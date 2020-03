Der Fotograf und ich treffen Yusuf an einem Feldweg in der Nähe der Grenze in Edirne. Er fällt uns auf, weil er sich von der Grenze wegbewegt. Und weil er läuft, als würde er jeden seiner Schritte auf Glasscherben machen. Auf den Feldern liegt Frost, der Wind weht so kalt, dass er wie ein Messer ins Gesicht schneidet.

Yusuf ist 30 und aus Afghanistan, er versucht zu sprechen, bekommt aber wegen der Kälte kaum die Lippen auseinander. Warum geht er von der Grenze weg? "Die griechische Polizei erlaubt uns nicht zu passieren. Sie sind Journalistin, oder? Ich bitte die ganze Welt: Tut uns das nicht an! Ich flehe euch an!"

Yusuf versagt die Stimme. Neben ihm stehen seine Frau und seine beiden Töchter, zehn und vier Jahre alt. Yusuf, der aus Angst seinen Nachnamen nicht nennen möchte, erzählt, dass er zwei Tage zuvor mit seiner Familie, darunter sein Bruder aus der etwa 500 Kilometer weit entfernten Stadt Afyon, hierhergekommen sei. Sie leben seit sechs Jahren in der Türkei. Wie die meisten hier hätten sie in den türkischen Nachrichten gehört, dass die Grenze nach Europa offen sei. Es werde praktisch über nichts anderes berichtet. Also hätten sie ihre kleine Wohnung aufgegeben, deren Miete sie mit den Einnahmen aus Gelegenheitsjobs bezahlen konnten, ein paar Sachen gepackt und seien losgefahren. Yusuf hat eine Tasche und einen Rucksack dabei, in einer Tüte Brot. Die Kleidung der Familie ist zu dünn für die Temperaturen in den Nächten hier. Warum ist er nicht in Afyon geblieben, glaubte er wirklich, nach Europa gelangen zu können? "Ich will in Ruhe leben. Was anderes will ich gar nicht", sagt er. Ein neues Leben in Europa, wo seine Kinder in die Schule gehen können. Ein Leben in Würde. Jetzt ruft er den Vorbeigehenden zu: "Sie lassen uns nicht rüber, sie werfen Tränengas!"

So wie Yusuf und seine Familie sind Tausende an diesen Ort gekommen, den Grenzübergang bei Pazarkule. Die Menschen sitzen auf dem nassen Boden, suchen Äste und Müll, um Feuer zu machen. Es gibt keine Toilette, kein Wasser. Einige Einheimische bringen Essen. Am Wochenende macht immer wieder das Gerücht die Runde, man komme doch rüber nach Griechenland. Die Menschen schnappten sich dann ihre Kinder, ihre Sachen, liefen gleichzeitig Richtung Grenztor. Mehrmals setzten die griechischen Grenzbeamten Tränengas und Wasserwerfer ein. Mütter und Kinder schrien, Mütter verloren im Tränengasnebel ihre Kinder, fielen hin, wurden von anderen überrannt. Man sah die gepanzerten Wagen auf der griechischen Seite, den Stacheldraht.

Und immer noch kommen neue Flüchtlinge an die Grenze. Wir hören, dass einige versucht haben sollen, über den Fluss Evros nach Griechenland zu kommen. Überall in der Stadt bieten Fahrer ihre Dienste an, die Menschen an bestimmte Übergangspunkte am Fluss zu bringen, mit Minibussen, Pick-ups, Taxis. Etwa einen Kilometer vom Grenzübergang entfernt sehen wir, wie ein Mann vor geparkten Minibussen steht. "Griechenland! Grenze! Boote!", ruft er, und Flüchtlinge bewegen sich in seine Richtung. "Wohin bringen Sie die Menschen?", frage ich ihn. Er will erst nicht mit uns sprechen, dann sagt er: "Wir machen hier die Arbeit des Staates. Die Arbeit der Migrationsbehörde." – "Sie bringen die Menschen also im Auftrag der Behörde zu inoffiziellen Grenzübergängen?" – "Hier ist es ganz schön voll geworden. Wir versuchen, das Gebiet zu leeren!", sagt er. Wer die Busse geschickt hat, bleibt unklar.

Aus dem Türkischen von Özlem Topçu