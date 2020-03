Darf man Jens Spahn derzeit fragen, wie es ihm geht? Als oberster Krisenmanager einer Nation unter Corona-Stress hat der Bundesgesundheitsminister eigentlich keine Zeit für diese Frage. Er ist außer Atem, während er im Reichstag die Treppen bis zur sechsten Etage und den Fraktionsräumen der Union hoch hastet. Auch dort werden wieder alle Augen auf ihn gerichtet sein, während sein Stab sich ein paar Straßen weiter auf eine Nachtsitzung vorbereitet, in der an der Regierungserklärung geschrieben wird, die Spahn am Mittwoch im Bundestag hält.

In der Krise lernt das Land Jens Spahn neu kennen – und Jens Spahn sein Land. Denn auch das politische Fieberthermometer steigt und steigt. "Spahn blickt in den Abgrund", meint der Biologe und Buchautor Sven Siebert (Klartext Impfen). "Er weiß, dass die Corona-Krise nicht nur eine enorme Herausforderung für das Gesundheitssystem und die Gesellschaft insgesamt ist, sondern auch für ihn persönlich. Denn vieles von dem, was jetzt schiefgeht, wird an ihm hängen bleiben." Ob das viele, was derzeit gelingt, auch politisch goutiert wird, ist da weitaus weniger sicher. Noch loben ihn allerdings sogar die Grünen für sein beherztes Agieren.

Spahn ist entschlossen, das anzuwenden, was Siebert "die Deichgraf-Option" nennt: Pandemie-Pläne aufsetzen, Krisenstäbe einberufen, alle Ebenen vom Landrat bis zur Verteidigungsministerin, vom italienischen bis zum kroatischen Gesundheitsminister zusammenzuführen und vor allem und immer wieder: "angemessen zu kommunizieren". Den Ernst der Lage klarmachen, ohne Panik zu verbreiten. Rational sprechen und Transparenz herstellen, gerade wenn das Internet heißläuft mit Verschwörungstheorien über das "Virus aus dem chinesischen Militärlabor" und mit Gerüchten wie "man darf nicht mehr chinesisch essen".

Spahn weiß, dass 2020 für ihn ohne Weiteres das werden könnte, was 2015 für Angela Merkel war – spätestens jetzt, da die Corona-Epidemie in den sozialen Medien mit der Flüchtlingskrise verzahnt wird. "Wegen des Coronavirus eine innereuropäische Grenze zu schließen", sagt Spahn trocken, "das ergibt keinen Sinn." Weder jetzt noch vor drei Wochen sei das verhältnismäßig gewesen, denn: "Das Virus ist in Europa. Damit müssen wir umgehen. Und das werden wir."

Spahns Tage sind voller kleiner und großer Prüfungen. Ein AfD-Bundestagsabgeordneter fotografierte kurz vor Beginn der Sitzung des Gesundheitssausschusses zum Thema Coronavirus die leeren Reihen und versah seinen Tweet mit dem Kommentar: "das Interesse der #Altparteien scheint nicht sonderlich groß zu sein". Marietta Slomka grillte den Gesundheitsminister Spahn im heute journal, ob er nicht viel früher für Nachschub an Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln hätte sorgen müssen?

Am selben Abend war Stephan Pusch, der Landrat des gebeutelten Kreises Heinsberg, in dem nach einer Karnevalssitzung die bisher größte Anzahl an Infizierten verzeichnet wurde, im Fernsehen und beklagte sich bitter, er fühle sich "von der Politik alleingelassen". Es stellte sich heraus, dass er vor der Sendung längere Zeit vergeblich versucht hatte, Spahn zu erreichen – was ihm erst danach gelang, wodurch sich seine Stimmung gleich wieder besserte.