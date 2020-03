Die Geschwindigkeit, mit der das Coronavirus die Welt in Angst und Schrecken versetzt, führt jedem vor Augen, dass die Ära der isolierten Nationalstaaten abgelaufen ist. Wir leben in einer Weltgemeinschaft, und wenn es darauf ankommt, ziehen alle an einem Strang. Wie beruhigend!

"Weltgemeinschaft"? Für den chinesischen Philosophen Zhao Tingyang ist das, vorsichtig ausgedrückt, Propaganda. So ignorant reden Leute, die vollkommen blind sind für den wahren Zustand der Gegenwart, so reden westliche Profiteure, die die Welt in einen Dschungel verwandelt haben, in ein Kriegsgebiet, in dem allein das Gesetz des Stärkeren gilt und ein Hauen und Stechen herrscht, nur Gier, Heimtücke und Egoismus, nur gnadenlose kapitalistische Konkurrenz und die Maximierung des eigenen Vorteils. Jeder muss mitspielen, niemand kann aussteigen. Politik, sagt Zhao Tingyang, ist "camouflierter Krieg" in einer gescheiterten Welt, einer failed world. Doch zugleich spürten die Völker, dass die Zeit der westlichen Moderne abgelaufen sei, denn sie schaufele sich gerade ihr eigenes Grab. Zum Glück stehen die Retter schon bereit, und sie kommen nicht aus den Metropolen der Niedertracht, sie kommen aus dem Osten. Sie kommen aus China.

Zhao Tingyang lehrt Philosophie an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking, einer Kaderschmiede, die direkt dem Staatsrat untersteht. Hartnäckig hält sich das Gerücht, er sei der oberste Weise am kaiserlich-kommunistischen Hof und seine Schriften landeten zuverlässig auf dem Nachttisch von Staatspräsident Xi Jinping. Richtig ist, dass er etwas betreibt, was unter westlichen Fachkollegen verpönt ist: Zhao Tingyang betreibt Geschichtsphilosophie und denkt nicht in Jahren, sondern in Jahrtausenden; er liefert big history und spekuliert über die Menschheit im Großen und die Zukunft im Ganzen. Dabei war er schlau genug, die westliche Kulturkritik nicht zu belächeln, sondern sie ernst zu nehmen, nun kennt er sie vermutlich besser als diese sich selbst. Weder der Baldrian der Systemtheorie noch die Träume der Diskurstheorie wollen ihm schmecken, und der postmoderne Leichtsinn überzeugt ihn ebenso wenig wie das "Geschrei vom Ende der Geschichte". Erfreulich ist, dass Zhao Tingyang es nicht für geschäftsschädigend hält, verständlich zu schreiben. Man versteht ihn gut, allzu gut.

Alles unter dem Himmel heißt seine Studie, die erst einmal eines ist: eine Abrechnung mit dem Westen, so hart, so bitter und unversöhnlich, wie man es aus der Feder eines renommierten Philosophen lange nicht mehr gelesen hat. Zhao Tingyang zieht Bilanz, aber sie klingt wie die Abschiedsrede am Bett eines todgeweihten Patienten. Denn was war der Westen? Er war ein Monster, und sein Wesen bestand in Unterwerfung und Ausbeutung. Nur ein paar Jahrhunderte brauchte er, um sich mit Schwert und Bibel die Welt untertan zu machen – unter Strömen von Blut, mit kolonialer Grausamkeit und zuletzt mit den Mitteln des internationalen Rechts. Der Westen sagte Handel und meinte Ausbeutung. Er sagte Menschenrechte und wollte betrügen. "Der Dollar überflutete die Welt, der Reichtum floss zurück in die USA." Der Westen teilte die Welt in Zentrum und Peripherie, er spaltete sie in Länder, die eine Geschichte haben, und jene, die keine haben. Zugleich schnitt er "die anderen Kulturen von ihren historischen Lebensadern ab" und "zersetzte ihre spirituellen Welten in bedeutungslose Splitter". Das Monster machte aus dem herrlichen Polytheismus der Alten Welt eine monochrome Hölle.

Heute, behauptet Zhao Tingyang, steht die Wahrheit des Westens allen vor Augen: Sein Liberalismus prämiert die Selbstsucht der menschlichen Natur und besitzt keine Idee von sich selbst. Westliche Nationalstaaten sind liberale Subjekte im Großformat und deshalb egoistisch bis auf die Knochen. Ihr Lebenselixier sind Daseinskonkurrenz und universelle Feindschaft, "so wie bei Carl Schmitt". Entsprechend benötigten westliche "Hegemonialmächte" stets einen Feind als Movens ihres Handelns. Doch nun wende sich das Blatt: Mit der Globalisierung, der Doppelherrschaft aus Menschenrechtsregime und Finanzkapitalismus, entfachte Amerika einen "perfekten Sturm", der auch seinen Gegnern Aufwind verschaffte. Inzwischen macht ihr Widerstand Amerikas Machtgier zunehmend unprofitabel, und auch die "Tragödie der Nachahmung" hinterlässt Spuren: Die Unterworfenen imitieren Amerikas Strategien und bieten dem Hegemon die Stirn.

Für die Zukunft sieht Zhao Tingyang drei Möglichkeiten. Die erste, keineswegs unwahrscheinlich, sei der Weltuntergang, also der Selbstmord der Moderne. Die zweite Möglichkeit sei eine Hegemonie globaler Netzwerke, die die Nationalstaaten entmachten und mit einer Mischung aus Biologie und Hochtechnologie womöglich einen neuen Menschentyp züchten. Zhao Tingyang setzt auf eine dritte Möglichkeit, die sein Herz mehr erwärmt, als seiner Urteilskraft vielleicht guttut: Er setzt auf eine politische Kosmologie, auf jene Tianxia (sprich: Tiänchia), die einst die Zhou-Dynastie (1046 bis 256 vor Christus) getragen hat und übersetzt "alles unter einem Himmel" bedeutet. Es ist der Name eines Ordnungsprinzips, das nicht auf Unterwerfung beruht, sondern auf Freiwilligkeit; nicht auf dem Individuum, sondern auf der Gemeinschaft. In der Tianxia muss jede Veränderung allen zugutekommen, niemand darf verlieren. Dreh- und Angelpunkt ist die "Nutzlosigkeit der Konkurrenz", und alle Völker sind eingeladen, sich dieser freundlichen Ordnung anzuschließen.

Tianxia ist nicht nur eine lokale, sie ist eine globale, eine Weltordnung. Mit ihr endet das friedlose Leben in der freien kapitalistischen Wildbahn, und dann folgt die Politik, so hofft Zhao Tingyang, allein dem dào des Himmels, der Idee von Frieden, Ausgleich und Gerechtigkeit. Alles, die ganze Zivilisation, sei dann ein spiritueller Innenraum, ein Raum ohne Außen und ohne Feinde. Damit werde wahr, was im Kantschen Staatenmodell reines Wunschdenken bleiben musste: der ewige Frieden.

Bemerkenswert ist, wie schroff Zhao Tingyang die chinesische Antike der monotheistischen Achsenzeit entgegensetzt und das Christentum als Quelle allen planetarischen Übels brandmarkt. Der christliche Universalismus habe die heile kosmozentrische Ordnung zerstört und die Welt in Freund und Feind aufgespalten. Darum sei es nur folgerichtig, den abendländischen Komplex der Entstehung der Moderne durch die Tianxia abzulösen, durch eine Weltordnung made in China. Zhao Tingyang zitiert Oswald Spengler zwar nicht, aber er folgt seinem Schema: Die Sonne der Geschichte wandert zurück in ihren östlichen Ursprung und betraut China mit der Aufgabe, die Weltgemeinschaft zu vollenden. An diesem Projekt musste der Westen notwendig scheitern, denn auf dem Treibsand von Egoismus und Konkurrenz lässt sich keine Einheit errichten.

Mit seiner Kritik am Liberalismus streut Zhao Tingyang viel Salz in offene Wunden; doch wie er sich die Verwirklichung seiner postnationalen Ordnung vorstellt, steht in den Sternen. Wer entscheidet? Wer ist der ominöse "Weltsouverän"? Ein chinesischer Weltsuperstaat mit himmlischen Tugendwächtern? Zhao Tingyang registriert den Niedergang Amerikas, und seine Tianxia soll nun das weltpolitische Vakuum füllen. Doch man sollte schon wissen: Mit dem Speck der Harmonie fängt er die unglückliche liberale Maus. Von Demokratie hält er nicht viel, die UN nimmt er nicht ernst, und die Menschenrechte seien zwar universell, müssten aber vor der Gemeinschaft zurückstehen. "Die Koexistenz geht der Existenz voran." Was geschieht mit Freiheitsfreunden und transzendental Obdachlosen, die es wagen, dem Himmel zu widersprechen? Vermutlich gibt es auch dafür eine chinesische Lösung.

Zhao Tingyang: Alles unter dem Himmel. Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung; aus dem Chinesischen von Michael Kahn-Ackermann; Suhrkamp, Berlin 2020; 266 S., 22,– €, als E-Book 21,99 €