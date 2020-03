Nach wie vor bezieht der moderne Roman seine Attraktivität auch aus dem Versprechen, Gesellschaft zwar nicht erklären, aber doch so beschreiben zu können, dass sie anschaulich wird. Wir greifen zu Tolstoi, um über das russische 19. Jahrhundert, zu Fallada, um über den deutschen Nationalsozialismus, oder zu Vargas Llosa, um über eine Diktatur in Peru zu lernen. Für die deutsche Teilung, ihr Ende und den Übergang in ein vereinigtes Deutschland hat Ingo Schulze die Rolle eines poetischen Erklärers in vielen, ganz unterschiedlichen Büchern übernommen. Seine Kunst besteht darin, eine Gesellschaftsbeschreibung mit starken ästhetischen Mitteln zu liefern, die gar nicht erst so tut, als würde sie bloß abbilden. Nicht naturalistisch, sondern mit literarischer Verfremdung und erzählerischer Konstruktion arbeiten seine Romane und Erzählungen. Es sind Schelmengeschichten, Märchensammlungen oder Briefromane, die eine exotische Welt erwecken, die es tatsächlich gegeben hat. Kann dieses literarische Verfahren uns helfen, die gegenwärtige politische Entwicklung im Osten besser zu verstehen? Dies jedenfalls suggerieren Aufmachung und Titel seines neuen Buchs Die rechtschaffenen Mörder.

Christoph Möllers ist Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin.

"Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar ...", die Geschichte hebt an wie im Märchen. Der Erzähler berichtet in diesem Ton vom Leben des Norbert Paulini, eines Dresdner Bürgers, der über das Erbe seiner früh verstorbenen Mutter die Liebe zum antiquarischen Buchhandel entdeckt. Paulinis Antiquariat wird zur Zeit der späten DDR zu einem kleinen Zentrum literarischer Kultur, einem Sammelpunkt für Lesende und Schreibende. Nach der Wende beuteln verschiedenste Anfechtungen Paulini und sein Geschäft. Schließlich zieht er sich mit dem, was ihm von seinen Buchbeständen geblieben ist, in die Sächsische Schweiz zurück, wo er mit seiner Freundin unter erst ganz am Ende aufgeklärten Umständen eines gewaltsamen Todes stirbt.

Diese einfache Geschichte wird von Schulze in einen komplizierten Erzählrahmen gesetzt. Der erste und längste Teil des Buches erzählt Paulinis Leben aus der Sicht eines kaum in Erscheinung tretenden Ich-Erzählers. Dieser Erzähler entpuppt sich im zweiten Teil als Schriftsteller namens "Schultze", ein jüngerer Wegbegleiter Paulinis, der im Westen erfolgreich wird, zwischenzeitlich den Kontakt zu ihm verliert, aber am Ende mit ihm in ein amouröses Konkurrenzverhältnis verstrickt ist. Auch in diesem zweiten Teil behält "Schultze" seine nun ausdrücklich werdende Erzählerrolle, in der er in tagebuchhaftem Stil über seine Beziehung zu und sein Leiden an Paulini berichtet. Denn der äußerlich gescheiterte Paulini ist nicht allein ein erotischer Nebenbuhler des Erzählers, vielmehr schaffen Kompromisslosigkeit und Anpassungsverweigerung seines Lebensweges auch ein am Erzähler nagendes Gefühl biografischer Unterlegenheit. Dieses kann er noch nicht einmal dadurch überwinden, dass er Paulini zum Objekt eines eigenen Romans macht. Dass nämlich der erste Teil ein Romanfragment des Erzählers "Schultze" ist, erfahren wir im dritten und letzten Teil des Buchs aus der Perspektive seiner nunmehr als Erzählerin eingesetzten, sachlich berichtenden westdeutschen Lektorin. Auf der Suche nach der Lebenswelt hinter dem abgebrochenen Werk ihres Autors, damit auf der Suche nach dem verstorbenen Paulini, löst sie auf den letzten Seiten des Buches eher zufällig dessen Todesumstände auf.

Das ist sehr viel Struktur für eine Geschichte, die einfach und geradlinig begann. Die Beschreibung von Paulinis Leben im ersten Teil des Buchs ist eine Abfolge kurzer, fast drehbuchhaft formulierter Szenen, die ihren eigenen Sog entwickeln. Paulini ist ein besessener Leser und Bücherkenner, dessen Verhältnis zur eigenen Obsession in einem nachvollziehbaren Halbdunkel bleibt, denn woher wissen wir schon, was die Getriebenen so antreibt? Im demonstrativen Verzicht auf Psychologie entsteht eine plausible Hauptfigur, deren distanziertes Verhältnis zu Ehefrau und Sohn gleichfalls in seiner Skizzenhaftigkeit überzeugt. Obwohl das ganze restliche Personal des Romans farblos bleibt (die Leser werden später zurückblättern müssen, um sich zu erinnern, welche dieser Figuren noch mal die spätere Geliebte Paulinis wird), gerät die Szenerie, in der diese Holzfiguren sich bewegen, märchenhaft lebendig. Schul(t)ze eröffnet uns die Welt einer kleinen lesewütigen Gesellschaft, die in ihrer unprätentiösen Skurrilität auch als liebenswürdiges Dresdner Gegenmodell zur emphatischen Bildungsbürgerlichkeit des Tellkampschen Turms dienen kann. Eingeführt wird eine Ansammlung seltsamer Typen, die sich im Schatten der DDR eine eigene ästhetische Welt bauen. Dabei bleiben alle in impliziter Opposition zu einer politischen Ordnung, die sie zugleich unterwandert und ermöglicht. Es ist eine gerechte kleine Welt, weil Neugier und Liebe zur Sache allein zur Teilhabe an ihr qualifizieren; es ist auch eine selbstgerechte, weil sie wenig anderes zu kennen scheint als sich selbst. Hier scheint in deutlicher Andeutung auf, worin die politische Gefährdung einer solchen Gemeinschaft liegen könnte. Dass diese mit der DDR endet, wird für die Leser kaum als Überraschung kommen, auch wenn dieses Ende im Roman auf bizarre Art überdeterminiert ist, weil nach 1989 wirklich alles zusammenkommt: eine Stasi-Verstrickung von Paulinis Frau, der finanzielle Ruin durch die Buch-Ignoranz des kapitalistischen Westens, fatale Rückgabeansprüche westdeutscher Alteigentümer gegenüber dem Blasewitzer Sitz des Antiquariats (unnötig zu sagen, dass das Haus nach der Rückgabe verfällt) und, als wäre das nicht genug, noch die Oderflut des Jahres 2002.