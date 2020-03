Donald Trump verfolgt die Ausschläge an den Finanzmärkten so genau wie ein Wall-Street-Profi. Denn der US-Präsident hat die Börse zu seinem persönlichen Erfolgsbarometer erklärt. Bis vor einigen Tagen ließ er kaum eine Gelegenheit aus, die Rekorde am Aktienmarkt als Ergebnis seiner Wirtschaftspolitik zu preisen. Doch nach der jüngsten Panik an den Märkten durch die Ausbreitung des Coronavirus könnte diese Affinität zur Gefahr werden: Die US-Aktien verloren innerhalb weniger Tage über vier Billionen Dollar Gesamtwert.

Die Wirtschaft ist für jeden US-amerikanischen Präsidenten ein wichtiger Fokus. Der Wahlkampfleiter von Bill Clinton brachte das einmal mit dem mittlerweile berühmt gewordenen Spruch "It’s the economy, stupid!" auf den Punkt. Doch die Wirtschaft ist nicht die Börse, und kein Präsident war derart fixiert auf die Wall Street wie Trump.

Mehr als 140-mal meldete er sich während seiner bisherigen Amtszeit auf Twitter, um das Marktgeschehen zu kommentieren. Allein im Januar widmete er der Börse zehn Tweets, die einen Bezug zwischen der Wertsteigerung bei den US-Unternehmen und Trumps wirtschaftsfreundlichen Maßnahmen herstellen. Auch bei Veranstaltungen wird er nicht müde, die Börsenrekorde anzuführen. Über zwölf Billionen Dollar hätten die steigenden Kurse zum nationalen Vermögen beigetragen, sagte er etwa in seiner Rede zur Lage der Nation Anfang Februar. Dabei übertrieb er genauso wie drei Wochen später, als er kurz vor dem Einbruch erklärte, die Kurse seien mit ihm als Präsidenten über 80 Prozent gestiegen. Nimmt man den Zeitpunkt seiner Wahl im November 2016 zum Ausgangspunkt, legte der Index der größten und wichtigsten US-Unternehmen, der S&P 500, bis Mitte Februar um 60 Prozent zu. Gerne erzählt Trump auch die Geschichte von einem Mann namens Henry, dessen Frau sich wieder in ihn verliebt habe, nachdem seine Aktienfonds dank Trump neue Höhen erreicht hätten.

Für Trump sind Männer wie Henry – fiktiv oder nicht – wichtiger denn je. Denn seine Wiederwahl hängt zum großen Teil davon ab, wie seine Wähler ihre persönliche Wirtschaftslage beurteilen. Analysten der Ratingagentur Moody’s kalkulierten vor einigen Monaten, wie wahrscheinlich ein Sieg Trumps im November sein würde. Bei einer Wahl, bei der vor allem wirtschaftliche Faktoren eine Rolle spielten, würde der Präsident die Konkurrenz "plattmachen", heißt es. Das zeige, "wie wichtig die vorherrschende ökonomische Stimmung in den privaten Haushalten bei der kommenden Wahl sein dürfte".

Verständlich, dass Trump die Bedrohung durch die Corona-Epidemie nun am liebsten ausblenden will. Noch vor zehn Tagen schrieb der Präsident auf Twitter, das Coronavirus sei in den USA unter Kontrolle. Seinen Tweet beendete er mit einer Mut machenden Botschaft: "Der Aktienmarkt beginnt meines Erachtens sehr gut auszusehen!"

Es folgte die schlechteste Börsenwoche seit der Finanzkrise 2008. Als die Verluste in die Billionen gingen, schob der Präsident die Schuld an dem Debakel seinen Lieblingsgegnern, den Medien und der Opposition, zu. Bei einer Wahlveranstaltung in South Carolina sagte ein sichtlich verärgerter Trump, das Ganze sei "der neueste Schwindel" der Demokraten nach den Russland-Ermittlungen und dem Amtsenthebungsverfahren.

Den Eindruck, dass sich Trumps Regierung mehr auf die Beruhigung der Wall Street fokussiert als auf die Bekämpfung der Epidemie, verstärken Äußerungen wie die seines amtierenden Stabschefs. Mick Mulvaney erklärte, Journalisten würden die Corona-Panik schüren, weil sie dächten, damit den Präsidenten stürzen zu können. Mulvaney sagte wörtlich: "Das ist alles, was dahintersteckt."

Auch die Berufung von Trumps oberstem Wirtschaftsberater Larry Kudlow in den Corona-Krisenstab zeigt, welche Priorität die Kommunikation mit den Investoren genießt. Kudlow hat weder eine medizinische Ausbildung, noch hat er Erfahrung im Krisenmanagement. Nach einer Karriere als Investmentbanker war er bis zu seinem Wechsel als Berater ins Weiße Haus TV-Kommentator beim Börsensender CNBC. Dort trat auch Trump regelmäßig auf, als er noch Reality-TV-Star und Immobilienunternehmer war. Im Interview mit Reportern seines ehemaligen Senders versicherte Kudlow vergangene Woche, die Corona-Epidemie sei praktisch eingedämmt – "vielleicht nicht luftdicht, aber so gut wie". Das stand im Widerspruch zu der zuständigen Gesundheitsbehörde in Washington, die am gleichen Tag vor der "unaufhaltsamen" Ausbreitung des Virus warnte.

Trump hat den Aktienmarkt zum Maßstab seiner Wirtschaftspolitik gemacht, doch für die Finanzen der meisten Amerikaner hat der tatsächlich kaum noch eine Bedeutung: Waren vor 2008 im Schnitt 62 Prozent der Amerikaner in Besitz von Aktien, direkt oder über Pensionskassen, sind es heute noch rund 50 Prozent. Zudem gehören 84 Prozent aller Aktien in den USA zehn Prozent der reichsten Haushalte des Landes. Die größten Käufer von Aktien waren in den vergangenen Jahren zudem Unternehmen, die das billige Geld der Zentralbanken genutzt haben, um ihre eigenen Anteile zu erwerben und damit den Aktienkurs nach oben zu drücken. Was wiederum die Manager begünstigt, deren Vergütung in der Regel an den Aktienkurs gekoppelt ist.

Während die Wohlhabenden zweistellige Zuwächse bei ihren Aktieninvestments einstrichen, traten Arbeitnehmer auf der Stelle. Seit der Amtseinführung von Trump Anfang 2017 sind die Stundenlöhne nur um neun Prozent gestiegen. Unter Abzug der Inflationsrate erreicht das Lohnwachstum nicht einmal ein Prozent jährlich. Und waren in den Achtzigerjahren noch 60 Prozent der Arbeitnehmer über die Pensionskasse ihres Arbeitgebers abgesichert, sind es heute in der privaten Wirtschaft nur noch vier Prozent. Rund die Hälfte der US-Arbeitnehmer hat noch Zugang zu betrieblich unterstützten Privatrenten, wie eine Untersuchung der Stanford-Universität im Jahr 2018 ergab. Das gilt aber zum Beispiel nicht für die wachsende Zahl von Selbstständigen und Subunternehmern wie etwa Uber-Fahrern. Trump setzt ganz offensichtlich darauf, dass die Stimmung wichtiger ist als die tatsächliche Lage.

Wenn steigende Kurse die bereits Wohlhabenden bereichern, während die Normalverdiener glauben, die Wirtschaft brummt, kommt das dem Präsidenten zugute. So wird er in den kommenden Monaten alles dafür tun, dass die Wall Street ihre Rekordjagd wieder aufnimmt. Nachdem Trump die US-Notenbank Fed mehrfach aufgefordert hatte, die Zinsen auf null zu senken, verkündete die Fed am Dienstag überraschend, die Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt zu senken, sie liegen nun in einem Korridor von 1 bis 1,25 Prozent. Für Trump nicht genug: Im Vergleich zu anderen Ländern sei das noch immer zu hoch, twitterte er am Dienstag. "Unfair für die USA."