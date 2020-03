Das Kommunikationsgerät, das den Amateurfunker Josef "Joe" Klein im New York des Jahres 1939 im Prinzip mit der ganzen Welt verbindet, kann beides: senden und empfangen. Der Titel von Ulla Lenzes viertem Roman Der Empfänger verspricht jedoch, dass es ums Lauschen geht: Joe, der vor seiner Emigration aus dem Rheinland Josef hieß, lässt sich in der Neuen Welt zur Funkspionage vor den Karren der Nazis spannen. Ist er nur ein Befehlsempfänger wie Millionen in der alten Heimat?

Ulla Lenze, die – das verrät gleich eine Vorbemerkung – familiär mit dem Stoff verbunden ist, erzählt keinen Spionagethriller im engeren Sinn. Dass Deutschamerikaner im Vorfeld deutscher Sabotagepläne wie etwa der 1942 vom FBI enttarnten "Operation Pastorius" von der Wehrmachtabteilung Ausland/Abwehr rekrutiert wurden und dass diese Amateure dabei helfen sollten, in den USA Industrieanlagen und Verkehrswege zu zerstören, bildet den gründlich recherchierten Handlungsrahmen des Buches. Doch Lenzes Fokus liegt auf Joes Weltwahrnehmung und seinen Versuchen, sich einen Reim auf die Geschichte und seine Rolle darin zu machen. Der Empfänger ist auch ein – allerdings verwickelter – Entwicklungsroman: Gelingt es Josef, sich endgültig als Joe zu entwerfen, Amerikaner zu werden, obwohl er sich auf die schiefe Bahn der Nazis hat lenken lassen und auch das Land seiner Träume ihn nicht immer fair behandelt?

Hitler kann in Europa ganz andere Sachen, Joe. Ulla Lenze

Auf drei Zeitebenen heftet sich Lenze an die Fersen ihres Protagonisten und erzählt konsequent aus seiner Perspektive. Der Roman beginnt 1953 in Costa Rica, wo er auch enden wird. Dazwischen handelt er in unregelmäßigem Wechsel von Joes vorläufiger "Heimkehr" ins Rheinland, wo er 1949 im Haus seines Bruders Carl drei Sommermonate darauf wartet, erneut eine große Reise anzutreten, diesmal nach Buenos Aires, um letztlich wieder in die USA zu gelangen. Die dritte Zeitebene, 1939 in New York: Hier führt Joe ein bescheidenes, aber glückliches Junggesellenleben. Er arbeitet in einer Druckerei, wohnt im schwarzen East Harlem, liebt Jazz, Zigaretten, den bean pie von Idries und überhaupt die geschäftige Anonymität der Großstadt, die im Vorfeld des Krieges von wachsender Unruhe erfasst wird.

Über Schmuederrich, einen Kunden, gerät Joe auf den 20.000 Teilnehmer starken Aufmarsch des Amerikadeutschen Bundes im Madison Square Garden, eine Art Reichsparteitag mitten in New York. Kurz darauf lässt er sich von Nazi-Deutschen um den Ingenieur Dörsam für einen Job anwerben; er soll verschlüsselte Daten versenden. Seine Funk-Leidenschaft entspricht dem, was er an seiner Wahlheimat liebt, diesem endlosen Stimmengewirr. In dieses kann er sich nun mit ein paar Drähten einklinken. Es ist eine Form der Nähe für Menschen, die die Möglichkeit, jederzeit schnell verschwinden zu können, sehr schätzen. Warum das so ist, deutet Lenze knapp an: Der kleine Josef wurde als Kind "auf Vorrat geprügelt".

Ausgerechnet im Funkverkehr, der Frühform des Internets, hat er die junge, selbstbewusste Bürgertochter Lauren aus Connecticut kennengelernt, die später Journalistin werden will. Joe Klein ist kein Intellektueller, er besitzt ein paar Funktechnikbücher und Henry David Thoreaus Walden. Die Idee der Freiheit und des zivilen Ungehorsams ist ihm durchaus geläufig. Als Lauren sein unschuldiges Schuldigwerden durchschaut, erhöht sie den moralischen Druck, den er längst selbst verspürt. Nicht aus ideologischer Überzeugung, sondern aus Angst schiebt Joe seinen Ausstieg auf, versucht eher, die Saboteure zu sabotieren. Bis Lauren ihn anzeigt. Noch bei ihrem Besuch 1946 auf Ellis Island, wo Joe nach Verbüßung seiner Strafe interniert ist, versucht er sie vergeblich davon zu überzeugen, dass das Amt für Ausland/Abwehr unter Wilhelm Canaris ein Teil des Widerstands war – und seine Rekrutierung nicht mehr als ein Scheinmanöver.

Mit knappen, skizzenhaften Sätzen erzeugt Ulla Lenze intensive Stimmungen: lebhafte Angespanntheit statt Spannung im Thrillermodus. Beispielsweise die Bedrückung bei Josefs Aufenthalt im kleinbürgerlichen Nachkriegs-Neuss, wo so viele unausgesprochene Schuld- und Neidgefühle wabern. Oder die Euphorie, die Joe in der Ferne empfindet, obwohl sein Deutschsein ihn dort zum Feind macht. ("Sie bleiben immer Deutscher", demütigt ihn einmal ein Elektronikhändler.)

Die Phasen des Leerlaufs, die Joe erduldet, das Warten aufs Ende der Internierung, auf einen Job, der einen nächsten Schritt ermöglicht – all das schildert Lenze in einem Ton, der an die Männlichkeitsinszenierungen der Nachkriegszeit erinnert, an die Panzerungen vor Schuldgefühlen und Traumata. An einem argentinischen Weihnachtsabend unter Altnazis, die längst wieder in Luxusvillen residieren, zieht jedoch Joe "seine Schuhe aus, barfuß geht er über den Rasen. Er sieht Schmuederrich beim Pool, er sitzt eingesunken auf einem Liegestuhl und bückt sich zu einer wegrollenden Zigarette. Ich hätte dich anzeigen müssen, denkt Josef. Dich, mich selbst, alle."

Ulla Lenze macht ihrem Protagonisten keinen Prozess, sondern lässt die Leser an seinem Ringen mit sich teilhaben. Nicht zufällig strandet Joe, Josef, José schließlich in San José, auf halber Strecke zwischen Buenos Aires und New York, Hauptstadt der vielleicht doch nicht so freien Welt. Dort im Dazwischen endet das Buch mit einem kleinen, bezeichnenden Akt der Befreiung.



Ulla Lenze: "Der Empfänger". Roman; Klett-Cotta, Stuttgart 2020; 302 S., 22,– €, als E-Book 17,99 €