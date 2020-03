Was ist das Geheimnis einer Familie? Erfährt man es, annäherungsweise, wenn man Familiengeheimnisse ergründet? Kann es innerhalb von Familien Wahlfamilien geben? Und entstehen die wahrhaftigsten Bindungen nicht jenseits der sogenannten Blutsbande?

Diese Fragen beschäftigen den japanischen Regisseur Hirokazu Koreeda von jeher. In seinem Film Like Father, Like Son (2013) tauschen zwei Familien ihre als Säuglinge im Krankenhaus verwechselten Kinder aus. Plötzlich finden sich die achtjährigen Jungen in einer fremden Umgebung wieder. Was, so fragt Koreeda sich und uns, bedeutet die leibliche Abstammung neben der spirituellen Elternschaft und der Kindesliebe? In Unsere kleine Schwester (2015) erhalten drei von ihrer Mutter verlassene Schwestern nach dem Tod des Vaters eine ebenso kunstvoll wie konflikthaltig austarierte Familie aufrecht. Das Gebilde gerät ins Wanken und sortiert sich unerwartet neu, als eine jüngere Halbschwester den Reigen erweitert. Das Blut spricht – ein für Japaner unumstößliches Gesetz. Doch hier versteht jeder diese Sprache anders.

In Shoplifters (2018) wiederum bilden Tagediebe und Trickbetrüger eine Gemeinschaft der besonderen Art: Keines der Mitglieder ist mit dem anderen verwandt, aber alle halten in der schieren Not mit Überlebenswitz zusammen, wie nur Familien es vermögen. Man simuliert Blutsbande, um in einer konventionellen Gesellschaft der Vereinsamung zu entkommen. Mit liebevollem Blick verfolgt Koreeda die Entstehung einer anderen, subversiven Form des Sozialen. Seelenverwandtschaft statt Verwandtschaft.

Was Hirokazu Koreedas Filme und Familien verbindet, ist das gemeinsame Essen. Die Familie erlebt sich bei diesem Regisseur im unentwegt zelebrierten Mahl. Hier beschenken sich die (Wahl-)Verwandten weit über die bloße Subsistenz hinaus mit raffinierten Speisen. Sie belohnen und feiern sich – im Licht eines ständig sich erneuernden Rituals.

Die Alltag und Familie umfassende Küche ist auch in La Vérité, Koreedas erstem außerhalb von Japan gedrehtem Film, ein wesentliches Element. "Lauwarm" sei der Ingwertee, moniert gleich zu Beginn die von Catherine Deneuve gespielte Schauspielerin Fabienne, während sie mit genüsslich-zickigen Gegenfragen einen Interviewer aus dem Konzept bringt. Später wird sie die Klage wiederholen. Beim Essen, das hier stets von Weinströmen begleitet ist, werden in diesem Film Wahrheiten angedeutet, ausgesprochen, entfesselt, abgeschossen. Über allem schwebt die Frage: Ist die wahrhaftige Darstellung und Selbstdarstellung nicht die authentischste aller möglichen Wahrheiten?

Ein Science-Fiction-Film soll es werden, in dem Fabienne an der Seite einer jungen Kollegin vor der Kamera steht. Der absurde Plot: Um ihre tödliche Krankheit zu überlisten, lebt eine Mutter im Weltall, wo sie nicht altert – im Gegensatz zu ihrer Tochter, gespielt von der gealterten Fabienne. Der Grund, weshalb sich die Diva nicht so recht auf den Film einlassen will, ist so alt wie die Wahrheit des Kinos selbst: die Konfrontation des ewig strahlenden Bildes vermeintlicher Unsterblichkeit mit der eigenen Vergänglichkeit.

La Vérité beginnt mit einem Bild idyllischer Schönheit. Wir blicken aus einem Garten mit herbstlichen Bäumen durch eine Blätterlücke auf ein entrücktes Paris. In Fabiennes Villa sind wir in der Stadt und auch wieder nicht. Nach dieser Einstimmung gerät der heitere Auftakt, der Besuch ihrer Tochter, der Drehbuchautorin Lumir (Juliette Binoche), rasch in eine Schieflage. Eigentlich sollen die gerade erschienenen Memoiren der Mutter mit dem monströs bescheidenen Titel Die Wahrheit gefeiert werden. Gemeinsam mit ihrem Mann Hank (Ethan Hawke) und ihrer Tochter Charlotte ist Lumir eigens aus New York angereist, doch schon nach der ersten Lektüre werden die unerträglichen Beschönigungen, Selbstbeweihräucherungen, Erfindungen und Auslassungen in dem Buch das einzige Thema. Wenn die Tochter ihre Mutter mit den gefälschten Erinnerungen konfrontiert, zieht diese sich ebenso trotzig wie schlagfertig – ganz Schauspielerin – auf ihr subjektives Recht zurück: Ihre eigenen Erfindungen könne man ihr doch wohl nicht streitig machen!

Schließlich wird die Tochter der Mutter vorwerfen, ihre frühe Karriere auf den Tod der engsten Freundin und Rivalin aufgebaut zu haben – eine Volte, die diskret auf das Verhältnis Deneuves zu ihrer früh verstorbenen Schwester, der Schauspielerin Françoise Dorléac, anspielt. Welche Fiktion verbindet sich hier mit welcher – erfundenen – Wahrheit? Am Set wiederum erlebt die Tochter eine andere Mutter: die scheiternde Schauspielerin.

Was an Verwicklungen und familiären Verwerfungen, an ebenso abgründigen wie offensichtlichen Widerspiegelungen des Films im Film nur angedeutet ist, wird von Koreeda mit großer Leichtigkeit zu einem Tableau entwickelt. Oder auch zu einer sich fein verzweigenden Erkundung. Der japanische Regisseur untersucht die Mischung aus Lächerlichkeit und Erhabenheit, die den Schauspielerberuf seit je prägt. Etwa wenn Ethan Hawke mit traurigem Witz den alkoholgefährdeten B-Serien-Schauspieler gibt. Oder wenn seine kleine Tochter Charlotte am Filmset ihrer Großmutter einen verwöhnten Kinderstar aussticht, indem sie der Gleichaltrigen sagt, sie spiele "in Hollywood". Oder auch wenn Catherine Deneuves Figur der alternden Diva sich für keine Lästerei, Kolleginneneifersucht und launische Selbstkritik zu schade ist. Manchmal kann es einem geradezu schwindeln im Strudel von Wahrheit und Schein, Wahrhaftigkeit und Spiel: Beängstigend glaubwürdig – und zugleich komisch – gelingt es Catherine Deneuve, Fabiennes Mangel an mütterlicher Einfühlung darzustellen.

Es bleibt das Geheimnis des Regisseurs, wie er mit großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern, mit einer diskret betrachtenden Kamera sowie mit fließend inszenierten, improvisiert wirkenden Szenen etwas Wunderbares erzeugt: das über allem schwebende Moment des Unwägbaren und der Überraschung.

Hirokazu Koreedas Filmfamilie, die ihre Geheimnisse preisgibt, verschleudert und auf kathartische Weise auf den Esstisch legt, erinnert an ein Diktum von Karl Kraus: "Das Wort 'Familienbande' hat einen Beigeschmack von Wahrheit."