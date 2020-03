In diesen Tagen, da selbst Donald Trump merkt, dass ihm im Coronavirus ein Gegner erwachsen ist, den er nicht weglügen kann, setzen die Behörden weltweit darauf, die Ausbreitung der Seuche wenigstens zu drosseln. Für alle Bereiche des Schaugeschäfts bedeutet das: Menschenansammlungen "mit risikogeneigter Zusammensetzung" (so die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen) zu vermeiden. In NRW werden die Behörden seit dem 10. März "Veranstaltungen mit mehr als 1000 zu erwartenden Besucherinnen und Besuchern grundsätzlich absagen". Das bedeutet beispielsweise, dass das blühende Kölner Literaturfestival lit.cologne, welches mit 100.000 Besuchern rechnete, wenige Stunden vor Eröffnung abgesagt wurde. Von zu schließenden Theatern ist in NRW bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe – später Dienstagabend, 10. März – keine Rede gewesen, wohl aber andernorts.

In Berlin hat Kultursenator Klaus Lederer entschieden, dass "in den staatlichen Theatern, Opern und Konzerthäusern die geplanten Veranstaltungen in den Großen Sälen (...) vorerst bis zum Ende der Osterferien, also bis zum 19. April 2020, nicht mehr stattfinden". Er empfiehlt auch den großen Privattheatern, so zu verfahren. Aus Wien erreicht uns die Nachricht, dass das größte Theater Europas, das Burgtheater, bis mindestens 31. März nicht mehr spielt – ebenso wie die Staatsoper und andere große Bühnen. In Bayern werden das Münchner Residenztheater und die Bayerische Staatsoper bis 19. April nicht öffnen. Dasselbe gilt fürs Staatstheater Nürnberg. Der Bühnenbetrieb in anderen Bundesländern ging, zumindest bis zum Abend des 10. März, laut Auskunft des Deutschen Bühnenvereins seinen gewohnten Gang; dies könne sich aber täglich ändern.

Die Bayerische Staatsoper teilt mit, sie werde in den nächsten Tagen versuchen, "einzelne Vorstellungen als Live-Stream oder als Video-on-Demand zur Verfügung zu stellen", und möglicherweise wird diese Strategie richtungsweisend sein: Der Applaus könnte sich von der Darbietung scheiden; die Bühnenkünstler würden ihr Publikum dann für längere Zeit nicht mehr sehen und hören – jedenfalls nicht in "risikogeneigter Zusammensetzung".

Im Fußball ist diese bittere Erkenntnis schon angekommen: Viele große Spiele werden in nächster Zeit sogenannte Geisterspiele sein – man wird sie ohne Publikum austragen, sodass man die Stimmen der berühmten Spieler, wie beim Dorfkick, im Stadion hören wird. Die Fußballgeldmaschine wird weiter auf Hochtouren laufen, wenn auch Beckett-artig, als luxuriöses Endspiel, im Leeren.

Im Theater wird das vermutlich anders sein: Wie lang können sich Bühnen halten, die auf bezahlende Zuschauer angewiesen sind? Die Perspektiven sind düster, und das einzig irgendwie Erheiternde ist die Theatervision, dass selbst Donald Trump künftige Wahlkampfauftritte eventuell in leeren Hallen abhalten und streamen wird; mit Beifall, der vom Tonband zugespielt werden muss.