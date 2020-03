"Flugscham" bezeichnet das schlechte Gewissen, das Vielflieger gegenüber dem Klima plagt. Dass die Manager von Hoch- und Tiefbaukonzernen von "Betonscham" gepeinigt würden, hat man noch nirgends gelesen. Man sieht es dem Baustoff nicht an, aber tatsächlich entweicht mit jeder Tonne Zement, die hergestellt wird, eine Tonne Kohlendioxid in die Luft. Das macht acht Prozent der weltweiten Treibhausgasbilanz aus – erheblich mehr als die drei Prozent, die aufs Konto des Flugverkehrs gehen. Wäre die Zementindustrie ein Staat, schreibt die Zeitschrift Chemietechnik, läge sie bei den CO₂-Emissionen hinter China und den USA an dritter Stelle.

