Es wird viel geraucht in diesem Roman; das ist sympathisch. Es wird auch viel gelesen, geschrieben, geredet, vor allem viel über das Gelesene und Geschriebene geredet. Die Freunde, die sich in Pascal Merciers neuem Opus Das Gewicht der Worte in stetem Austausch befinden, sind Verleger, Übersetzer und Autoren; da verblüfft der Titel nicht. Das Gewicht wird aber nicht nur professionell empfunden. Die Herkunft der Freunde ist international, ihr Lebensstil kosmopolitisch, sie pendeln elegant zwischen London und Triest, sie kennen die delikatesten Unterschiede der europäischen Sprachen und können sie ergriffen beplaudern. Das Übersetzen, da sind sie sich einig, ist gar nicht so einfach.

Glücklicherweise sind sie allesamt polyglott und wechseln mühelos zwischen dem Italienischen, Französischen und Englischen, dem Russischen und sogar dem Baskischen. Das Einzige, was die Übersetzer, die Autoren und Verleger einschließlich ihrer wenigen branchenfremden Freunde niemals wechseln, ist der Modus ihrer Rede. Alle diese wunderbaren Menschen sind auf wunderbare Weise immer der gleichen Meinung. Sie benutzen auch die gleichen Wörter, um diese Meinung zu formulieren, sie haben die gleichen Empfindungen, und das Entzücken, das die eine Figur angesichts einer bestimmten Durchsage in der Londoner U-Bahn fühlt, kann leicht viele Hundert Seiten später von einer anderen Figur genauso artikuliert werden. Das "Gewicht der Worte" mag erheblich sein, ist aber jedenfalls nichts Individuelles.

Von einer Italienerin heißt es einmal "Ich mochte, wie sie buona sera sagte"; da überrascht es auch nicht, dass zu ihrer weiteren Charakterisierung gesagt wird: "Sie kann Spaghetti kochen wie niemand sonst." Grundsätzlich gibt es in diesem Buch nichts Überraschendes, das ist das Geheimrezept seiner Konstruktion und vielleicht auch das Geheimrezept von Pascal Merciers Publikumserfolg, der mit seinen Roman Der Klavierstimmer (1989), Lea (2007), vor allem mit dem Nachtzug nach Lissabon (2004) spektakuläre Bestseller geschrieben hat.

Wie vermeidet man Überraschungen? Erstens durch Ähnlichkeit der Charaktere – hier sind es allesamt hochsensible und gebildete Menschen aus hochgebildeten und sensiblen Elternhäusern. Zweitens durch Wiederholungen. Nachdem Spaghetti einmal als Sympathieträger eingeführt sind, müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn nicht auch anderen netten Menschen überragende Geschicklichkeit in ihrer Zubereitung zugestanden würde. Selbst von dem unwichtigen, aber sympathischen Vater einer unwichtigen, aber sympathischen Nebenfigur heißt es, dass er für den Sohn und seine Freunde immer "einen riesigen Topf seiner legendären Spaghetti Carbonara" zu kochen pflegte.

Kurzum, es handelt sich um eine Idylle, die über nahezu 600 Seiten mit demselben kräftigen Pinselstrich immer wieder neu gemalt wird. Eine wichtige Rolle spielt darin die Karte des Mittelmeeres, die der Erzähler und selbstverständlich hochgebildete Übersetzer Simon Leyland in seiner Jugend gesehen hat und die ihm den Wunsch eingab, dermaleinst alle mediterranen Sprachen zu erlernen. Vor diese Karte treten im Laufe des Romans sämtliche Freunde und Kinder Leylands mindestens einmal und sind pflichtschuldigst ergriffen. Sie kennen die Karte schon aus seinen Erzählungen – genauso wie der Leser, der diesen Erzählungen wohl ein Dutzend Mal lesend beiwohnen musste.

Die monumentale Langeweile, die von diesem Verfahren ausgeht, kündigt sich schon auf den ersten Seiten an, in denen der Erzähler das obligatorische Reiseführerwissen über die Londoner U-Bahn verbreitet ("die Londoner nannten sie the tube"), aber als exquisite Information seiner geliebten Mutter ausgibt – was schon ahnen lässt, wie kostbar hier und im Folgenden Trivialitäten behandelt werden sollen. Diese Langeweile tritt nicht bescheiden auf, sondern herrisch und bestätigt den alten Verdacht, dass Langeweile überhaupt in keinem Mangel besteht – an Spannung oder Unterhaltung –, sondern etwas ist, das im Gegenteil eigens hergestellt und angerührt wird, eine dicke, zähe, nahrhafte Substanz, an der sich der Leser überfressen soll.

Wie entsteht diese Substanz bei Mercier? Nun, wie ein Teig: durch umrühren, kneten, klopfen, wieder kneten, noch einmal flach klopfen, schließlich ganz in die Breite ziehen. Auf diese Weise wird auch das einzige dramatische Ereignis, das der Roman kennt, unauffällig in die Masse eingearbeitet. Der arme Leyland musste nämlich zwei Monate lang mit der Fehldiagnose eines Gehirntumors leben, er dachte, bald zu sterben, verkaufte seinen Verlag in Triest, begann sich von den Kindern zu verabschieden ... Und dann war es auf einmal alles nicht wahr. Aus einem solchen Überlebensschock lässt sich literarisch viel machen, vorausgesetzt, man entzieht ihm das Schockartige nicht. Aber was tut Mercier? Wir wissen es schon: Er klopft die Sache flach, er knetet sie ein, er zieht sie in die Breite, bis der Leser den existenziellen Stoff darin nicht mehr erkennt, sondern nur den Teig, aus dem der Autor Plätzchen sticht.