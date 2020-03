Friedrich Merz hat unlängst festgestellt, dass Politiker die klassischen Medien nicht mehr wirklich brauchten, weil sie dank Social Media ihr Publikum selbst mit Botschaften versorgen könnten. Das hat manche Journalisten dann empört. Mich nicht. Ich finde, was Merz sagt, muss man als Chance begreifen. Denn wenn heute jeder Politiker auch sein eigenes Medienunternehmen ist, heißt das ja, dass man zum Beispiel die Produktionen der Sendeanstalt Merz rezensieren kann wie jedes andere Programm. Schauen wir also mal auf Instagram, wo alle drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz vertreten sind.

Der Account von Friedrich Merz fällt vor allem auf durch Redundanz. Es geht um ihn und nur um ihn. Er ist auf jedem Bild und sieht dabei fast immer gleich aus, als wären die Fotos auf einer einzigen Veranstaltung entstanden (wahrscheinlich sind einfach alle Events, an denen er teilnimmt, gleich – der Arme). Wenn mal doch jemand mit auf dem Foto ist, kann man die Person oft nicht richtig erkennen, weil die Tiefenschärfe konsequent auf Merz eingestellt ist und um seinen scharf gestellten Kopf alles verschwimmt. Überhaupt schafft es Merz’ Account, fast alle Leute schlecht aussehen zu lassen, die mit ihm auf einem Foto sind: geschlossene Augen. Offene Münder. Sogar Markus Lanz sieht komisch aus. Viele Bilder wirken zudem kalt und hart. Dabei wäre ein bisschen Wärme angebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf Instagram ist man ja, um Menschlichkeit zu zeigen. Merz’ Kanal erreicht das Gegenteil. Je ostentativer er in die (verschwommenen) Gesichter seiner Gesprächspartner guckt, umso mehr bekommt man das Gefühl, dass er Augenkontakt eigentlich nicht mag.

Senderwechsel. Zu Armin Laschet. Der Ministerpräsident von NRW verfolgt eine andere Strategie. Er drängt sich nicht nach vorn, sondern setzt auf berühmte Gäste. Will heißen: Er umgibt sich mit Leuten, die interessanter sind als er. Mal trifft er beim Dreh das Team des Dortmund-Tatorts. Mal übergibt er Manuel Neuer den Landesverdienstorden von NRW (mich bekommt er damit). Mal steht er zwischen Merkel und Macron oder treibt sich auf der Berlinale rum, tief im Gespräch mit Maria Furtwängler, Wim Wenders oder Katja Riemann. Laschet macht das Gegenteil von Merz. Die anderen Leute auf den Fotos wirken immer etwas glamouröser als er. Egal, denn er badet ja in ihrem Licht. Sogar Lanz sieht bei Laschet besser aus. Nur klappt diese Art des Charisma-Transfers nicht immer. Wenn Laschet in einem Video etwa neben Jens Spahn steht und die Kraft der Mitte beschwört, muss man aufgrund von Körperformen und Frisuren an Ernie und Bert aus der Sesamstraße denken. Der Rezensent ist aber gewillt, das als cultural reference, also als Zitat auszulegen. Extrapunkte dafür.

Leider ist jetzt, da wir zu Norbert Röttgen kommen, die Kolumne fast vorbei. Viel gibt es eh nicht zu sehen. Röttgen hat seinen Account erst am vergangenen Sonntag aus der Taufe gehoben. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob er mit Blick auf seine Konkurrenten nachziehen wollte. Oder ob es ihn gestört hat, dass es seit Februar einen Account mit dem Titel "Gottkanzler Norbert Röttgen" auf Instagram gibt. Darauf werden unter anderem Bilder geteilt, die auf die Ähnlichkeit von Röttgen zu George Clooney hinweisen. Von allem kandidatenbezogenen Content ist das ehrlich gesagt der interessanteste. Nur weil Politiker ihre neue Medienmacht entdecken, heißt das nicht, dass sich zwangsläufig das Programm verbessert.