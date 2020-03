Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — "Statt aus den Fehlern zu lernen, eskaliert man diese noch" Seite 2 — Seite 2

DIE ZEIT: Herr Fischer, in Ihrem neuen Buch schreiben Sie, nicht die geopolitischen Ambitionen Chinas oder sein Versuch, sich in der digitalen Revolution an die Weltspitze zu setzen, seien die größte Herausforderung für den Westen. Sondern?

Joschka Fischer: Ich meine damit Chinas systemischen Angriff auf das Fundament der westlichen Demokratie – die individuelle Freiheit. Anders als wir im Westen gehofft haben, schließt die Kommunistische Partei eine politische Modernisierung in Richtung Demokratie und Rechtsstaat aus. Und anders als während der Blockkonfrontation mit der Sowjetunion, als es der Westen mit einem Rivalen zu tun hatte, der ökonomisch alles andere als attraktiv war, hinkt China dem Westen nicht hinterher. Die Chinesen haben ein effizientes System geschaffen, das leninistische Einparteienherrschaft mit kapitalistischem Konsumismus und digitaler Kontrolle verbindet. Das ist neu.

ZEIT: Aber warum sollten wir in Europa für dieses System empfänglich sein?

Fischer: Europa steht da gewiss nicht an erster Stelle. Wenn die Welt politisch, ökonomisch, technologisch in zwei Teile zerfällt, angeführt von China und den USA, dann ist es für mich nur noch eine Frage der Zeit, bis China aus machtpolitischen Gründen versuchen wird, sein Modell in andere Regionen zu exportieren. Nach Afrika, Asien – und auch nach Europa.

ZEIT: Vorausgesetzt, das chinesische Modell bleibt so erfolgreich wie bisher. Aber Chinas Wachstum verlangsamt sich, und auch die politischen und wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus sind unklar. Ob das Land seine Aufholjagd ohne Reformen fortsetzen kann, ist unsicherer denn je.

Fischer: Was mich an der Kommunistischen Partei immer erstaunt hat, ist ihre enorme Flexibilität. In der chinesischen Internetwirtschaft zum Beispiel haben sich eine unglaubliche Dynamik und härtester Wettbewerb entwickelt. Und doch bleibt alles unter dem leninistischen Dach der Partei. Diese Flexibilität darf man nicht unterschätzen.

ZEIT: Seit Xi Jinpings Amtsantritt unterdrückt Peking zunehmend die Privatwirtschaft. Stattdessen werden wieder Staatskonzerne gestärkt.

Fischer: Ich verstehe die Rationalität hinter dem Wechsel unter Xi nicht. Warum war es jenseits seiner Ambitionen nötig, die Checks and Balances, die die KP-Führung nach dem Tod von Mao aufgebaut hat, abzuräumen? Dennoch meine ich: Solange Hunderte Millionen Chinesen, die noch nicht am Wohlstand beteiligt werden, eine Perspektive haben und sich die Situation der Mittelschicht nicht verschlechtert und solange die KP die Einheit des Reiches sicherstellen kann, wird das chinesische Modell funktionieren. Zumal westliche Demokratien gerade kein attraktives Bild abgeben. Aber die Politik von Xi Jinping erschließt sich mir nicht. Es spricht sehr viel Angst daraus.

ZEIT: Wie fragil ist in Ihren Augen Xis Herrschaft?

Fischer: Ich glaube, sie wirkt stabiler, als sie ist. Die Konzentration aller Macht auf eine Person erinnert an die Mao-Zeit und an das alte kaiserliche China. Sie bringt wie früher eine große Quelle der Instabilität mit sich. Wann immer in der chinesischen Geschichte der Herrscher mit dem Mandat des Himmels gebrochen hat ...

ZEIT: ... also seine Macht missbrauchte und an Legitimität verlor ...

Fischer: ... hat das stets zu einer Phase gewaltsamer Veränderungen und großer Unruhen geführt. Ich sehe die chinesische Entwicklung kritisch, aber ein Scheitern des chinesischen Aufstiegs wäre in der globalisierten Welt die weitaus schlimmere Alternative. China mit seiner riesigen Bevölkerung und seiner wirtschaftlichen und technologischen Kraft wird im 21. Jahrhundert seinen global führenden Platz einnehmen. Brächen in China Unruhen aus, hätte das für die Weltwirtschaft massive Konsequenzen. Insofern ist China by far too big to fail.