Richterinnen und Anwälten in Polen ist es seit Neuestem verboten, ihre Regierung zu kritisieren. Sie dürfen sich, genauer gesagt, nicht mehr zu den dramatischen Änderungen des Justizwesens äußern. Tun sie es doch, drohen ihnen ein Disziplinarverfahren und im schlimmsten Fall der Verlust ihres Amtes.

Das entsprechende Gesetz, das der polnische Präsident Andrzej Duda Anfang Februar trotz vieler Proteste unterzeichnet hat, markiert die jüngste, dramatische Zuspitzung im Kampf um den Rechtsstaat in Polen. Die Opposition spricht von einem "Maulkorb", die EU-Kommission prüft, die Regierung zeigt sich unbeeindruckt – das Chaos ist groß.

Seit die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) im Herbst 2015 in Warschau an die Macht kam, hat sie eine Kaskade von Gesetzen erlassen, um das Justizwesen zu reformieren. Die Details sind selbst für Experten nur noch schwer nachvollziehbar, aber das Muster ist stets das gleiche. Erst schafft die Regierung neue Institutionen und schärft die Instrumente, anschließend nutzt sie diese, um Anwälte und Richter unter Druck zu setzen.

Zu den Kernstücken der bisherigen Reform gehören die Schaffung einer eigenen Disziplinarkammer, die über mögliches ungesetzliches Verhalten von Richterinnen und Richtern zu befinden hat, und die Neubesetzung des sogenannten Landesjustizrats, der für die Berufung von Richtern zuständig ist. Erst im Dezember hat das Oberste Gericht Polens, eigentlich die höchste juristische Instanz, entschieden, dass beide Institutionen gegen europäisches Recht verstoßen. Die Begründung: Disziplinarkammer und Landesjustizrat seien nicht mehr unabhängig, sondern würden de facto von der Regierung gesteuert. Die Regierung bestreitet das und negiert das Urteil – das Chaos wird größer. Was das für die Betroffenen bedeutet, dokumentieren wir anhand von drei Beispielen.

Olimpia Barańska-Małuszek

"Die Schaffung eines korrupten Systems"

Olimpia Barańska-Małuszek hätte sich nicht vorstellen können, einmal auf die Straße zu gehen, um gegen die eigene Regierung zu protestieren. "Vor nicht allzu langer Zeit ging ich davon aus, dass eine Richterin nicht demonstrieren sollte", sagt sie. Doch die Zeit, in der sich Richterinnen und Richter in Polen politisch zurückgehalten haben, ist längst vorbei. Und so marschierte Barańska-Małuszek am 11. Januar dieses Jahres mit unzähligen Kollegen durch die Straßen von Warschau, um gegen die jüngsten Gesetzesvorhaben der Regierung zu protestieren. Insgesamt nahmen rund 15.000 Menschen am Tag der Tausend Roben teil.

Olimpia Barańska-Małuszek arbeitet am Regionalgericht im westpolnischen Gorzów und war eine der ersten Richterinnen, die den Druck aus Warschau zu spüren bekamen. Begonnen hatte alles im Sommer 2018. Barańska-Małuszek nahm an einer Podiumsdiskussion auf einem Musikfestival teil, es ging schon damals um das Justizwesen. Die Richterin kritisierte, dass Teilnehmer friedlicher Demonstrationen immer öfter ohne Angabe von Gründen von der Polizei festgehalten oder sogar angezeigt würden, während gravierende Fälle, etwa zwei Verfahren gegen mutmaßliche Rechtsextremisten, verschleppt und sogar eingestellt worden seien. "Ich sprach darüber, dass es zunehmend verschiedene Rechtsstandards für verschiedene gesellschaftliche Gruppen gibt und Faschisten fast ohne rechtliche Sanktionen agieren können", sagt sie.