschland und Europa wehren sich gegen das tödliche Virus. Sie stellen sich auf etwas ein, das sie so noch nicht erlebt haben: auf eine Epidemie, die ihre Lieferketten unterbricht und ihre Mitarbeiter krank macht. Wie die Ärzte Impfstoffe und Medikamente suchen, damit die Menschen das Virus besiegen können, suchen die Unternehmen nun nach Wegen, ihr Geschäft vor dem Virus zu schützen.

Seit ihre Heimatstadt von den Behörden zur roten Zone erklärt wurde, darf Falchetti sie nicht mehr verlassen. Und niemand von außen darf sie besuchen. Die 600 Mitarbeiter am MTA-Standort in Codogno müssen zu Hause bleiben. Am Montag vergangener Woche sammelte Falchetti deshalb die Laptops ihrer Kollegen ein und fuhr zur Zonengrenze. Dort legte sie die Computer auf den Boden, ihre auf der anderen Seite wartenden Angestellten durften sich den Geräten erst nähern, als sich die Chefin weit genug davon entfernt hatte. "So ähnlich geht es in Agentenfilmen zu", sagte Falchetti. "Im echten Leben ist es völlig irreal."

Bei BMW gab man sich da noch gelassen. Auf Nachfrage zu Problemen im chinesischen Quarantänegebiet teilte der Konzern mit, es gebe "derzeit keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in unserer Lieferkette".

Damit sich daran auch in Europa nichts änderte, begann MTA sich zu wehren. Geschäftsleute aus Codogno protestierten auf einem öffentlichen Platz gegen die Einschränkungen, trugen Schilder, auf denen stand: "Wir wollen arbeiten". Falchetti schickte Dokumente an den Industrieminister in Rom. Ihre Forderung: "Lasst nur 60 von 600 Arbeitern in die Fabrik, dann können wir unsere Verpflichtungen gegenüber den Lieferanten einhalten." In Shanghai habe es so auch funktioniert, erzählt sie. Auch dort war infolge der Coronavirus-Epidemie das MTA-Werk geschlossen. Doch es durfte wieder aufmachen, als das Unternehmen sich verpflichtete, umfassende Hygienemaßnahmen einzuführen und alle zwei Stunden die Temperatur jedes Angestellten zu messen.

Vergangenen Samstag schließlich erteilten die italienischen Behörden MTA eine Ausnahmegenehmigung. Mitarbeiter aus der roten Zone dürfen wieder zur Arbeit kommen. Lastwagen dürfen mit Genehmigung Ware abholen. Zwar läuft nur ein Teil der Produktion wieder, trotzdem ist Falchetti erleichtert: "Wir sind jetzt wenigstens in der Lage, unsere Verpflichtungen einzuhalten, aber wir haben noch lange nicht unsere volle Kapazität erreicht."