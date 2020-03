DIE ZEIT: Herr Duchač, Sie leben seit vielen Jahren nicht mehr in Thüringen, sondern in Brandenburg. Wie geht es Ihnen?

Josef Duchač: Mein Leben hat sich verändert. Ich hatte einen Schlaganfall, der sich auf den Sehnerv auswirkt, ich lebe plötzlich im Dunkeln. Aus dem Sehen wurde mehr ein Hören, mit den technischen Möglichkeiten von heute ist das aber kein Problem: Ich habe ein Gerät, das mir morgens die Zeitung vorliest. Danach höre ich viel Radio. Zwischendurch auch mal ein Hörbuch, damit es nicht allzu politisch wird.

ZEIT: Sie waren der erste Ministerpräsident Thüringens nach dem Mauerfall. Und Sie verfolgen gewiss die politischen Nachrichten aus Ihrem Land.

Duchač: Ich saß, als Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, live vor dem Radio. Ich wurde natürlich entsprechend wütend.

ZEIT: Warum?

Duchač: Wie die Parteien mit dem hohen Amt des Ministerpräsidenten umgingen, wie da geschachert wurde und wie hinter den Türen Koalitionen geschmiedet wurden – das hat mich wütend gemacht. Und auch: Wie Rechtsextreme einbezogen werden. Das machte mich alles zornig und traurig. An dieser Geschichte hat meine Partei, die CDU, schon ein hohes Maß an Beteiligung.

ZEIT: Ihre Partei hatte mit der AfD den FDP-Mann Kemmerich zum Regierungschef gewählt.

Josef Duchač 1938 geboren, wuchs in Gotha auf. 1957 trat er der Ost-CDU bei, 1990 bis 1992 war er Regierungschef.

Duchač: Als wir 1990 anfingen, waren wir keine Profis. Wer heute im Parlament sitzt, hatte viel Zeit, in die Demokratie hereinzuwachsen. Trotzdem wirkte das für mich in den letzten Wochen so, als agierten da Laiendarsteller.

ZEIT: Hätten Sie es lieber gesehen, wenn die CDU von Anfang an mit der Linken kooperiert hätte?

Duchač: Sie hätten Bodo Ramelow sofort durch Enthaltung ins Amt verhelfen sollen. Ich telefoniere viel und intensiv mit alten Freunden in meiner Heimat Gotha. Dort registriert kaum jemand, dass Ramelow ein Linker ist.

ZEIT: Viele werfen der Linken ihre DDR-Geschichte vor. Sie selbst mussten 1992 aber auch als Regierungschef abtreten, weil es Vorwürfe gab, Sie hätten einst mit der Stasi kooperiert.

Duchač: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die wissen wollen, was vor 28 Jahren war. Die kennen doch nicht mal meinen Namen.

ZEIT: Gerade heute interessieren sich wieder viele Ostdeutsche für ihre Geschichte.

Duchač: Über die damaligen Vorwürfe gegen mich würde man heute lachen. Es war eine Zeit, in der Stasi-Zentralen gestürmt wurden. Da war ein Mensch schnell verdächtig, wenn es um die Stasi ging. Zu DDR-Zeiten war ich als "Clown Ferdinand" in der Karnevalsszene unterwegs, hielt in Gotha politische Büttenreden. Dann fragte mich die Volksmusikgruppe Elstner-Schrammeln, ob ich ihr Moderator sein wollte. Das machte ich und erzählte in dieser Rolle auch einige politische Witze.