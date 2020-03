Was die Islamische Theologie in Deutschland leisten muss

Wie soll an deutschen Hochschulen zum Islam geforscht werden? Zehn Jahre ist es her, da stellte sich der Wissenschaftsrat diese Frage. Das wichtigste wissenschaftspolitische Beratungsgremium Deutschlands empfahl, die Möglichkeiten grundlegend zu erweitern. Konkret riet es dazu, Standorte für "islamische Studien" einzurichten. Diese sollten nicht nur aus theologischer Perspektive zum Islam forschen, sondern auch Lehrkräfte für den islamischen Religionsunterricht sowie Religionsgelehrte und Imame ausbilden.

Die damalige Wissenschaftsministerin Annette Schavan (CDU) bewertete die Einführung der islamischen Studien als Teil einer "modernen Integrationspolitik", die der religiösen Pluralität in Deutschland Rechnung trage. Theologie verhelfe durch wissenschaftliche Reflexion zu einer Aufklärung der Religion und bringe sie dazu, "ihre Geschichte weiterzuschreiben".

Was ist seitdem geschehen? An sieben Universitäten, unter ihnen Frankfurt am Main, Münster, Osnabrück und Tübingen, wurden Institute eingerichtet, zuletzt an der HU Berlin. Derzeit studieren rund 2500 junge Muslime den Islam aus der sogenannten Binnenperspektive. Die große Mehrheit sind Frauen, die als Erste in ihrer Familie eine Universität besuchen. Sie möchten für die Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland sowie für die gesamte Gesellschaft einen Beitrag leisten. Und sie möchten kompetent und reflektiert Auskunft über den Islam geben können. Dieser Motivation stehen allerdings unklare Berufsperspektiven gegenüber. Für die Planungssicherheit der vielen Lehrämtler unter ihnen sind Politik und Religionsgemeinschaften gefragt: Der islamische Religionsunterricht muss auf Länderebene verlässlich ausgebaut werden.

Unmittelbar nach ihrer Einführung wurde die Islamische Theologie Schauplatz unterschiedlicher Interessen. So galt sie vielen in Politik und Medien vor allem als Trumpfkarte der Integration von Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland – eine häufig überzogene Erwartung gegenüber dem neu gegründeten Fach. Viele muslimische Vertreter wiederum sahen ein Zähmungsmotiv des Staates gegenüber dem Islam: Islamische Theologie solle den Islam liberalisieren, modernisieren, aufklären, damit er in den hiesigen Kontext passe. Sie warnten vor einer politisch bestellten Theologie.

Und hinzu kommt noch, dass einige islamische Religionsgemeinschaften die neue Disziplin eher als traditionelle Religionsgelehrsamkeit auf Deutsch verstanden denn als universitäre Theologie. So forderten im Jahr 2013 Vertreter von muslimischen Verbänden eine Absetzung des Münsteraner Theologen und Religionspädagogen Mouhanad Khorchide. Er verwässere durch freie Forschung Glaubensinhalte. Der Verhältnisklärung zwischen Theologie und Religionsgemeinschaften hat es gutgetan, dass die Universität Münster dem Absetzungsgesuch nicht stattgab.

Was muss die Islamische Theologie nun zeigen? Da sie seit ihrer Gründung dem Verdacht einer staatsnahen Islam-Produktion ausgesetzt ist, sollte sie weiterhin deutlich machen, dass dem nicht so ist. Wir brauchen konfliktfreudige, mutige islamische Theologinnen und Theologen, die sich nicht scheuen, theologische und gesellschaftliche Spannungen auszuhalten. Sie müssen der Versuchung widerstehen, sich bei muslimischen Gemeinden lieb Kind zu machen, genauso wie sie sich nicht nur der sogenannten Mehrheitsgesellschaft andienen dürfen.

Die Islamische Theologie braucht politische und universitäre Partner, die dies als Ausweis wissenschaftlicher Unabhängigkeit begreifen. Und sie braucht islamische Religionsgemeinschaften, die akzeptieren, dass eine unbequeme universitäre Theologie letztlich auch die eigene Stellung stärken kann.

Nur eine Islamische Theologie, die sich nach allen Seiten anzuecken traut, wird letztlich auch von allen akzeptiert.