© Illustration: Monja Gentschow

Dillingen an der Donau vermarktet sich gerne als das schwäbische Rom. Und es stimmt, die Stadt ist katholisch geprägt, die Dichte an Kirchen hoch. Wen stört es da, dass man die sieben Hügel vergeblich sucht und erst recht das Dolce Vita? Es führen auch nicht ganz so viele Wege her wie in das echte Rom. Aber Bundesstraße und Bahnanbindung reichen ja schon, um in Dillingen zu stranden.

Wahrscheinlich wollen Sie nur die Zeit bis zur Weiterfahrt mit einem Macchiato oder Bagel überbrücken. Aber der Dillinger Bahnhof hat so etwas nicht. Kein Crobag, kein Yormas, nicht mal eine Backwerk-Filiale. Sie sind jetzt in Bayern, also gibt’s eine Leberkässemmel vom Supermarktmetzger gegenüber. Falls Sie jetzt denken: "Wieso denn Bayern?", denken Sie nicht ganz falsch. Schwaben verläuft über die Bundesländergrenze hinweg, der größere Teil liegt drüben in Baden-Württemberg. Napoleon hat das irgendwann mal so beschlossen. Sie dürfen beim Bestellen aber gern "Wecken" statt "Semmel" sagen.

Jetzt sind Sie einmal hier, da können Sie sich auch umschauen. Die Leberkässemmel essen Sie am besten gleich auf dem Weg. Sie kreuzen die Große Allee und laufen die Kapuzinerstraße entlang. Vorbei an der Konditorei Holzbock, wo halb Dillingen am Sonntag Torte isst. Vielleicht nehmen Sie sich für später ein Stück mit. Wenn rechts von Ihnen das historische Stadttor auftaucht, geht das Sightseeing los. Weißer Turm mit roten Fensterläden, können Sie gar nicht verfehlen. Dahinter erblicken Sie die Königstraße, quasi die Via dei Fori Imperiali des schwäbischen Rom. In schwäbischer Effizienz hat Dillingen seine ganze Schönheit in diese eine Straße gepackt: Altbaufassaden in unterschiedlichen Farben, mal gelb, mal grün, mal blau. Alles Sehenswerte befindet sich hier oder in einer der Seitenstraßen.

Sie laufen also durch das Tor und über das Kopfsteinpflaster. Eventuell treffen Sie dabei auf Marinesoldaten in blau-weißen Uniformen. Irritierend, wenn man bedenkt, dass der nächste Seehafen etwa 550 Kilometer entfernt in Norditalien liegt. Der Grund ist ein historischer: Wilhelm Bauer, Erfinder des modernen U-Boots, stammt aus Dillingen. So wurde die Stadt Patin des Ausbildungszentrums U-Boote der Bundeswehr in Eckernförde. Die Marinesoldaten besuchen die Stadt zu unterschiedlichen Anlässen, verkaufen zum Beispiel Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. So kommt ein bisschen maritimer Charme ins Stadtleben.

Sie laufen jetzt auf die Kreuzung zur Basilikastraße zu. Dort blicken Sie einmal nach rechts und sehen eine Kirche, die als schwäbischer Petersdom gelten könnte. Zumindest trägt sie den gleichen Namen: Basilika St. Peter. Sonst ähneln die Bauwerke sich nicht. Die hier ist eher schwäbisch schlicht, weißer Turm, wenig verziert. Rechts daneben steht mit der Klosterkirche auch gleich das nächste Gotteshaus. Sie erinnern sich: hohe Kirchendichte, streng katholische Prägung.

Das weltliche Zentrum Dillingens ist weniger präsent – zumindest vorübergehend. Baugerüste versperren die Sicht auf das Rathaus, seit es darin 2017 gebrannt hat. Das war sogar bundesweit in den Medien. Ein anderes Gebäude sollten Sie aber auf jeden Fall noch besichtigen, nämlich das Dillinger Schloss. Ist gar nicht schwer zu finden, Sie biegen einfach in die Schloßstraße ein. Von Weitem haben Sie wahrscheinlich schon den Turm gesehen. Der sieht wie ein Kirchturm aus, aber das passt ja zum Stadtbild. Die weißen Mauern des Schlosses umrahmen einen Innenhof, der ist vor allem im Sommer schön, dann stehen dort Bands auf der Bühne. Wichtigstes musikalisches Kulturgut aus Dillingen: die Killerpilze, Pop-Punk-Band und Teenie-Idole der 2000er. Ja, die gibt’s noch, sie legen nur gerade eine Pause ein.

Bevor Sie weiterfahren, sollten Sie sich noch etwas zu essen besorgen. Dafür gehen Sie zum Werksverkauf der Firma Wetzel, ein bisschen südlich vom Schloss, und kaufen gefüllte Oblaten. Am besten die mit Schokolade. Klingt wie der katholischste Snack der Welt, ist es vielleicht auch, schmeckt aber lecker. Am besten verteilen Sie die gleich großzügig im Zugabteil. Macht man ja so mit Oblaten. Noch ein bisschen Wein aus dem Bordbistro dazu, und Sie haben ein Abendmahl to go.