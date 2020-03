Eine Frau begehrt einen Mann, sie redet mit ihm, sie redet sich in Leidenschaft, steigert sich dabei in die allerhöchste erotische Sprachkunst hinein, folgt dem Sog ihrer Worte willig, nimmt alles vorweg, was folgen kann, entwirft geradezu die Idee dieser Liebe, die noch gar nicht angefangen hat, und der Mann sagt hinterher: "Puh" – und macht eine Turnübung. Kirill Serebrennikow lässt in seinem Stück nach Motiven aus Boccaccios Decamerone gleichsam eine Drohne über die Lavendel- und Schlachtfelder der Liebe fliegen, aber sie kreist nur in einem Gymnastikraum umher.

Das ergibt allerdings einen tollen Abend im Deutschen Theater in Berlin, eine staunenswerte russisch-deutsche Koproduktion, mal derb, mal gefühlvoll, schwankhaft, dann wieder fies. Gäbe es ein Grundgeräusch dieser auch musikalisch reichen Inszenierung, dann wäre es wohl ein Lechzen. Das Fitnessstudio, in dem das spielt, ist der Inkubator aller denkbaren existenziellen Erregungen, dort turnen religiöse Asketen, Body-&-Mind-Optimierer, die Schicken und Geilen und auch fünf famose alte Damen, welche nach Männermuskeln Ausschau halten. Wenn es allzu drängend wird, befiehlt die Kursleiterin: "Einatmen, ausatmen!" So bringt sich das erotisierte Zeitalter wieder ins Gleichgewicht.

Weil jede Liebe am Ende in eine Geschichte mündet, gibt es zehn Episoden. Sie kreisen ums schlaue Betrügen, um Macht- und Vernichtungsfantasien, um echte romantische Gefühle und die Rückkehr des klaren Kopfes. Serebrennikow ist nicht an Gesellschaftskritik interessiert und will auch nicht über Genderverhältnisse aufklären. Frauen sind Komplizinnen und Mitautorinnen der Malaisen. Eine Berliner Regisseurin hätte wohl psychologischer, feministischer, cooler inszeniert. Dieser Abend ist definitiv uncool und auch deswegen interessant.

Hinter Decamerone steckt eine aufwendige Probenarbeit in Moskau. Kirill Serebrennikow war einst Darling der Moskauer Theaterszene. Er fiel in politische Ungnade und stand länger unter Hausarrest. Nach Berlin durfte er nicht ausreisen, arbeitet aber am Gogol-Center weiter. Das Goethe Institut unterstützte die Produktion finanziell. Die fünf russischen Schauspieler reden russisch, die fünf deutschen deutsch, und es vertieft den Eindruck. Übersetzungen werden in Leuchtkästen projiziert, sie werden zum Bestandteil des Bühnenbildes.

Am Schluss resümiert Georgette Dee, mit ihren Liedern einen schönen melancholischen Kontrapunkt zum sardonischen Spiel setzend, sie wisse auch nicht, was es mit der Liebe auf sich habe, aber die Leute wollten damit einfach nicht aufhören. Der Autor/Regisseur rahmt seine Geschichten natürlich mit lackhartem Verismus der Gegenwart. Erst Stunden später begreift man, dass Decamerone in Wahrheit großes russisch-romantisches Gefühlstheater ist.