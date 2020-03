Darf man schockiert sein, wenn man nicht überrascht sein kann – von den schrecklichen Bildern der Flüchtlinge aus Syrien? Diese Bilder erzählen eine Geschichte. Und Wladimir Putin hat sie ins Rollen gebracht.

Möge also niemand sagen, die Nachricht, Putins Militär verübe Kriegsverbrechen, sei ein Schock. Oder die Meldung, seine Luftwaffe habe gezielt zivile Einrichtungen bombardiert. Auf vier Krankenhäuser schoss sie im Mai vergangenen Jahres in der Provinz Idlib. Auf einem Marktplatz tötete sie nur zwei Monate später besonders perfide: Nachdem die Bomben eingeschlagen hatten und Menschen herbeigeeilt waren, um die Toten zu bergen und die Verwundeten zu versorgen, kehrten die Flugzeuge um und schlugen noch einmal zu. 43 Zivilisten wurden getötet. Keinen Monat später bombardierte die russische Luftwaffe ein Flüchtlingslager, 20 Menschen starben.

All das und unerträglich viel mehr hatten Journalisten und Menschenrechtsorganisationen in den vergangenen Jahren wieder und wieder zusammengetragen. Nun hat eine unabhängige UN-Kommission für Syrien bestätigt, was alle wissen konnten, ja mussten: Die Luftschläge gegen zivile Einrichtungen, Krankenhäuser und Marktplätze waren keine Irrtümer der russischen Armee – sie waren Kalkül. Terror, um zu demoralisieren.

Frauen und Kinder schlafen in Zelten, die im Schlamm versinken

Wer Assads Regime nicht stützt, soll um sein Leben fürchten, soll fliehen – Idlib mit etwas mehr als drei Millionen Einwohnern ist die letzte Provinz, die nicht unter Assads Kontrolle ist. Etwa eine Million Menschen haben sich auf den Weg gemacht und harren seit Wochen vor der Grenze zur Türkei aus. Sie sind in Hast geflohen, haben alles zurückgelassen. Frauen und Kinder schlafen in Zelten, die im Schlamm versinken, sie haben kein Trinkwasser. Babys erfrieren in den Armen ihrer Mütter.

Was rund um Idlib geschieht, ist kein Bürgerkrieg mehr. Es ist die letzte Etappe eines Vertreibungskriegs. Und Putin trägt die Verantwortung dafür – ohne ihn hätte sein Schützling Assad diesen Krieg nicht führen können. Putins Luftwaffe bombardiert. Bombardiert sie nicht, dann sichert sie eben die militärische Übermacht in Syrien. Aber zur Verantwortung gezogen wird Putin nicht.

Nun zeigt sich, wie hilflos das Vorgehen der Europäer all die Jahre war; Assad ist bis heute kein Verhandlungspartner für sie. Aber sie ließen Putin gewähren, aus der militärischen Macht wurde eine politische. Die Ukrainer kennen das nur zu gut: Russland ist Kriegspartei, gibt sich aber als neutraler Makler. Auch dieses Mal ließ Putin internationale Konferenzen einberufen. Während dort der syrische Frieden verhandelt wurde, eroberte das russische Militär eine syrische Provinz nach der anderen zurück. Die Europäer hatten dem nichts entgegenzusetzen, also nahmen sie Putins Engagement hin. Aber der Glaube, Assad durch Putin mäßigen zu können, hat getrogen. Nun ist er vollends beerdigt in einem unabhängigen UN-Bericht, der die Verbrechen dieses Krieges dokumentiert.

Natürlich bestreitet die russische Seite den Bericht. Die Augenzeugen, die abgehörten Funksprüche, die Anschuldigungen von Zivilisten – alles unwahr. Sie bestreitet stets jeden Beweis für ihre Verbrechen. Und natürlich begeht nicht nur Putins Militär Verbrechen; Irans Machthaber haben ebenso Schuld auf sich geladen wie die syrischen Milizen, die in ihrem Kampf gegen Assad Verbrechen begehen und Geschäfte machen. Der türkische Präsident ist ebenso wenig Wohltäter, auch wenn er bereits dreieinhalb Millionen Flüchtlinge in sein Land gelassen hat. Er, der selbst Kriegsverbrechen zu verantworten hat, lässt die Grenze nach Idlib geschlossen, seit Jahren schon. Und er benutzt die schon in der Türkei lebenden Flüchtlinge, um Druck auf die Europäer auszuüben. Es klappt: Während sich vor aller Augen in Idlib eine Katastrophe abspielt, reden die Europäer nicht über die Opfer, sondern über ihre Angst um die eigenen Grenzen. Erschienen noch vor ein paar Jahren die Gedankenspiele von AfD-Politikern, dass man Grenzen mit Waffengewalt vor Flüchtlingen schützen müsse, wie ein unerhörtes Tabu, werden mittlerweile Flüchtlinge an europäischen Grenzen mit Tränengas und Schüssen vertrieben. In diesem Krieg gibt es nicht nur Täter, sondern auch viele Komplizen.

Dieser Krieg ist keine Tragödie, er ist ein Verbrechen. Und die, um die es jetzt gehen müsste, tauchen allenfalls als politisches Druckmittel auf: die Menschen von Idlib, die vor verschlossenen Grenzen ausharren und nicht zurückkönnen. Die um ihr Leben fürchten und bangen, was die Mächtigen sich als Nächstes ausdenken werden.