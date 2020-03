Sie ist die Nummer eins im Geheimarchiv, die Erste, die sich in das dicke Benutzerbuch des Archivio Segreto Vaticano einträgt an diesem historischen Montag. Ein gutes Omen, denn noch vor der Mittagspause hält die junge deutsche Forscherin Elisabeth-Marie Richter den ersten spannenden Fund des Tages in den Händen. Sie hat ihn im Bestand der Glaubenskongregation entdeckt: einen vier Zentimeter hohen Stapel Papier, herausgefischt aus der Menge von 16 Millionen Blättern.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden