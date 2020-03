Es ist kompliziert. Vor allem in der Liebe. Häufig fühlt sich derjenige ungerecht behandelt, der meint, mehr zu investieren. Bloß ist das Maß an Liebe selten die Grundlage einer intakten Beziehung. Wichtiger ist wohl die Fähigkeit, einander zuzuhören.

Im Fußball ist es gerade besonders kompliziert. Auch ein Fan liebt, er schenkt Zeit und Gefühle. Weil diejenigen, die besonders viel investieren, die Ultras, Dankbarkeit vermissen, könnte das Spiel, das für sie die Welt ist, nun stillstehen. Der Bundesliga drohen Spielabbrüche.

Wenn man etwas besonders gern hat, dann verwechselt man das leicht mit dem Anspruch auf Besitz. So geht es auch im Konflikt zwischen der Ultraszene und den Verantwortlichen um die Frage, wem der Fußball gehört. Die Beteiligten scheinen ihren Sport lieber zerstören zu wollen, als den Kampf um die Hoheit darüber zu verlieren.

Die Situation eskaliert, weil der Deutsche Fußball-Bund Vergehen wieder schärfer sanktionieren will, weil er die Macht beansprucht. Nicht nur Beschimpfungen des Schiedsrichters durch Spieler oder Trainer, sondern auch Diskriminierungen durch Fans sollen nun konsequent bestraft werden. So setzte das DFB-Sportgericht eine Bewährungsstrafe gegen Dortmund aus und entschied, alle Anhänger des BVB wegen wiederholter Beleidigungen des Hoffenheimer Mäzens Dietmar Hopp von den kommenden beiden Partien in Sinsheim auszuschließen.

Für die Ultras ist Fußball ein Gut, das sie gegen den Ausverkauf verteidigen wollen

Die Entscheidung ist so brisant, weil nicht der einzelne Täter bestraft wird, sondern die Menge. Die Kollektivstrafe hatte der DFB vor zwei Jahren ausgesetzt. Mit dem angenehmen Nebeneffekt, im Gegenzug weniger kritisiert zu werden.

Ultrafans deuten die kollektive Bestrafung der BVB-Fans als Vertrauensbruch. Sie solidarisieren sich über die Vereinsgrenzen hinweg und hissen Plakate, auf denen immer wieder Dietmar Hopp erscheint, mal im Fadenkreuz, mal als "Hurensohn" beschimpft. Wobei der ehemalige SAP-Chef als Symbol für den Kapitalismus dient, dessen Auswirkungen im Fußball besonders absurd wirken, weil Gehälter und Ablösesummen im Widerspruch zur Bolzplatzmentalität stehen. Der DFB reagierte auf die Schmähungen mit einem "Drei-Punkte-Plan", der als letzte Konsequenz den Spielabbruch vorsieht.

Es stehen sich nun also zwei Parteien gegenüber, die anscheinend nicht gewillt sind, aufeinander zuzugehen. Für die Ultras, die dem Wettkampf mit ihren Choreografien Folklore verleihen, ist Fußball ein Kulturgut, ihr Gut, das sie gegen den Ausverkauf an Finanziers wie Hopp verteidigen wollen. Für die Deutsche Fußball Liga, die das Spiel organisiert und vermarktet, ist die Kultur nur eine Facette. Aus ihrer Perspektive gehört der Fußball nicht den Fans – egal wie sehr sie ihn lieben –, sondern auch den Spielern und Vereinen.

Aber wie kommen die Beteiligten aus dieser verfahrenen Situation wieder heraus? Wahrscheinlich nur, wenn sie ehrlich sind und sich aus der Doppelmoral befreien. So war die Entscheidung, die Kollektivstrafen überhaupt auszusetzen, womöglich ein Fehler in dieser Auseinandersetzung. Mit diesem Zugeständnis machte sich der DFB erpressbar. Es war eine Frage der Zeit, bis eine Bestrafung der Masse zu weiteren Protesten führen würde. Denn kollektive Strafen berühren die Machtbasis der extremen Ultra-Fans. Käme es zum wiederholten Ausschluss einer ganzen Fankurve, würden die gemäßigten Zuschauer unter den Ultras aus eigenem Interesse die Täter benennen. Diese können bisher selten von Kameras oder Ordnern identifiziert werden, sie treten vermummt auf.

Der DFB muss beweisen, dass er nicht nur Beleidigungen der Person Dietmar Hopp sanktioniert, sondern Diskriminierungen jeglicher Art. Wird ein Spieler rassistisch beleidigt, muss er dies dem Schiedsrichter melden, und das Spiel muss unterbrochen werden. Es darf nicht mit unterschiedlichem Maß gemessen werden.

Zur Ehrlichkeit gehört dann aber auch die Auseinandersetzung der Fans mit dem Gedanken, dass qualitativ hochwertiger Fußball, nach dem sie sich sehnen, viel Geld kostet. Profifußball hat sich zu einem gigantischen Wirtschaftssystem entwickelt. Nur wer viel investiert, kann die Qualität liefern, die es braucht, um international erfolgreich zu sein. Aus diesem Korsett werden sich die Vereine nicht mehr befreien können – und wollen. Dazu müssen sie stehen. Und wer das als Fan verwerflich findet, der sollte vielleicht darüber nachdenken, sich eine neue Liebe zu suchen.