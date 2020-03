Als sich Thorsten Windus-Dörr vorige Woche an die Arbeit macht, trägt er kein weißes oder blaues Hemd wie sonst, sondern ein grün kariertes Oberteil aus grober Baumwolle. Statt in seiner Kommunikationsagentur sitzt der 61-Jährige am Küchentisch auf einer Holzbank mit Schaffelldecke und vor einer Collage mit Fotos seiner Frau. Der Unternehmer arbeitet von zu Hause. Seine Firma erprobt zwei Tage lang den Corona-Ernstfall und hat die drei festen und fünf freien Mitarbeiter testweise ins Homeoffice geschickt. Windus-Dörr und sein Co-Geschäftsführer wollen wissen: Läuft die Agentur, die PR-Konzepte entwirft und zu Krisenkommunikation berät, im Notfall auch, wenn alle in ihren Wohnzimmern und Küchen arbeiten?

Diese Frage stellt sich gerade für viele Unternehmen in Deutschland. Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 ließ zwischenzeitlich 200 Leute von zu Hause arbeiten, nachdem sich zwei Mitarbeiter mit Corona angesteckt hatten. Inzwischen sind 150 Beschäftigte wieder ins Büro zurückgekehrt. Bei der Unternehmensberatung EY blieben Ende Februar 1.500 Angestellte daheim, 150 waren es beim Autobauer BMW. Auch Unternehmen und Organisationen ohne Corona-Fälle fordern ihre Mitarbeiter zur Heimarbeit auf, als Vorsichtsmaßnahme und als Test für den Ernstfall.

In normalen Zeiten arbeiten in Deutschland nach Zahlen des Statistischen Bundesamts gerade mal zwölf Prozent der Erwerbstätigen von zu Hause. Nun sieht sich die Wirtschaft zu einem Großexperiment gezwungen: Was passiert, wenn keiner ins Büro kommt? So wie am Montag in einem der modernsten Wolkenkratzer Frankfurts: Die Europäische Zentralbank probte, ob sich die Geschäfte auch im Homeoffice-Modus lenken lassen. Eine Sprecherin der EZB vermeldete: Der Test sei zufriedenstellend verlaufen, abgesehen von Ausnahmesituationen, in denen Mitarbeiter vorübergehend nicht aufs Netzwerk zugreifen konnten. Am Dienstag wurde aus der Übung Ernst: Bei der EZB wurde der erste Corona-Fall bekannt, etwa 100 Leute wurden ins Homeoffice geschickt. Diesmal wohl für länger als einen Tag.

Eine lächerliche, übertriebene Übung?

Im Team von Thorsten Windus-Dörr ist bisher niemand infiziert. Nicht alle Kunden der Agentur hätten für die Maßnahme Verständnis gezeigt, erzählt er. Manche hielten sie für "lächerlich" und "übertrieben". Auch darum dauerte der Test nur zwei Tage.

Ein paar Bedenken habe er gehabt, meint Windus-Dörr. Vor allem dass die Technik nicht up to date sein könnte: der Fernzugriff aufs Firmennetzwerk nicht funktioniere oder die Kollegen bei Besprechungen per Skype Probleme haben könnten. Doch dann sei es gut gelaufen. Nur die zwölf Jahre alte Telefonanlage will Windus-Dörr austauschen. Sie habe die Anrufe viel zu spät auf die Handys umgeleitet.

Ein Anbieter, der Homeoffice-Programme liefert, ist TeamViewer. Das Unternehmen aus Göppingen bei Stuttgart hat sein Geld ursprünglich mit Software zur Fernwartung verdient und sich seit einigen Jahren auch auf Homeoffice-Anwendungen spezialisiert. Wer das Programm installiert, so das Versprechen, kann daheim so arbeiten, als säße er am Bürorechner.

Das Corona-Virus hat TeamViewer einen Höhenflug beschert. Der Börsenkurs des Unternehmens ist zwischen Ende Februar und Anfang März zeitweise um über 30 Prozent gestiegen. Auch die Software ist gefragt wie nie. Im chinesischen Wuhan hat sich die Zahl der Zugriffe nach Angaben des Unternehmens verdreifacht. Seit Ende Februar beobachtet TeamViewer auch in Europa eine sprunghaft gestiegene Nutzung: erst in Norditalien, danach in den besonders betroffenen Gebieten in Deutschland, etwa im Kreis Heinsberg. Von überall erreichen die Vertriebsabteilung Anfragen. "Die Entscheidungsprozesse in den Unternehmen, die normalerweise Monate dauern können, betragen seit Corona zum Teil nur wenige Tage. Für die Unternehmen ist das jetzt geschäftskritisch", sagt eine Sprecherin.

Ab nach Hause

In vielen Unternehmen, die Homeoffice bisher mieden, habe die aktuelle Situation mit dem normalen Betrieb nicht mehr viel zu tun, vermutet Josephine Hofmann vom Fraunhofer-Institut für Arbeitsforschung und Organisation in Stuttgart. Dort plant man, ein Notfallpapier zu erarbeiten, das Unternehmen helfen soll, Struktur ins Homeoffice-Geschehen zu bringen. Das Coronavirus werde schließlich nicht der letzte Auslöser bleiben, der Menschen ins Homeoffice zwinge, glaubt Hofmann.

Sie und ihr Team sammeln Fragen, die sich Unternehmen stellen. Etwa: Wie ermögliche ich kurzfristig allen Mitarbeitern einen Zugang zum Netzwerk? Können sie ihre privaten Handys benutzen? Können rechtlich relevante Themen bearbeitet werden, wenn die notwendigen Unterschriften fehlen?

"Im schlechten Fall können Kundenanfragen nicht bearbeitet und Verträge nicht eingehalten werden oder Geschäftschancen kaputtgehen", sagt Hofmann. Im guten Fall, und das sei ihre Hoffnung, ist Corona eine Chance, sich mit flexiblen Arbeitsmodellen und modernen Technologien zu beschäftigen. Das könnte Unternehmen langfristig schneller, kostensparender und nachhaltiger arbeiten lassen. "Wer einmal diesen Stresstest gemacht hat, wird sich eher fragen: Müssen wir für das Meeting mit fünf Leuten um den halben Erdball fliegen, wenn es auch mit einer Videokonferenz geht?"