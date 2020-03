Tränengas gegen Familien, Mütter, die in der eingenebelten Menschenmenge ihre Kinder fallen lassen, Steine werfende Migranten, verzweifelte Menschen im Niemandsland. Die Szenen aus der Kleinstadt Edirne an der türkisch-griechischen Grenze sollten Europa erreichen – und das haben sie auch. Absender: der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Er weiß, dass das Elend der Menschen in Edirne die Bilder vom Flüchtlingsjahr 2015 aufruft, dessen Wiederholung europäische Politiker zu verhindern geschworen haben.

Auch 1500 Kilometer weiter südöstlich, im Nachbarland Syrien, in und um Idlib, ist der türkische Präsident dieser Tage der bestimmende Akteur. Erdoğans Militär pulverisiert seit dem Wochenende im Nordwesten Syriens mit bewaffneten Drohnen, Panzern und Raketen die Truppen Assads. Zwei syrische Kampfflugzeuge wurden abgeschossen, mehrere Drohnen, Helikopter, 135 Panzer; angeblich wurden mehr als 3000 Kämpfer des Regimes getötet, so verkündet stolz der türkische Verteidigungsminister.

Edirne und Idlib, diese beiden Schauplätze menschlichen Elends, muss man zusammen betrachten.

Dann sieht man, dass Erdoğan zwar wirkt wie der Treiber der derzeitigen Krise, aber in Wirklichkeit ein Getriebener ist. Er reagiert auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Sieger im Syrienkonflikt und Schutzpatron des syrischen Diktators Baschar al-Assad.

Putin will den Krieg zu einem Ende bringen. Er hat in Syrien mehr erreicht, als er erwarten konnte. Mit der Intervention seit 2015 hat der russische Präsident Assad vor dem drohenden Fall gerettet. Putin hat gezeigt, dass er keine weiteren Herrscherstürze duldet wie noch in den arabischen Aufständen seit 2011. Er hat Russlands Großmachtstatus restauriert und dafür gesorgt, dass in der Weltpolitik niemand mehr an ihm vorbeikommt. Russland hat im Nahen Osten Amerikaner und Europäer in der Rolle beerbt, mit verfeindeten Nationen reden zu können: mit Saudi-Arabien und Iran zugleich, mit Israel und Katar, mit Türken und Kurden, mit Assad und Erdoğan. Alle Wege im Nahen Osten führen heute über Moskau.

Auch die Flüchtlingsströme an den beiden Enden der Türkei passen in Putins Kalkül: Sie drohen (im Nordwesten) die EU zu destabilisieren und setzen (von Südosten her) die Türkei unter Druck, den einzig verbliebenen Widersacher des syrischen Regimes.

Den Menschen in Idlib, den Hunderttausenden dorthin vor dem Regime Geflohenen, verschafft Erdoğan mit seiner Gegenoffensive eine Atempause von den unaufhörlichen Angriffen der Assad-Truppen. Die Flugzeuge der russischen Luftstreitkräfte blieben am Samstag am Boden. Für einen kleinen Moment existierte durch die türkische Offensive de facto die seit Jahren geforderte Flugverbotszone – von der westliche Politiker immer behaupteten, sie sei wegen der Stärke der syrischen Luftabwehr nicht durchzusetzen. In der Region begrüßten das viele: "Erdoğan ist der Einzige, der uns hilft", sagt der Journalist Hussam Hesaber aus Idlib.