Das ist tatsächlich Brandenburg. So sieht es aus. Der große Regisseur Matti Geschonneck hat diese Optik eingefangen für den ZDF-Dreiteiler Unterleuten – Das zerrissene Dorf, basierend auf Juli Zehs gleichnamigem Erfolgsroman; ausgestrahlt wird nächste Woche. Die sanften Hügel glühen und grünen. Das backsteinrote und putzbeige Gebröckel der ganz alten Häuser und die graugrüne Schrammeligkeit der etwas weniger alten ergeben zusammen diese augenberuhigend gedeckte Farbpalette, die man auch sucht, wenn es einen als Berliner dorthin zieht. Und die Menschen, die da im Dorf miteinander leben – wie Menschen es eigentlich gar nicht mehr tun: dermaßen verschieden sein und sich doch nicht aus dem Weg gehen können, unausweichlich aufeinanderprallend. Einerseits die, die das schon immer tun, seit langen Jahrzehnten, in sehr alten Autoritätsstrukturen, systemüberdauernd, in geübten Ritualen, fast Choreografien, des Mit- und öfter Gegeneinanders, wie mythisch ineinander verkeilt. In ihren Blicken aufeinander schwelt und wühlt die Vergangenheit.

Thomas Thieme, Hermann Beyer, Dagmar Manzel oder, von den Jüngeren, Sarina Radomski spielen das unter der zurückgenommenen Regie Geschonnecks sehr stark. (Es wirkte noch stärker ohne die ständige Musik unter allem.) Und dann die, andererseits, die erst seit Kurzem sich einfädeln in dieses Geflecht, voller Wünsche nach Neuanfang. Wie sie aufeinandertreffen, die Alten und diese Neuen – auch das ist alles sehr wahr. Auch dass die Eingesessenen die Neuen durchaus mitmachen und dabei sein lassen. Man bekommt eine Chance – sollte sie dann aber besser nutzen als der Ex-Soziologe und Neu-Vogelschützer, den Ulrich Noethen als ein Wunder an Fehleinschätzung jeder Situation gibt. Sehr sehenswert, sein bitter-minimalistisches Mienenspiel, immer wenn er die völlige Irrelevanz der Maßstäbe seines pseudoüberlegenen Akademikertums begreift, und das muss er oft. Die Abstriche, die man machen muss gegenüber Mächten und Menschen, spürt man hier – als Widerstand gegen die eigenen Pläne – stärker, unmittelbarer als in der Stadt, wo man eher mitschwimmt und das mit seinem Willen verwechselt.

Es stimmt alles – die Idylle und die Störungen der Idylle: die immer drohenden Schrotthaufen, die oft erstaunlich zweifelhaften Brennmaterialien und natürlich die Windräder. Es stimmt die Dorfversammlung bei Verkündung der Pläne durch die Windkraftfirma – der Verfasser hat so eine auch erlebt. Es ist absolut realistisch, dieses Windräderdrama mit den Spaltungen und schrägen Allianzen, die da ins Dorf kommen.

Sieht man es, dass diese Filmstunden – wie es dem Drehbuchautor Magnus Vattrodt wichtig war – von jenem "Rechthaben" erzählen, das heute unsere Gespräche lähmt? Und zwar vom ausnahmslos fragwürdigen Rechthaben ausnahmslos aller? Die man gleichwohl alle versteht? Und kann das Ganze deshalb, wie Charly Hübner (spielt eine sehr finstere Dorfgestalt) im Presseheft hofft, eine "Vorlage für einen gesellschaftlichen Diskurs" über die Spaltungen unserer Zeit sein, und über sie hinweg? Auf beides eher ein Ja als ein Nein. Und das ist viel.

Sendehinweis: Die drei Teile von "Unterleuten" laufen am 9., 11. und 12. März jeweils 20.15 Uhr im ZDF. In der ZDF-Mediathek sind bereits alle Teile abrufbar.