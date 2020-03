Wenn man die Arbeitswoche des Abgeordneten Rimkus von ihrem Ende her erzählt, nur beschreibt, was sich an jenem Freitagmittag in Berlin zuträgt, dann sieht es zunächst so aus, als lasse es sich jemand richtig gut gehen.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden