Wenn die These stimmt, dass an den Finanzmärkten die Zukunft gehandelt wird, dann ist die Zukunft düster. Der Deutsche Aktienindex brach an der Frankfurter Börse zu Wochenbeginn um bis zu 8,4 Prozent ein, in New York ging es mit dem Dow Jones um 7,7 Prozent nach unten, in London mit dem FTSE um 7,7 Prozent. Die Welt erlebte den heftigsten Einbruch der Aktienkurse seit der weltweiten Finanzkrise 2008, einen Schwarzen Montag, der in die Geschichtsbücher eingehen dürfte.

In dieser Woche ist damit endgültig klar geworden: Das Coronavirus bedroht nicht nur die Gesundheit, sondern den Wohlstand. Die meisten Experten gehen nun davon aus, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte. Er sei "sehr besorgt", sagt Philipp Hildebrand, Vizechef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, der ZEIT. Er erwartet "im ersten Halbjahr einen scharfen Einbruch beim Wachstum" und fordert ein "entschiedenes Eingreifen" der Staatengemeinschaft.

Es sieht so aus, als würde Hildebrand erhört werden. In Brüssel hielten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Dienstag dieser Woche einen Krisengipfel ab (per Videoschalte wegen der Ansteckungsgefahr), in Washington stellte Präsident Donald Trump Steuersenkungen in Aussicht, die italienische Regierung hat das Land abgeriegelt und plant milliardenschwere Konjunkturhilfen – und auch der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigte an, er werde "alles tun, was notwendig ist", um die Wirtschaft zu stabilisieren. Die Formulierung ist angelehnt an eine berühmte Äußerung von Mario Draghi, der sie als Präsident der Europäischen Zentralbank auf dem Höhepunkt der Euro-Krise benutzte, um die Panik an den Finanzmärkten zu beenden. Man kann davon ausgehen, dass sich Scholz über diese Bedeutung im Klaren war.

All dies wirft zwei Fragen auf: Wie kann ein biologisches Virus die Wirtschaft infizieren? Und gibt es ein Gegenmittel?

Genau genommen infiziert nicht das Virus die Weltwirtschaft, sondern die Angst davor. Veranstaltungsabsagen, Reisestornierungen, Quarantäneanordnungen. Wenn niemand zur Arbeit kommt, wird nichts produziert. Wenn niemand einen Flug bucht, wird nicht geflogen. Das Wirtschaftswachstum geht zurück, die Gewinne der Unternehmen ebenfalls – wenn das eine Weile so läuft, dann streichen sie Arbeitsplätze. In international vernetzten Volkswirtschaften macht die Krise nicht an Landesgrenzen halt. So häufen sich die Meldungen über gestrichene Stellen und Gewinnwarnungen selbst dort, wo bislang nur relativ wenige Menschen erkrankt sind.

Der Kristallkonzern Swarovski hat angekündigt, an seinem Stammsitz in Tirol Personal abzubauen. Wegen Corona stockt der Absatz in China.

Die Fluggesellschaft Norwegian will einen "signifikanten Teil" ihrer Belegschaft vorübergehend nach Hause schicken. 3000 Flüge mussten mangels Nachfrage gestrichen werden.

Der weltgrößte Bierbrauer Anheuser-Busch hat den größten Gewinnrückgang seit zehn Jahren vermeldet. Weil die Leute weniger ausgehen, wird weniger Bier getrunken.

Der Flughafenbetreiber Fraport bietet seinen Mitarbeitern an, unbezahlten Urlaub zu nehmen, um die Personalkosten zu senken.

Doch so dramatisch die Lage ist, die Stimmung könnte sich auch schnell wieder drehen. Wenn das Virus eingedämmt ist und in den Betrieben die Bänder wieder anlaufen, dann kommt normalerweise das Wachstum zurück, mit Gewinnen und Arbeitsplätzen. Der Konjunkturverlauf nimmt in diesem Fall die Form eines V an – es geht schnell abwärts und auch schnell wieder aufwärts.

Selbst die Spanische Grippe des Jahres 1918, die weltweit rund 40 Millionen Menschen das Leben kostete, war vor allem eine humanitäre Katastrophe. Das weltweite Wachstum brach nach einer Studie der Ökonomin Sherry Cooper vom kanadischen Finanzkonzern Bank of Montreal um schätzungsweise sechs Prozentpunkte ein und erholte sich dann wieder.