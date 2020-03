Bevor man die deutschen Tropen erreicht, muss die brandenburgische Steppe durchquert werden, und für die Dramaturgie ist das natürlich raffiniert. Die Erholungssuchenden noch mal mit den verblühten Landschaften des Dahme-Spreewald-Landkreises deprimieren, damit sie hernach umso dankbarer in die Südsee fallen. Der Bahnhof Brand ist zugenagelt und zerfallen, das Dorf als solches nicht erkennbar, die Sitzbezüge im Shuttlebus sind eine Provokation. Selbst der Eingang der Anlage wurde mit Sichtbeton vollgeklotzt. Aber drinnen, im Tropical Islands, so lautet die Botschaft, wird alles besser.

In den 1990ern ließ der Unternehmer Carl-Heinrich von Gablenz hier, zwischen Berlin und Spreewald, einen Dom der Superlative bauen, um darin umweltfreundliche Zeppeline zu fertigen. Es war die Zeit des Börsenbooms, keine Idee schien zu kühn. Aber als die Cargolifterhalle 2002 fertig wird, platzt die Blase, und das Geld ist verbraucht. Ein malaysischer Investor bewahrt das Areal vor dem Abriss. Er baut die Tropen unter die Kuppel, mit echtem Regenwald und falschem Himmel, Rutschentürmen und Lagunen, 200 Meter langem Sandstrand und Binnenklima. Ein Spaßbad, das man ernst nehmen muss, wenn man es verstehen will.

© ZEIT-Grafik

An der Tageskasse feilscht ein Beleibter um den Eintritt, den er "eine absolute Frechheit" nennt. Mit routinierter Langeweile bedeutet ihm die Kassiererin, er könne ja auch wieder gehen. Ich komme direkt in Urlaubsstimmung, die sich bei mir auch aus solchen Brutalitäten links und rechts der Entspannung nährt. Beachtlich im Verlauf der nächsten Tage die Leidenschaft, mit der sich manche Leute genau so gebärden, wie es uns Deutschen im Ausland oft nachgesagt wird. Da werden Liegen mit dem Handtuch reserviert und Mitarbeiter ruppig angegangen. Bloß sind die Reaktionen, und das ist lustig, im Tropical Islands halt genauso deutsch. Keine beschwichtigenden Italiener! Keine lächelnden Thais! Hier lässt der Deutsche dem Deutschen sein Deutschsein nicht durchgehen, und deshalb muss der Zornige an der Kasse den vollen Preis bezahlen. Der übrigens wirklich üppig ist.

Grundsätzlich sind die Zornigen aber in der Minderheit. Die Mehrheit ist entspannt. Dankbar für die Mühen des Malaysiers, eine Scheinwelt zu errichten, die jeder sofort durchschaut. Dafür reicht ja schon der Blick an die Hallendecke, wo ein riesiges Banner von 104.6 RTL, Berlins Hitradio, alle wieder im Dunstkreis der Hauptstadt verortet.

Vor diesem Hintergrund erscheinen mir dann auch viele Texte von Kolleginnen und Kollegen, die sich in den vergangenen Jahren über die Halle lustig gemacht haben, dubios. Da wurde so getan, als bildeten sich die Gäste wirklich ein, in den Tropen zu sein, nur weil sie nicht zweimal im Jahr nach Ko Samui jetten und keinen direkten Vergleich haben. Großstädtern gilt das Tropical Islands schon deshalb als provinziell, weil es in der Provinz liegt. Aber hier urlauben nicht "nur Nazis, die sich erholen wollen", wie ein Freund von mir mutmaßte. Mir erscheint die Klientel sogar sehr divers: Da streiten sich Paare, cremen sich Familien ein, dösen Senioren, planschen Mädchen in Burkinis; da blättert ein Mann in der FAZ und ein Inder im Farn, der über seine Liege ragt. Vielleicht ist der Spott derer, die nie hier waren, Neid? Selbst besagter Freund würde wohl zugeben, dass er an einem Dienstag im Januar lieber an einem gewaltigen Pool unter Palmen säße als an seinem Eiermann-Desk im Büro. Es ist, wie oft, eine Frage der Perspektive: Gegen die echten Tropen verlieren die brandenburgischen, mit dem trüben Nine-to-five verglichen sind sie ein Gewinn. 2019 wurden 1,23 Millionen Gäste verbucht. Der Laden läuft. Vergangenes Jahr wurde er an die eifrigen Spanier von Parques Reunidos verkauft, die weltweit 60 Wasserparks betreiben.

© Ériver Hijano für DIE ZEIT

Auch ich staune, man kann ja gar nicht anders: die größte freitragende Halle der Welt, 360 Meter lang, 210 Meter breit, 107 Meter hoch, 364 Tage im Jahr offen. Der Eiffelturm ließe sich hinlegen, die Freiheitsstatue aufstellen. Man guckt sich fest, an den Betelpalmen und Zwergwachteln des Dschungels, an den Sonnendecks über dem Strand und dem Fesselballon, der Schwindelfreie durch die Halle fliegt.

Natürlich bricht bisweilen das Banale hinter den Superlativen durch. Der Pick-up im Regenwald, den Kitschige mit Liebesschlössern vollgehängt haben. Die Aufkleber ostdeutscher Ultragruppen auf ein paar Lampen. Am Rand der Südsee turnt eine Animateurin die Aqua-Gymnastik vor, dazu Waka Waka vom Band. Anders geht es im Robinson Club von Soma Bay auch nicht zu, nur dass dort der blaue Himmel keine bedruckte, an eine Riesenkuppel geklebte Folie ist.