Gerade mal fünf Zentimeter misst der kleinste je gefundene Dino vom Schnabel bis zum Schwanz. Damit war Oculudentavis khaungraae – erstmals vorgestellt in der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins "Nature" – um ein Vielfaches kleiner als der Zahn eines Tyrannosaurus rex (rechts); inklusive Wurzel hatten dessen Beißer eine Länge von bis zu 30 Zentimetern. Ebenso extrem ist der Gewichtsunterschied zur größten Saurierart, die wir kennen: Der in Argentinien entdeckte, 40 Meter lange Patagotitan wog 80 Tonnen – 40 Millionen Mal so viel wie sein nur zwei Gramm schwerer Zeitgenosse aus der Kreidezeit.

Verglichen mit den Größten seiner Zeit und heutigen Erscheinungen ist der gefiederte Dino ein Winzling.

Eingeschlossen in ein Stück Bernstein aus Myanmar überdauerte der Schädel der neu entdeckten Art die Zeit. 99 Millionen Jahre ist er alt. Der Rest des Skeletts von Oculudentavis khaungraae ist nicht erhalten.

Mit dem Computertomografen analysierten die Forscher den Bau des Kopfs. Wegen der vielen Zähne gehen sie davon aus, dass der Minisaurier mit seinem Schnabel wirbellose Tiere jagte.

Vögel sind heute lebende Saurier. Die direkte Verwandtschaft gilt seit einigen Jahren als bewiesen. In Sachen Kleinwüchsigkeit kann es eine einzige Vogelart mit dem Fossil aus der Urzeit aufnehmen: Der Hummelkolibri, auch Bienenelfe genannt, ist ebenfalls nur wenige Zentimeter groß.

Quellen: Lida Xing et al. veröffentlichten den Fund in "Nature": "Hummingbird-sized dinosaur from the Cretaceous period of Myanmar". Ein Kommentar des Oxforder Paläontologen Roger B. J. Benson erscheint ebenfalls in dieser Woche in dem Wissenschaftsmagazin. Die Entdeckung des weltgrößten Dinosauriers Patagotitan mayorum dokumentierten 2017 die "Proceedings of the Royal Society B".

