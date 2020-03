Als Jan war ich schüchtern, als Janisha war ich dreist, aggressiv und witzig. Vor zwei Jahren gewann ich den Titel "Queen of the Night" in einem Münchner Club, das war der Anfang meiner zweiten Identität als Dragqueen Janisha Jones. Bald wurde ich auf der Straße erkannt und angesprochen, ein Jahr später angeschrieben, ob ich an einer neuen Castingshow mit Heidi Klum teilnehmen möchte. Klar wollte ich. Das wird mein Durchbruch, habe ich gedacht. Wie bei Germany’s next Topmodel treten Kandidaten gegeneinander an, die Jury entscheidet jede Woche, wer gehen muss und wer bleiben darf.

