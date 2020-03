DIE ZEIT: Frau Findeiß, als Zwickauer Oberbürgermeisterin wurden Sie jahrelang von Rechtsextremen schikaniert, Sie wurden auf offener Straße beleidigt und erhielten auch Morddrohungen. Jetzt treten Sie zurück. Hat das etwas mit diesen Drohungen zu tun?

Pia Findeiß: Nein, und vielleicht muss ich das gleich zu Beginn unseres Gesprächs auch noch einmal klarstellen: Die Bedrohungen waren für mich nie ein Grund, zurückzutreten. Im Gegenteil. Ich hatte immer die Haltung: Wer sich um das Amt des Oberbürgermeisters bewirbt, muss sich darüber im Klaren sein, dass man nicht nur Unterstützer hat, sondern auch Gegner. Ich wollte nie einknicken vor denen, die sich da feindlich verhalten gegenüber mir oder meinem Amt.

ZEIT: Es gab in den letzten Jahren einige Bürgermeister aus kleineren Orten wie Arnsdorf oder Tröglitz, die zurückgetreten sind, weil sie den Hass nicht mehr ausgehalten habe.

Findeiß: Und dafür habe ich Verständnis, jedes Verständnis. Das Klima ist immer schlimmer geworden. Gerade wenn man in kleineren Gemeinden wohnt, wo jeder jeden persönlich kennt, ist die Situation eine völlig andere als in einer großen Stadt wie Zwickau. Die Bürgermeister in der Provinz genießen viel weniger Schutz als ich. Ich habe zahlreiche Mitarbeiter, einen großen Apparat, Abstand zu den Briefe-Schreibern. Mir fiel es leichter, das zu ertragen.

ZEIT: Was ist dann der Grund für Ihren Rücktritt?

Findeiß: Sehen Sie: Ich bin im Februar 64 Jahre alt geworden. Ich habe 26 Jahre in der Kommunalpolitik verbracht, zwölf Jahre lang war ich Oberbürgermeisterin. Da merkt man irgendwann, dass es noch andere Prioritäten gibt. Ich habe eine tolle Familie, habe Enkel. Ich bin gerne Chefin einer Verwaltung, aber man kann nicht alles, was man gerne macht, ewig tun. Ich finde, es reicht jetzt.

ZEIT: Das klingt, als hätten Sie Ihr Amt am liebsten schon früher aufgegeben.

Findeiß: Ich trage den Gedanken tatsächlich schon eine Weile mit mir herum. In der Zeit der Bedrohungen wollte ich nicht gehen, das wäre das falsche Zeichen gewesen. Dann denken diese Leute doch: Guck, du musst nur mal ein bisschen Druck machen, dann geht die schon! Ich wollte zeigen, wie stark unsere Demokratie ist. Ich wollte aber auch im vorigen Jahr noch nicht gehen.

ZEIT: Warum?

Findeiß: Da hatten wir, wenn Sie sich erinnern, Kommunal- und Landtagswahlen. Es war genug Trubel in Sachsen und in der Stadt. Nein, der richtige Zeitpunkt ist heute. Wir haben so vieles bewältigt.

ZEIT: Ihr Name, Ihre Amtszeit sind mit einem Ereignis verknüpft: den Wochen, in denen der NSU aufflog, der "Nationalsozialistische Untergrund", dessen Mitglieder sich über Jahre in Zwickau versteckten – und die von hier aus ihre rechtsextreme Mordserie planten.

Findeiß: Der Moment, in dem ich realisierte, wer diese Leute waren, was sie getan haben – das war ein unglaublicher Schock. Da begann für uns sicher die schwerste Zeit seit dem Mauerfall. Diese Wochen und Monate waren noch schlimmer als jede der Umwälzungen der Nachwendezeit.

ZEIT: Als am 4. November 2011 das Haus in der Zwickauer Frühlingsstraße 26 niederbrannte: Wussten Sie da sofort, was los ist?

Findeiß: Nein. Es dauerte Tage, bis klar war, wer Beate Zschäpe ist, die Frau, die dieses Gebäude angezündet hatte. Und es dauerte Wochen, bis man wusste, wofür der NSU verantwortlich ist. Irgendwann verstand ich: Das alles wird unsere Stadt nachhaltig prägen. Und es wird ein Balance-Akt.