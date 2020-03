Bevor die letzten beiden Toten von Hanau in ihren Särgen zum Hauptfriedhof der Stadt getragen wurden, hatten sich Hunderte auf dem Marktplatz zum Totengebet und zum gemeinsamen Trauern versammelt. Am Rand des Marktplatzes hielt der Oberbürgermeister eine Rede. Zwei "wundervolle Jungen" habe die Stadt verloren, sagte er, "keine Fremden, sondern gut integrierte Hanauer Buben".

Es war ein netter Satz, herzlich, aber auch merkwürdig. Wem das nicht auffällt, der heißt mit Nachnamen sicher nicht Kurtović oder Hashem. Oder Latković wie ich. Und mit Vornamen nicht Hamza oder Said Nesar.

Hamza Kurtović und Said Nesar Hashemi waren diese beiden Hanauer Buben. Als ich das Video sah, in dem der Bürgermeister über sie sprach, fragte ich mich, wieso man bei zwei Hanauer Buben erwähnen musste, dass sie Hanauer Buben waren und "keine Fremden". Und ob der Bürgermeister ihrer Stadt das auch bei zwei Hanauer Buben ohne Migrationsgeschichte getan hätte. Bei Hanauer Buben mit anderen Namen. Und ob er dann auch noch hinzugefügt hätte, dass sie gut integriert waren.

Ich hatte gehofft, es könnte sich was ändern. Hanau war eine Zäsur, hatten die Mahnwachen und die Leitartikler versichert. Aber im Radio und im Fernsehen war gleich wieder von "fremdenfeindlichen Anschlägen" die Rede gewesen. Und je öfter in den Stunden und Tagen danach Politiker, Medien, Forscher und all die, die sich in solchen Momenten eben zu Wort melden, betonten, die Opfer hätten zu Deutschland gehört, wie doch alle zu Deutschland gehören, die hier leben, egal welchen Glaubens, egal welcher Hautfarbe, desto klarer wurde mir wieder mal, dass das nicht wahr ist. Daran ändern auch diese hilflosen Beteuerungen nichts. Die Trennlinie existiert weiter. Wir hier, dort ihr.

Das Schwierige an dieser Linie ist, dass sie für die meisten Menschen unsichtbar bleibt. Sie sehen die Grenze nicht, die Sprache zieht, wenn nach einem rassistischen Anschlag "den betroffenen Gemeinden" Mitgefühl ausgesprochen wird – als würde Rassismus nicht die Gesellschaft als Ganzes betreffen, sondern nur Teile davon. Und sie sehen die Grenze nicht, die sich vor anderen auftut, wenn der Bundespräsident sagt, er stehe "an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht werden".

Vielleicht muss man einmal die Perspektive wechseln, um den Unterschied zu erkennen. Als Anis Amri einen Lkw in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin steuerte, zwölf Menschen tötete und Dutzende verletzte, sagte der damalige Bundespräsident, es sei ein Angriff gewesen "auf unsere Art zu leben". Damals versprach man Solidarität mit den Opfern und deren Familien – Opfer und Familien. Ohne Zusatz und Erklärung. Wie integriert die Opfer vom Breitscheidplatz waren, hat nie wirklich eine Rolle gespielt.

Es gibt eben Menschen, die das Glück haben, sein zu können, wer sie sind, ohne sich immerzu selbst erklären oder erklärt werden zu müssen. Das mag unwichtig erscheinen, auch manchen, die das hier lesen. Für diese Menschen ist dieses Privileg nicht mehr als ein unbedeutendes Detail, fein wie ein Haarriss. Aber dieser Haarriss fühlt sich wie ein Graben an, wenn man nicht zu den Privilegierten zählt – wenn man zu den "Benannten" gehört, wie die Publizistin Kübra Gümüsay in ihrem Essayband Sprache und Sein schreibt. Die Benannten, das sind immer die anderen: Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, Schwarze, Muslime, "Menschen mit Migrationshintergrund". Sie sehen anders aus oder heißen anders, manchmal beides. Deshalb brauchen sie eine eigene Erklärung, eine Kategorie. Das unterscheidet sie von den "Unbenannten", sagt Kübra Gümüsay.

Anders als die Unbenannten müssen sich die "Benannten" immerzu rechtfertigen. Selbst im Tod. Ich weiß, das ist ein harter, ein bitterer Gedanke. Aber da war ja nicht nur der Oberbürgermeister, der den Wert der ermordeten Hanauer Buben betonte. Selbst die Mutter eines Opfers erklärte einem Fernsehteam unter Tränen: "Sie waren alle so großartig. Keiner von ihnen war arbeitslos." Wahrscheinlich hätte sie über die Toten, vor allem über ihren Sohn noch so viel mehr sagen können – dass sie ihn geliebt hat, dass sie nicht weiß, wie sie ohne ihn jemals glücklich sein soll. Aber die Welt sollte bitte wissen, dass er Arbeit hatte und nicht dem Bild entsprach, das man im Kopf hat, wenn man hört: Mann, Muslim, 22.