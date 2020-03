"Papa, kommt die alte Zahnbürste in den gelben Sack? Und das Wattestäbchen hier? Die Shampooflasche aber schon, oder?" Wer im Landkreis Euskirchen wohnt, hat diese Fragen wahrscheinlich schon gehört – im Radio. Denn so begann im April vergangenen Jahres die Testkampagne "Mülltrennung wirkt!", mit der die Euskirchener zur besseren Mülltrennung erzogen werden sollten. Nun soll die lokale Aktion im ganzen Land ausgerollt werden.

Ist das nötig? 95 Prozent der Bevölkerung geben doch in Umfragen an, den Müll zu trennen. Kommunen verteilen Infoflyer zum Abfallwesen in 13 Sprachen. Die deutsche Abfallindustrie feiert sich als Recycling-Weltmeister. Alle hassen Plastik.

Andererseits: Alle kaufen Plastik. Und von der viel beschworenen Kreislaufwirtschaft ist Deutschland weit entfernt. Neu-Plastik besteht nur zu rund zwölf Prozent aus Recyclingmaterial. Und vor einigen Wochen vermeldete das Umweltbundesamt: Die Menge an Verpackungsmüll in Deutschland ist mal wieder angestiegen, auf nunmehr 226 Kilo pro Kopf, 23 Prozent mehr als im Jahr 2000. Die Hälfte davon fällt in Privathaushalten an. Und dort geraten Verpackungen, Restmüll und Küchenabfälle oft durcheinander. In den gelben Säcken und Tonnen landen 40 bis 60 Prozent Fehlwürfe, klagt die Entsorgungsbranche.

All das zeigt: Herr und Frau Mustermann sind in Sachen Mülltrennung doch nicht so erstklassig. Warum? "Die Leute sind frustriert", glaubt Henning Wilts vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. "Müll sortieren war ein Kernbestandteil des Umweltbewusstseins der Deutschen. Jetzt sehen sie: Die Hälfte wird verbrannt, und es ist nicht ausgeschlossen, dass der Abfall in Malaysia landet." Dort endet er mitunter auf wilden Müllkippen oder wird im Freien abgefackelt.

Es klingt absurd. Vor knapp 30 Jahren wurde der gelbe Sack erfunden, um den Verpackungsabfall zu reduzieren. Indem sie die Kosten für dessen Entsorgung auf die Hersteller abwälzte, hoffte die Politik, dass die Unternehmen für weniger Müll sorgen würden. Das ging offensichtlich schief. Doch statt die Fehler im System zu korrigieren, fällt der Recyclingwirtschaft und -politik nichts anderes ein als die nächste Erziehungsmaßnahme.

Dabei gibt es längst bessere Ideen. Einige wurden bereits in Deutschland erprobt, andere lassen sich in den USA besichtigen, wo Abfallentsorger mit künstlicher Intelligenz und Robotern experimentieren. Wenn man diese Ansätze ernst nimmt, wäre das nicht nur besser für die Umwelt. Auch das tägliche Rätselraten, welcher Müll in welche Tonne gehört, hätte ein Ende.

Die ganze Absurdität des deutschen Müllsystems zeigt sich in der Wortschöpfung vom "intelligenten Fehlwurf". So nennt die Abfallindustrie jene Abfälle, die Verbraucher zwar in die falsche Mülltonne werfen (Fehlwurf), die aber für Menschen mit Verstand (intelligent) genau dort hineingehören. Das betrifft nicht Papier und Glas – diese Stoffe werden seit Langem vorbildlich getrennt und erreichen Recyclingquoten um 85 Prozent. Problematisch wird es bei Metall und Plastik, das in den gelben und grauen Tonnen landen soll.