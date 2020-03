In der Neurophysiologie sagt man, das, was das Gehirn als reine Gegenwart empfinde, umfasse ein Zeitfenster von drei Sekunden. Der Schriftsteller Leif Randt kommt mit seinem neuen Roman diesen drei Sekunden des absoluten Jetzt so nahe wie überhaupt nur möglich.

Allegro Pastell ist ein irres Buch. Manchmal fühlt man sich bei der Lektüre geblendet, als schaute man ohne Sonnenbrille direkt ins Licht der Gegenwart. Alles ist extrem gut ausgeleuchtet. Aber während sonst Romane, die dieses Gefühl von Zeitgenossenschaft und cutting edge vermitteln, meist wie ein Kommentar zur Gegenwart funktionieren, also eine These zum Stand der Ermittlungen darstellen – noch Christian Krachts berühmtes Debüt Faserland war eben auch ein solcher Kommentar –, ist bei Leif Randt die ganze Zeitgeist-Diagnose Form geworden. Allegro Pastell (nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse – die Messe wurde abgesagt, der Preis wird vermutlich trotzdem vergeben) wartet mit keiner Botschaft auf, stattdessen ist das, was die Figuren des Romans tun, wie sie miteinander reden, wie sie sich beobachten und wie sie ihre Gefühle ausleben und ausdrücken, von der Art, dass man denkt, dies ist ein brandneues Phänomen und Leif Randt sein allererster Beobachter. Anders gesagt: Verglichen mit Leif Randt sieht selbst Rainald Goetz ein bisschen alt aus ...

Allegro Pastell beginnt im Frühjahr 2018 und endet im Spätsommer 2019, gewissermaßen unmittelbar vor Drucklegung des Buches. Dass der futuristisch schimmernde Roman zugleich eine Liebesgeschichte erzählt und tatsächlich mit den konventionellsten drei Worten endet, die die Literatur und das Leben kennen, ist nur eine der vielen Pointen, mit denen dieser wie von einem Superhirn konstruierte Roman aufwartet. Oder wie es in der Verlagsankündigung (die Teil des Randtschen Gesamtkunstwerks ist, genauso wie die Fotos von ihm mit dem Truman-Capote-Blick) völlig zu Recht heißt: "Germany’s next Lovestory".

Tanja, die Schriftstellerin, und Jerome, der Webdesigner, führen eine Fernbeziehung. Mal sehen sie sich in Maintal bei Frankfurt, wo er lebt, mal in Berlin bei ihr. Sie ist 30, ihr erster Roman, PanoptikumNeu, war ein großer Erfolg, er ist 35, lebt in Maintal im Bungalow seiner Eltern, die weitergezogen sind. Es ist eine Beziehung, in der nichts dem Zufall überlassen bleibt, die Balance aus Nähe und Distanz ist wohlüberlegt, die Wahl der Kommunikationsmittel von Telegram über iMessage bis Snapchat folgt ebenso strengen wie geheimnisvollen Konjunkturen, und dass diese nicht nur scheinbar, sondern irgendwie wirklich perfekte Beziehung doch bald einen Riss bekommt, hat jedenfalls nichts mit Lieblosigkeit oder einem Mangel an emotionaler Intelligenz zu tun, eher schon mit einem Übermaß derselben.

Man stellt sich die beiden Protagonisten gut aussehend vor, weil alles, was sie tun, Ergebnis bewusster Entscheidungen ist. Einmal kauft Tanja im Netz einen Rucksack von Dior, der sich als Fake herausstellt, aber ihr gefällt die Vorstellung, weil sie so gleich von zwei Seiten missbilligende Blicke auf sich zieht: die Blicke derer, die es falsch finden, für ein bescheuertes Markenprodukt so viel Geld auszugeben, und die jener, die sofort mit Kennerblick durchschauen, dass es sich um keinen echten Dior-Rucksack handelt. Von dieser Art sind die Freuden im Leben der Distinktionsvirtuosen Jerome und Tanja.

Sie passen perfekt zusammen, weil sie beide obsessive Beobachter sind. Hinter jedem Wort und jeder Geste des anderen erkennen sie sofort den Code und beziehen sich in ihrer Reaktion nicht nur auf diesen Code, sondern auch darauf, dass er weiß, dass sie weiß, dass er die Codeanspielung verstanden hat. Unendliche Rekursivität würden das Kybernetiker nennen. Als Jerome Tanja am Frankfurter Bahnhof abholt, küssen sie sich in der U-Bahn mit geschlossenen Augen: "Jerome kokettierte mit der Rolle des überglücklichen heterosexuellen Partners."

Klassischerweise hat die Literatur das Problem von Beziehungen als Problem der Sprachlosigkeit und mangelnder Sensibilität thematisiert: Man hört nicht zu, achtet zu wenig auf die Gefühle des anderen, schluckt den eigenen Unmut runter. Das ist Vergangenheit. In der Leif-Randt-Welt versetzen sich die Figuren immerzu in ihren Partner. Aber je sensibler ein System aufgebaut ist, desto leichter kollabiert es auch. Eigentlich ist zwischen Tanja und Jerome nichts Schlimmes passiert (Schlimmes in einem handfesten Sinne gibt es in der Virtual Reality dieses Romans eigentlich ohnehin nicht mehr), irgendetwas empfindet Tanja indes als übergriffig; ist es die neue Website, die Jerome für sie als Geburtstagsgeschenk entworfen hat? Jedenfalls braucht sie etwas Abstand.

In dieser Beziehungspause datet Jerome eine alte Schulfreundin, Marlene. Bei einem ihrer Treffen entscheidet er sich für gedeckte Farben, weil Marlene bei ihrer letzten Begegnung am Samstagabend gedeckte Farben getragen hat. Irritiert stellt Jerome fest, dass jetzt, am Dienstag, Marlene ein weißes Top und eine gelbe Daunenjacke anhat. Wollte sie sich vielleicht ihm anpassen, der am Samstagabend Hellrot getragen hatte? Nach einer Reflexionssekunde sagt er zu ihr: "Zwischen Samstag und Dienstag haben wir jetzt Cross-Partnerlook gemacht." Und dann heißt es in der Form erlebter Rede: "Der Irrsinn war, dass Marlene sofort verstand, was er meinte."

Allegro Pastell ist ein Buch wie eine Yoga-Übung: Leben als Achtsamkeitsaufgabe. Empathie und Selbstbeobachtung verschwimmen, Awareness und Narzissmus könnten ein und dieselbe seelische Pose sein. Immer geht es um eine intensive Begegnung mit sich selbst.