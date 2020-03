Woody Allens Film Celebrity von 1998 über das Filmbusiness wirkt heute, im #MeToo-Zeitalter, so faszinierend nostalgisch wie ein John-Ford-Western. Sogar Donald Trump hat einen Gastauftritt. Und es fliegen die Blätter eines Manuskripts in den Hudson, das die Hauptfigur, ein erfolgloser Autor, gespielt von Kenneth Branagh, zusammengetippt hat. Lange konnte man sich ausmalen, dass das womöglich auch mit einem ganz besonderen Manuskript Woody Allens passieren könnte: seinen Memoiren.

2018 hatte Allens Agent das Manuskript angeblich vier amerikanischen Verlagen angeboten, doch keiner wollte es drucken; im Raum stand, es könnte mit den im Zuge von #MeToo wieder diskutierten Missbrauchsvorwürfen von Allens Adoptivtochter Dylan Farrow zusammenhängen, die diese seit 1992 erhebt und die juristisch nie bestätigt wurden. Dylans Bruder, der #MeToo-Aufklärer Ronan Farrow, hatte sich stets mit ihr solidarisiert, Allens letzter Film A Rainy Day in New York konnte in Amerika nicht gezeigt werden, Schauspieler distanzierten sich vom Regisseur.

Nun landet Allens Manuskript aber doch nicht im Hudson: Am 7. April erscheint unter dem Titel Apropos of Nothing die Autobiografie des 84-Jährigen, die von seiner Karriere, aber auch "von seiner Familie, seinen Freunden und den Lieben seines Lebens" handeln soll. Getraut hat sich die Hachette-Verlagsgruppe, die Teil des Time-Warner-Konzerns ist. Zeitgleich wird das Buch unter anderem in Italien, Frankreich, Spanien veröffentlicht, in Deutschland bei Rowohlt unter dem Titel Ganz nebenbei. Das ist insofern brisant, weil Hachette und Rowohlt auch die Verlage des Starreporters Ronan Farrow sind, zuletzt erschien dort sein #MeToo-Buch Catch and Kill.

Sofort regte sich erwartbarer Protest, was wiederum auch Verteidiger auf den Plan rief. "Schande über Hachette", twitterte das Weinstein-Opfer Rose McGowan. Dylan Farrow erklärte, diese Nachricht habe sie "persönlich zutiefst erschüttert", es sei "ein völliger Verrat an meinem Bruder, dessen mutige Berichterstattung von Hachette verwertet" worden sei. Kein Faktenchecker habe sich jemals an sie gewandt, um diese Memoiren zu überprüfen, "was eine ungeheuerliche Abkehr von Hachettes grundlegender Verantwortung" zeige.

Der Kampf in der Familie um die öffentliche Meinung wird weitergehen: Der Macmillan-Verlag hat für den Herbst unter dem Titel Hush den Debütroman der 34-jährigen Dylan Farrow angekündigt, als "kraftvolle feministische Fantasie voller überraschender Einsichten".