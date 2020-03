DIE ZEIT: Herr Links, Sie sind vor Kurzem als erster Ostdeutscher zum Verleger des Jahres gewählt worden. Wie fühlte sich das an?

Christoph Links: Sehr gut, natürlich. Die Auszeichnung wird von anderen Verlegern vergeben. Dieser Ausdruck kollegialen Respekts ist besonders schön. Und dass diese Auszeichnung einmal jemanden im Osten erwischt, ist wunderbar. Das war überfällig.

ZEIT: Hätte es denn noch andere ostdeutsche Verleger gegeben, die man hätte ehren können?

Links: Es gibt noch ein paar, die im kleinen Rahmen eine tolle Arbeit machen. Leider nicht sehr viele, die stark wahrnehmbar sind.

ZEIT: Sie haben noch 1989, kurz nach dem Mauerfall, Ihren Verlag Ch. Links gegründet – auch um ostdeutsche Geschichte aufzuarbeiten. Nun hat die Jury Ihre Auszeichnung damit begründet, dass Sie den Osten jenseits von Ostalgie betrachteten und ihn, anders als viele andere, immer ernst genommen hätten. Was bedeutet das?

Links: Ich habe mich über diese Begründung gefreut. Die Jury hat begriffen, was unser Verlag will: nämlich den Osten differenziert sehen. Ihn nicht nur mit Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl zu etikettieren. Wir veröffentlichen seit 30 Jahren Bücher über ostdeutsche Zeit-, Sozial-, Alltags- und Kulturgeschichte. Das hat niemand sonst in dieser Form gemacht, und das geschieht mit einem anderen Ansatz, als ihn die Politik lange Zeit verfolgt hat. Viele Politiker des Westens wollten die DDR vor allem delegitimieren. Aber das hat nichts mit einem ergebnisoffenen Blick zu tun. Im Verlagsbereich hatte man immer zwei Pole: die Ostalgiker, beispielsweise im Eulenspiegel-Verlag oder in der Edition Ost. Und die Delegitimierer wie den Forschungsverbund SED-Staat der FU Berlin, die an der DDR kaum etwas Gutes lassen können. Wir haben uns bewusst zwischen alle Stühle gesetzt.

ZEIT: Ihr Verlag war die erste Neugründung nach dem Mauerfall. Wie schafft man es, Erster zu sein?

Links: Ich weiß nicht, ob wir die absolut Ersten waren, aber ich habe am 1. Dezember 1989, als das Druckgenehmigungsverfahren und damit die Zensur abgeschafft wurde, eine Verlagslizenz beantragt. Denn es durfte nur Manuskripte in Druck geben, wer eine staatliche Lizenz besaß. Die Idee zur Verlagsgründung hatte ich schon früher.

ZEIT: Wann?

Links: Schon im Frühjahr 89 hatte ich beim Kulturministerium einen Antrag auf Gründung eines unabhängigen Verlages gestellt, weil ich als Journalist und Sachbuchautor von einer Reihe Kollegen wusste, die seit Jahren zu Themen recherchierten, die sie nicht publizieren konnten. Seien es Historiker, Philosophen oder Journalisten.

ZEIT: Worüber hatten die recherchiert?

Links: Das waren jene Themen, mit denen wir dann unsere ersten Programme bestückten: ostdeutsche Stalinismus-Geschichte, der Aufstand vom 17. Juni 1953, Korruption und Amtsmissbrauch der SED. Aber auch Die Szene von innen, so hieß einer unserer ersten Titel über die Jugendgruppen der Punks, Gruftis und Neonazis. All das war in der bleiernen Zeit der DDR angestautes Wissen, das nach außen drängte, für das ich ein Medium schaffen wollte.

ZEIT: Im Frühjahr 1990 sind Sie dann zum ersten Mal zur Leipziger Buchmesse gefahren.

Links: Das war eine wilde Zeit des Auf- und Umbruchs. Wir bekamen damals keinen Stand in den offiziellen Messehallen mehr, die waren längst voll. So haben wir schnell mit anderen, neuen Verlagen eine alternative Buchmesse in der Reformierten Kirche am Tröndlinring ins Leben gerufen. Der Pfarrer stellte uns das Foyer und den Gemeindesaal zur Verfügung. Und in den Doppelstockbetten des Jugendrüstzeitheims haben wir übernachtet.

ZEIT: Wie viele Bücher waren da schon gedruckt?

Links: Gar keins. Wir besaßen lediglich einen Katalog. Aber es war eine ganz besondere Stimmung in Leipzig. Die Buchmesse fand in der Woche der ersten freien Wahlen statt. Niemand wusste also, wohin die Reise gehen würde. Man ging noch davon aus, dass die SPD gewinnen und es eher eine langsame Annäherung beider Landesteile geben würde. Es kam bekanntlich anders. Als wir uns in Frankfurt/Main zur Herbstmesse wiedersahen, war Deutschland schon wiedervereinigt. Und wir hatten die ersten gedruckten Bücher.

ZEIT: Woher nahmen Sie als junger Unternehmer eigentlich das Geld für einen Verlag?

Links: Ich hatte kein Geld. Für die Gründung einer GmbH brauchte man 20.000 Mark, die ich gemeinsam mit einem Freund gerade noch aufbrachte. Aber damit kam man nicht weit. Wir haben ein Netzwerk stiller Teilhaber geschaffen. Über unsere Gründung hat damals die Wochenzeitung Der Sonntag auf der Titelseite berichtet. Daraufhin meldeten sich Leute aus der ganzen Republik, die uns Geld leihen wollten. Das war die Aufbruchsstimmung der ersten Monate.

Wir haben die Mehrzahl unserer Bücher immer im Westen verkauft!

ZEIT: Auf der Frankfurter Buchmesse sollen Wetten abgeschlossen worden sein, dass Sie mit Ihrem Verlag jedoch nicht lange durchhalten würden.

Links: Als erste private Neugründung des Ostens hatten wir auf dieser Messe 1990 viel Presserummel. Das löste ein bisschen Neid bei den anderen Verlagen aus. Die meinten: Na ja, jetzt hat der Links noch Aufmerksamkeit, aber mit seinem Programm ist der in spätestens drei Jahren weg. Die Kollegen hatten in der Sache auch nicht völlig unrecht. Zwar hatten wir mit der Chronik der Wende und der Chronik des Mauerfalls alsbald große Erfolge. Aber wenn wir nur bei Ost-Themen geblieben wären, gäbe es uns heute nicht mehr. Bald haben wir uns Richtung Regionalgeschichte, Kolonial- und NS-Geschichte und deutsch-deutsche Zeitgeschichte geöffnet.