Flammende Blicke, ausgestreckte Arme, ein Drängeln und Trippeln – Zentimeter nur scheinen dieses große, sich weit vorne an der Rampe zutragende Wir davor zu bewahren, im Finale von Beethovens Fidelio in den Orchestergraben zu fallen. Schon meint man Schreie zu hören, splitternde Geigen und Celli, das Aufjaulen verbeulter Hörner und Trompeten. Im Nu wäre sicher auch die andere Seite des Grabens zur Stelle, das Publikum in seinen Samtsesseln, beim Versuch, zu retten, was hier noch zu retten ist: an Menschenleben zuerst (so wollen wir hoffen), aber auch an einer Kunstform, der Oper, die den Graben einst erfand, um freie Sicht auf die Bühne zu gewähren, und nun an der Distanz krankt, die er schafft, an der Legitimation jenes säuberlich getrennten Hüben und Drüben. Die Frage klingt banal und ist doch existenziell: Wie kann man je Musik genießen, schöne Bilder, schöne Stimmen (und sei es in einer ganz und gar aufgeklärten, das Bewusstsein schärfenden Aufführung), während die Welt draußen im Chaos versinkt?

