Nach diesem verrückten Flüchtlingssommer, der erst so viele Hoffnungen und dann so viele Ängste geweckt hatte, stand eines fest: "2015 darf, kann und soll sich nicht wiederholen", so hatte es Angela Merkel bereits kurz darauf formuliert. Und nun? Zelten wieder Menschen an Europas Grenzen, irren wieder Kinder, Frauen und Familien dort umher, wo sie einen Weg in die EU vermuten. Auch die Regierenden in Berlin und Brüssel schalten wieder in den Krisenmodus. Was also gilt das Versprechen, 2015 dürfe sich nicht wiederholen?

