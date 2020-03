Manchmal tritt mit einem einzelnen Ereignis eine Wahrheit zutage, die man vorher nicht begreifen konnte. Am 10. Februar gab Annegret Kramp-Karrenbauer bekannt, dass sie den CDU-Vorsitz aufgeben werde. Und weil ein Grund für AKKs Scheitern in der Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft gesehen wird, steht damit auch die Frage im Raum, wie lange Angela Merkels Amtszeit noch dauert. Dazu befragt, formulierte ein baden-württembergischer Mittelständler in rührender Schlichtheit, was wahrscheinlich viele dachten: Die "Damenriege" tritt ab. Vier Männer bewerben sich nun um den CDU-Vorsitz. Keine Frau, die ihnen Konkurrenz macht. Die Frauenunion sucht noch eine Kandidatin, und die Frau, mit der Norbert Röttgen vergangene Woche auf Twitter versprach anzutreten, soll jetzt – immer noch namenlos – doch nur Teil des Teams sein, also vermutlich als Dekoration seiner eigenen Brillanz.

War’s das jetzt schon wieder mit den Frauen in der Politik? Eine Kanzlerin, eine Verteidigungsministerin, beide Volksparteien ein paar Monate lang zugleich von Frauen geführt und das nicht gerade erfolgreich – fürs Erste muss das jetzt offenbar mal reichen. Die Politik erlebt gerade eine Rückvermännlichung mit folgenden Symptomen.

Die plötzliche Unbeholfenheit der CDU im Umgang mit den Frauen, ganz so, als wollte die schrumpfende Volkspartei bis auf Weiteres ohne die eine Hälfte der Bevölkerung auskommen. Armin Laschet bildet eine männliche Doppelspitze mit Jens Spahn, und Friedrich Merz fiel zu dem Thema nur ein nicht so neuer Witz darüber ein, dass Sturmtiefs nach Frauen benannt sind.

Der bittere Rückzug der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles aus der Politik. Die Kritik an ihrer Person war so heftig, dass Kevin Kühnert sagte, er schäme sich. Nahles tauchte für zwei Monate ab, um dann in ihrem Wahlkreis in der Eifel bei einer Ausstellungseröffnung eine Rede zu halten, aus der so zitiert wird: "Zu keinem Zeitpunkt" habe Nahles das Gefühl gehabt, "dass Männer und Frauen in der Politik wirklich gleichberechtigt sind".

Zwei Gerichtsurteile, die es Männern, so muss man es sagen, ganz offiziell erlauben, Politikerinnen zu beleidigen. Das Amtsgericht Berlin gestattete es vergangene Woche einem Rechtsradikalen nicht nur, seine Kameraden im Gerichtssaal zu versammeln, um dort bei Urteilsverkündung zu johlen, sondern er darf die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli auch als "islamische Sprechpuppe" bezeichnen. Renate Künast für ihren Teil muss sich laut Gerichtsurteil "Drecksau" nennen lassen.

Mächtige Frauen fallen derart auf, wirken so groß, dass niemand merkt, wie frauenlos die Politik in Wirklichkeit ist. Erst wenn sie abtreten, stellt man fest, sie sind doch von normaler Größe und dann eben einfach weg. Zumal die Biografien erfolgreicher Politikerinnen so ungewöhnlich sind, dass die Nachwelt nicht recht weiß, wie sie sich daran ein Beispiel nehmen soll.

Merkel: Kindheit und Jugend in der Diktatur, Naturwissenschaftlerin, dann Fall der Mauer, wird doch noch Politikerin, dann Bundeskanzlerin. Von der Leyen: Mutter von sieben Kindern, Ärztin, wird doch noch Politikerin, dann EU-Kommissionspräsidentin. Kramp-Karrenbauer: eine der fünf Frauen, die es seit Bestehen der BRD irgendwie geschafft haben, Ministerpräsidentin zu werden, und sie wurde außerdem noch Angela Merkels Vertraute.

Die Politik ist nicht nur an der Spitze eine weitgehend männliche Angelegenheit. Auf allen Ebenen sind die Frauen in der Unterzahl. Den fünf Ministerpräsidentinnen stehen 158 Amtskollegen gegenüber. Laut einer Studie sind Frauen als Direktkandidatinnen in ihren Wahlkreisen statistisch signifikant weniger erfolgreich, werden im Vergleich zu Männern geradezu "heruntergewählt". Auch im Apparat der Bundesregierung sind Frauen weniger präsent. Seit der Bundestagswahl 2017 wurden 23 Stellen für Staatssekretäre besetzt, nur fünf davon mit Frauen.